Vsakdo mora poznati svoj krvni pritisk, indeks telesne mase in obseg trebuha

Metabolni sindrom ni določena bolezenska entiteta, ampak zdravstveno stanje, ki izraža bolj ali manj okvarjeno presnovo. Kopičenje trebušne maščobe, ki jo izmerimo kot obseg pasu, in povišan krvni pritisk sta znaka, ki ju izmerimo, in skupaj z motnjo presnove maščob in glukoze tlakujeta pot k okvari življenjsko pomembno organov, kot so srce, žile in možgani.

K tej »okvari« odločilno pripomoremo z negativnimi dejavniki življenjskega sloga.

Kaj je vzrok in kaj je posledica?

Glavni zdravstveni ukrep je preventiva. Vem, da zveni dolgočasno, a življenje nam vrednost preventive vedno znova nastavlja kot ogledalo. Pa naj gre za bolezenske posledice razvad ali antropološki pogled na zgodovino. Razsežnost posledic metabolnega sindroma v razvitem svetu ponazarja zgodovinske zdravstvene katastrofe, ki so pogubile milijone. Kuga ali črna smrt, ki je pustošila po Evropi, dolga lista vojn in humanitarnih katastrof na skoraj vseh kontinentih in korona sta za sabo pustili pravo opustošenje. Tudi metabolni sindrom, ki ga poganjajo neaktivnost, prehranske obsedenosti in stres sedanjega časa, za sabo pušča pustošenje na zdravju mnogih posameznikov in tudi zdravstvenega sistema.

Kaj bomo torej naredili, če se zavedamo, da razvoj metabolnega sindroma in zdravstvenih posledic lahko preprečimo ter upočasnimo njegov nastanek z izbiro življenjskega sloga, ki podpira zdravje? Še več, kaj bo naredila naša družba, kajti njegovo uspešno obvladovanje zahteva vseživljenjska in skupna prizadevanja na vseh ravneh zdravstvenega varstva? Dolgčas ...

Tako kot je preprečevanje naslednjih epidemij zahtevalo novo raven higiene, ki jo je omogočilo tudi to, da je bilo med preživelimi več premožnih, tako bo preprečevanje pogubnih posledic metabolnega sindroma zahtevalo izboljšan pristop do ključnih aktivnosti zdravega življenjskega sloga. Mednje spadajo ti štirje vojaki zdravja:

– telesna aktivnost,

– uravnotežena prehrana,

– vzdrževanje zdrave telesne mase,

– izogibanje škodljivim navadam, tudi pomanjkanju spanja.

Posameznik mora poznati svoj krvni pritisk, indeks telesne mase in obseg trebuha. V dogovoru z osebnim zdravnikom redno preverjamo krvni sladkor in serumske maščobe. Oba z zdravnikom morata poznati njegovo prehransko in presnovno stanje, da bosta lahko pravilno (preventivno) ukrepala.

Razsežnost posledic metabolnega sindroma v razvitem svetu ponazarja zgodovinske zdravstvene katastrofe, ki so pogubile milijone. FOTO: Shutterstock

Dolgčas boste rekli ... to že vemo! Pa poznate v resnici kakšno je vaše prehransko in presnovno stanje? Se res zavedate da z upoštevanjem osnovnih točk našega zdravja lahko močno zmanjšamo tveganje za koronarno bolezen srca, sladkorno bolezen, maščobno infiltracijo jeter, možgansko kap, kognitivno propadanje (demenco!) in nekatere vrste raka?

Zdravje torej v veliki meri lahko vzamete v svoje roke. Ker je to vaša življenjska odločitev, si na hitro (spet) poglejmo ključne točke.

Uravnotežena prehrana

Kritiki zdravstvenih prehranskih nasvetov zdravstvenemu sistemu očitajo njihovo nerazumljivost. Nekaj je v tem resnice, res pa je, da v zameno ne ponujajo kaj boljšega, večinoma obtičijo na točki, ki jo posameznik dojema kot dieto ali goltanje čudežnih, živil, praškov ...

Zato je naloga zdravstvenega in šolskega sistema, da izobrazi posameznika, kaj pomeni na primer uravnotežena prehrana. Najbolj po kmečko lahko razložimo, da je to način prehranjevanja, ki vsebuje toliko energije in posameznih hranilnih snovi, kot jih posameznik potrebuje. Glede na to, kakšne so njegove presnovne značilnosti in kaj počne. Torej, ali je nekdo ženska, moški, star, mlad, teče, sedi samo na kavču?

Zato je v osnovi smiselno prisluhniti priporočilom za posamezno populacijsko skupino. Če vseeno nekoliko posplošimo, danes vemo, da med načine prehranjevanja, ki so povezani z nižjo ogroženostjo za razvoj tega bolezenskega stanja, uvrščajo prehrano, ki vsebuje mlečne izdelke, ribe in žitarice ter sredozemski način prehranjevanja. Sredozemska prehrana je skupaj s telesno aktivnostjo tudi učinkovita terapevtska metoda v začetnih obdobjih metabolnega sindroma. Zaščiten vpliv pred razvojem metabolnega sindroma naj bi imela tudi živila, ki vsebujejo polifenole. Na primer čokolada, rdeče vino in podobno. Seveda v zmernih količinah!

Telesna aktivnost

Problem metabolnega sindroma se začne s sedenjem. Zato se izogibajte nepremičnim pozam in držam ter se zavedajte, da telesna vadba izboljšuje fiziološko telesno zmogljivost, tako splošno (moč, vzdržljivost) kot tudi telesno zmogljivost, ki je povezana s telesnimi veščinami ter pripomore k preventivi bolezenskih procesov.

Z vidika metabolnega sindroma je najbolj pomemben vpliv telesne aktivnosti na razvoj telesnih sposobnosti, ki zavirajo telesno propadanje in zmanjšujejo tveganje za razvoj kroničnih bolezni. Ker je telesna aktivnost pomemben sestavni del preventive metabolnega sindroma, je za njen optimalni presnovni učinek ključno, da je prehranska strategija takšna, da z njo zadostimo tudi njenim energijskim in hranilnim potrebam.

Ravno ta uravnoteženost energijskega in hranilnega vnosa s presnovnimi zahtevami telesa, torej tega, kar naše telo potrebuje, je verjetno ključni element prehrane. Ne le način prehranjevanja oziroma vrsta diete, prav tako je pomembno, da pri prehranskih strategijah upoštevamo tudi osnovna načela športne prehrane.

Zato upoštevajte vsaj osnove: že 120 do 150 minut zmerno intenzivne vadbe na teden lahko značilno zmanjša ogroženost za razvoj metabolnega sindroma.

ni podpisa

Zdravo spanje in stres

Tudi pomanjkanje spanca naj bi bilo prav tako povezano z razvojem metabolnega sindroma. Ogroženost za metabolni sindrom je večja tudi pri delavcih v izmenah. Pretirano sproščanje stresnih hormonov načenja presnovo in tlakuje pot bolezenskim spremembam. Če ne morete spremeniti življenjskih razmer, je smiselno, da se naučite metod, s katerimi zmanjšujemo jezo, depresijo, skrbi in strahove ... Prav pridejo tudi tehnike sproščanja in spoznanje, da je zdravje tisto, ki nam v življenju omogoči kaj več!

Brez zdravja nam ne bo šlo dobro. Vsaj dolgo ne!