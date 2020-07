FOTO:Poletova kuharica gre na MasterChefa

Kolesariš ob petkih po Ljubljani?

Spremljaš politično kolesarjenje ali politiko na sploh?

Tanja, si danes zjutraj že kaj fotografirala? Tvoje fotke Kranja in okolice so tvoj hobi ali … zakaj nam jih na FB serviraš skoraj vsako jutro ali večer?

Saj ne fotografiraš s telefonom ali pač?

Kaj ti pomeni Kranj?

Kje bi že lahko živela?

Kaj te pri fotografiji najbolj pritegne oz. kakšne so tvoje fotografske izkušnje?



Črno bele?

Tvoj oče je bil …

V kakšni obliki, meri, kakšnih občutkih, pogrešaš očeta? Kaj hčeri pomeni oče potem, ko ta hči pride v zrela leta?

Mati to ve?

FOTO: Tanja Drinovec

Trije otroci, pes, partner, prijatelji in zdaj še na MasterChefa?

Katere pogoje moraš izpolniti, da si kandidat za MasterChefa? Zakaj so pravzaprav izbrali tebe? So te opazili na naši spletni strani?

Pa se boš spustila v to avanturo? Kaj o tem menijo doma?

Boš zmagala? Vidiš kako težavo, te je strah?

Kaj o tem menijo v službi?

Kaj najraje kuhaš, pripravljaš?

Še boljše vprašanje; kaj najraje počneš?

Pes? Vedno si jih imela? Mačke tudi? Zakaj je pes tako pomemben del družine ali priajteljstva?

FOTO: Tanja Drinovec

Katera kolesa vse voziš?

Znamke znaš našteti. Kaj pa opremo?

Si raje na specialki ali na gorcu?

Kaj pri kolesarjenju imaš najraje? In česa ne maraš? Ti je vseeno kaj si nadeneš, ko greš športat?

Vrniva se v kuhinjo. Kakšni so kuharski trendi v Slo? Kako komentiraš Michelinovo zvezdno nebo v Sloveniji? Preveč naenkrat?

Kaj ti pričakuješ od dobrega kuharja? Kaj je tvoja specialnost? Opiši tvoj naj kuharski izziv, ki ga imaš trenutno?

FOTO: Tanja Drinovec



Zakaj se ne specializiraš za športne recepte, torej kuhanje za športnike? Spremljaš to sceno?

Si taka kot naša Nada Kozjek, ki pravi, da mora športni rekreativec jesti vse, vendar bolj s pametjo kot z usti?

Kako je s tvojim hujšanjem? Je to sploh možno glede na to, da so slaščice vsak dan vsepovsod?

Poleg kuhanja ustvarjaš nakit? Povej kaj več o tem, prosim?

Hodila si na arhitekturo in je nisi dokončala, zakaj, je to še nedokončana zgodba, kaj pravzaprav bi najraje počela, če … če … saj veš, bi lahko?

FOTO: Tanja Drinovec

Duško Radovič je rekel: »Kaj bodo rekli ljudje?« Stavek, ki je ubil največ sanj. Je temu tako ali …

Bereš knjige? Kaj?

Ličkaš telefon? Katere spletne strani najraje?

In sva že pri glasbi, kaj ti pomeni, koliko in kakšna. Kuhanje in glasba, pijača in glasba …

Kako shajaš z tremi otroci? Kakšni so? Kakšno te oni vidijo, imaš ta odgovor? Kaj boš, ko odidejo od doma?

FOTO: Tanja Drinovec

Spomnil sem se, da te nisem vprašal kaj najraje ješ oz. ali raje ješ ali raje pripravljaš hrano?

