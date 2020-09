Polet se pridružuje pobudi Slovenija v rumenem

Zatišje pred uro resnice Preberite še:

Obeti, da bo alialiprvi slovenski kolesar, ki bo v več kot stoletni zgodovini dirke po Franciji rumeno majico vodilnega oblekel tudi zadnji dan v Parizu, so odlični. Kar bo že to nedeljo!Ob tem nepozabnem, a upamo ne tudi enkratnem dogodku so se na Kolesarski zvezi Slovenije odločili dobitnika rumene majice proslaviti na prav poseben način.Slovenke in Slovence pozivajo, da se dan po velikem zmagoslavju, natančneje v ponedeljek (21. 9.), v znak veselja, navdušenja, ponosa in povezanosti vsi oblečemo v rumeno.Ker nam to lahko uspe zgolj skupaj, nas prosijo za pomoč pri hitrem širjenju novice o pobudi »Slovenija v rumenem«. V ta namen najdete na povezavi promocijski paket z videom , ki poziva k ponedeljkovemu nošenju rumene (https://cutt.ly/xfFmV1s).Ob za Slovenijo ugodnemu razpletu sobotnega kronometra vas vabimo, da video pobude objavite še isti večer od 19. ure naprej na svojih družbenih omrežjih. Prav tako najdete v paketu grafične datoteke, s katerimi lahko svoje kanale obarvate rumeno. Objavam pa ne pozabite dodati pripisa #slovenijavrumenem.***Uredništvo Poleta in Kolesarska zveza Slovenije