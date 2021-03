Upgrade Štefka, polnjena Štefani pečenka

Za 4 osebe boste potrebovali:

Poletov recept: Štefani pečenka. FOTO: Tanja Drinovec

Kot deklič nisem bila ravno huda privrženka in ljubiteljica mesa. Celo nasprotno, bi lahko rekla. Vendar pa je obstajala mesna jed, ki je bila in je še dandanes ena meni najbolj priljubljenih hišnih mesnih jedi in jedi nasploh. To je enostavna mesna štruca ali kot ji pravijo tudi Stefani pečenka. Pri nas jo imenujemo karDanašnji recept je malo predrugačena oblika le te. Dodala sem ji še nekaj beljakovinsko zelenjavnega pridiha in ovila v slasten hrustljav plašček iz listnatega testa. Tako je pravzaprav pečenka pošten in celovit obed poleg tega pa sestavljen, pospravljen v pečico in gotov. Pripravljen za serviranje.Testo bo poskrbelo za ogljikovo hidratni del, goveje meso, skuta, jajca in sir kot izdaten vir beljakovin in maščob ter por za zelenjavni del. Vse muhe kar na en mah. In to v povsem zadovoljivem razmerju.500 g govejega mletega mesa (lahko tudi mešanega)3-4 rezine polnozrnatega kruha2 jajciPest peteršiljaPolovica čebule2 stroka česnaSol, poperKrušne drobtine po potrebiPorov nadev:3 srednje veliki pori200 g skute1 jajce2 pesti naribanega sira (edamca)Sol, poperMuškat2 žlici kisle smetaneZavoj listnatega testa1 jajce za premazPredhodno namočimo kruh v vodi. Meso, sesekljano čebulo, peteršilj in česen zmešamo. Dodamo jajci, sol, poper. Primešamo še dobro odcejen kruh. Zmes mora biti primerno čvrsta, da ne razpada. To dosežemo z drobtinami.Lotimo se porovega polnila. V ponvi prepražimo sesekljan por, kateremu smo dodali nekaj muškata, sol in poper.Stresemo ga v posodo in mu dodamo preostale sestavine. Zmešamo, da se zmes lepo poveže.Nazadnje le še sestavimo pečenko.Razprostremo listnato testo. Nanj razvlečemo mesno zmes, na njo pa še porovo. Vse skupaj zavijemo v štruco in jo premažemo z razžvrkljanim jajcem.Pečenko pečemo na temperaturi 180 stopinj približno 40 minut.Še poštena skleda solate in dober tek.