Za konec povej eno modro za prehranjevanje kolesarjev, prosim? Rekreativnih seveda …

Napisala je tudi nekaj kolumn, iz katerih je bilo moč ugotoviti, da štedilnik ni svetišče, da kuhalnica ni edini človeški instrument, da jo marsikaj črviči, vendar ob petkih ne bi kolesarila po Ljubljani … ali pač.Njeni recepti na naši spletni strani so zelo dobro brani, nič ne ovinkari, niti s fotografijami ne. Bralci pravijo, da hočejo videti, kako je prvič narejena jed, videti v resnici, ne pa, kot jo fotografirajo profesionalni fotografi.O tem in o športni rekreaciji in kuhalnicah in vabilu na MasterChefa sem se s Tanjo pogovarjal v kuhinji, ne na kolesu, ne v bazenu, ne med tekom, niti ne med fotografiranjem …Ne kolesarim ob petkih po Ljubljani, kakor tudi ne ob nobenih drugih dnevih, razen s par izjemami, ko sem kolesarila na Maratonu Franja.Poskušam čim manj, čeprav vedno ne gre.Danes zjutraj nisem. Še dolgo nazaj s(m)o se pravi fotografi odpravili na slikanje načrtno s fotoaparatom, da naredi nekaj izjemnega. No, tudi danes se še. V časih, ko še ni bilo telefonov sem neštetokrat obžalovala zakaj nimam pri sebi aparata. Sedaj je vedno pri meni ta zasilni in z njim ujamem trenutke, impresije, zraven spadajo moji občutki. Menda je lastnost hipsterjev, da hodijo okrog po svetu po možnosti s kolesom in slika in opazuje svet, očitno sem eden od njih (nenačrtno) in tako lahko grenim svet ljudem z mojimi za marsikoga premnogimi fotografijami.Prevečkrat s telefonom, kadar gre zares pa seveda še vedno z aparatom.Kranj je moje mesto in moja večna ljubezen. Moj dom, pristan, mesto mojih ljudi, navdih, razgledi, spomini…Na stara leta morda na Krasu ali pa kar na Jezerskem, kjer pečem kruh, pecivo in kuham mineštre. Malo dlje pa me močno vleče v Skandinavijo in celo New York.Predvsem svetloba, občutek, barve; ki jih obožujem in seveda kompozicija.Črno bela fotografija je bil moj začetek, učila sem se jo že v osnovni šoli pri pokojnem mojstru fotografije, kasneje, ko je sprevidel, da mislim resno pa je bil mentor oče, ki je imel doma temnico.Bil je fotograf in glavni urednik pri letalski reviji Krila, začel pa je kot novinar na Gorenjskem Glasu. Vodil in organiziral je tudi večino pomembnejših letalskih mitingov, ko je velika država še imela resna letala.Zelo pogrešam njegove pikre in jedrnate modrosti, kak očetovski življenjski nasvet in recept (bil je bolj skop in preudaren z besedami) predvsem pa sedaj ko tudi sama pišem, kak dober pisaški in fotografski nasvet. Zelo mi je žal, da ne vidi odraščati svojih vnukov, na katere bi bil brez dvoma zelo ponosen. In seveda…zelo ga pogrešam, čutim pa da ždi nekje nad menoj in drži oko nad mano.Ne bi reklaJa…norost brez primere, razmišljam veliko.Pogojev za MasterChefa ne vem točno, verjetno določena mera samozavesti predvsem pred kamero, karizma in zanimivost, zagotovo pa tudi izkušnje v kuhinji. Kje so me izbrali ne vem, sklepam da so tudi Poletovi recepti botrovali odkritju. To tudi mene zanima.To breme in izkušnja zna biti peklenska, poraja se mi veliko dvomov in vprašanj. O tem bom vedela, ko(če) bom dokončno izbrana na avdiciji. Doma imam goreče navijače za odhod, mamo, ki je večni pesimist in skeptik, sina kuharja, ki zmajuje z glavo. Prijatelji pa vsi po vrsti goreči navijači za odhod.Marsikatero področje je v kuhinji, ki ga seveda ne obvladam sploh ali ne tako suvereno, dejavnikov je čisto preveč, poleg tega pa še faktor televizije. Nenazadnje pa si ves časa ločen od doma in svojih.V službi se o tem še nismo preveč pogovarjali. Najprej avdicija.Najraje verjetno sladice, ki jih običajno po svoje nadgradim in predelam, po toliko izkušnjah tudi kreiram po svoje. Zelo rada preizkušam klasične in stare recepte, svetovno poznane jedi iz celega sveta. Največji čar in čudež pa je preizkušanje novih jedi. Življenje je res prekratko.Kuham, pečem, fotografiram, poslušam glasbo, plavam, kolesarim, oblikujem nakit. Težko izberem vrstni red, odvisno od dneva. Spet…življenje je prekratko. Vedno sem zavidala in občudovala ljudi, ki so izpopolnili in počeli eno in edino stvar v življenju z vso predanostjo in strastjo.Od majhnih nog obožujem pse in mačke. Delitev pasji - mačji človek pri meni ne velja. Pes je izjemen povezovalec družine, hišni terapevt, skrbnik za rekreacijo, strelovod za negativno energijo, igrača, hišni zabavljač…Vso ljubezen, ki mu jo daš vsaj desetkrat povrne.Cestno kolo Bianchi, gorsko kolo Scott in mestno kolo Cruiser.Oprema Shimano 105 na cestnem, in Shimano XT na gorskem.Trenutno na cestnem, čeprav mi je zadnje čase zaradi premnogih prometnih pripetljajev, ki jih opažam na cesti gorsko kolo zopet vse bolj blizu.Pri kolesarjenju mi je najlepše, da je običajno ves trud in napor, ki ga vložiš prav vedno tako bogato poplačan, bodisi z razgledom, srečo na cilju, pijačo ali hrano, ki je tam vedno najboljša na svetu. Več ga vložiš, večja je sreča. Kako mazohistično. Seveda pa tudi lepota pokrajine, ki se na kolesu še posebno in najbolj vtisne v našo zavest. Ne maram preveč strmih klancev, ki mi ne ležijo in ko po lastni neumnosti ostaneš brez moči. Rada sem spodobno oblečena za šport, kanček prispeva k motivaciji in večji samozavesti.Trenutno se mi zdi, da se v naše kuhinje vrača tradicija, podkrepljena z lokalno domačo hrano. Na to sama že ves čas prisegam in me veseli za ta trend. Kljub temu, da na svet gledam z dokaj esteticističnimi očmi, vedno pravim, da dobre surovine in okus premagajo še tako lep krožnik. Dobro z veseljem pojemo večkrat, lepo samo enkrat. Najlepše pa je, če je kar oboje. Michelinovo zvezdno nebo je zelo osvetljeno. Vesela sem za vse gostince, ki se trudijo, morda pa bi si zaslužil to še kdo, ki je premalo izpostavljen. Vse skupaj je vendarle velik in težak posel.Dober kuhar s svojo kreacijo naredi, da se naš nasmeh razleze med dvemi ušesi in , da zapredemo od užitka. Blaženost, ki jo malokdaj doživimo. Moja specialnost morda precej dober občutek za kombinacije sestavin, okus, tudi občutek za količino in razmerje. Trenutni (današnji) izziv je sladica Paris Brest, stara francoska slaščičarska delikatesa, ki je bila izumljena kolesarjem v čast. Za Poletov recept seveda.Za kaj takega bi potrebovala več znanja o nutricionizmu, ki ga nimam, tudi časa ne toliko. Menim pa tudi, da se ogromno dobre hrane primerne za športnike skriva v starih dobrih klasičnih receptih (tudi naših babic). Včasih jih je treba le rahlo prikrojiti, pa postanejo prav spodobna in primerna hrana za športnike. Sceno recimo bežno spremljam, vendar je po mojem mnenju vse preveč prežeta s trendi, ki žanjejo denar in se premalo ozirajo na preproste danosti, ki jih imamo v naši lepi deželi recimo na dlani.Točno taka. Njena filozofija mi je med bližjimi, vsaj kar jih poznam. Zame je »taglavna«, kar se tiče prehrane športnika.Hujšanje je sicer možno. Kadar se odločim, zdržim tudi brez sladkorja, ki ga ob obveznem preizkušanju celo izpljunem. Je pa malo oteženo. Moje in naše sladice sicer zelo rada jem, se jim pa za nekaj časa lahko tudi odpovem. Predvsem, kadar želim telo malo prečistiti z lahkotnejšo hrano. Sladkor kot osnovno gorivo pa sicer nikakor ni greh v mojih očeh.Nakit je resneje prišel iz mene po daljšem premoru, ko sem rodila tretjega otroka. To je nekako privrelo iz mene in me preželo in obsedlo. Predvsem sem se našla v barvah in kombiniranju barv, ki so moja strast in terapija. Barve me pomirijo, napolnijo in dajo energijo. V mestu imam tako manjši atelje, kamor se zatečem, ko pride klic in želja po ustvarjanju in hranjenju duše. Žal zadnje čase zaradi pomanjkanja časa in tudi lastne neorganiziranost premalokrat.Študirala sem arhitekturo in malo pred ciljem omagala. Nisem se videla kot arhitektko, ki sedi v biroju dneve in noči in se ubada s petičnimi in nemogočimi naročniki. S takšnim stresom se ne bi zmogla soočati vsakodnevno. Čeprav imam arhitekturo zelo rada in me še vedno zanima in navdihuje. Morda v kakšnem drugem življenju. Če bi sedaj lahko izbirala, bi verjetno vpisala študij fotografije. Zelo pa me mika pisanje, fotografiranje in ustvarjanje kuharskih vsebin, če bi od tega seveda lahko dobro živela. Tudi nakita še nisem pripravljena spustiti iz rok.Ponovno, življenje je zelo prekratko, da bi se ozirali na to kaj si drugi ljudje mislijo, … seveda ne povzročamo gorja drugemu. Nisem človek, ki preveč da na to. Večja past je v nas samih, kadar si ne dovolimo lastne sreče in uspeha.Berem seveda kuharske knjige, obožujem dobre kriminalke, biografije zanimivih ljudi, tu pa tam pojem tudi kakšno duhovno knjigo…Ličkam preveč. Seveda kulinarične bloge, strani s kuharskimi recepti, fotografske strani, veliko je glasbe, znamenitosti sveta in naše dežele, predvsem naravne, umetnost, arhitektura, narava…Brez glasbe ni življenja. Glasba povezuje ljudi. Za mojo dušo hrana, uteha, umiritev, energija, vzpodbuda, brezpogojna ljubezen. Vse vrste glasbe. Verjetno sem eden bolj nenavadnih poslušalcev. Od klasike, elektronske glasbe, rock, pop, metal, jazz, ..lahko pa je tudi Avsenikova viža. Glasba je z menoj povsod kjer je le mogoče. V kuhinji non stop, pri ustvarjanju nakita, ... grešno priznam včasih celo na kolesu, zvečer preden zaspim. S kuhalnico gre z roko v roki, v dobri družbi s prijatelji in kozarčkom pa nepogrešljiva in nenadomestljiva.Menim, da kar dobro. Po vseh neurjih smo postali kar uigrana ekipa. Na njih sem zelo ponosna, ker se kot zaenkrat kaže razvijajo v inteligentne, iskrene in precej samostojne osebe, kar je dandanes že malo eksotično. Kako me vidijo, je samo slutnja. Slutim in upam pa, da so tudi oni ponosni name in, da sem svetilnik, ki nekje v daljavi sveti na pravo pot. A bodo odšli od doma? Če in ko odidejo, si želim predvsem zdravja, da aktivno, športno in polno živim svoje življenje brez pretresov v družbi meni ljubih ljudi. Morda tudi kakšno daljše popotovanje v oddaljeno deželo, recimo treking v Himalaji. In po možnosti enkrat na mesec, da se dobimo na družinskem kosilu.Zelo rada jo pripravljam, seveda pa je čudovito, če ti jo pripravi, kdo, ki to res obvlada. Rada jem hrano, ki obuja spomine na babice in me vrača v pretekle dni. Danes menda pravijo temu comfort food.(čez špinačo in pire krompir je ni). Nadvse uživam v sinovih modernih kulinaričnih stvaritvah, seveda pa je zame utelešenje dobrega okusa, sreče in užitka hrana bratrancav restavraciji, ki jo vodi.Rekreativni kolesar naj je je čimbolj raznovrstno, bogato, doma pripravljeno hrano, ne preveč in ne premalo in ob pravem času, dobro pa naj posluša svoje telo, ki po navadi dobro ve, kaj in koliko potrebuje.