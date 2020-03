Pomladni novosti med pohodnimi čevlji

Merrell antora. FOTO: Arhiv Proizvajalca

Merrell nova. FOTO: Arhiv Proizvajalca

Vrhunsko oblikovanje, izredna lahkotnost in udobje zagotavljajo, da bo naš korak varen ne glede na podlago in konfiguracijo terena.Čevlje smo preizkušali teden dni, najprej na mestnih terenih, nato smo se podali še na sredogorske cilje: Smokuški vrh, Valvazorjev dom in vznožje najvišjega vrha Karavank, Stola. Pri teku in hoji navkreber je do izraza prišel dober oprijem podplata Vibram s podlago. Tekli smo po asfaltu, makadamski podlagi ter mehkih planinskih poteh, pogosto posejanih s koreninami in kamenjem.Med sestopanjem smo občutili dobro blaženje, ki je še izrazitejše v primerjavi s preteklimi modeli, namenjenimi vsakodnevnim aktivnostim in preživljanju prostega časa. Zagotavljajo ga vložek EVA v sprednjem delu in v podplat vgrajene posebne blazine.Tehnološko sta si modelainpodobna.Razlika, ki jo je opazila testna ekipa, je v tehnologiji, ki zagotavlja dodatno stabilnost: moški model Nova ima pod prsti vstavljeno novo ploščo Trail-Protect™, ženski model Antora pa ima poleg omenjene plošče še tehnologijo Qform2 v podplatu, ki poskrbi za dodatno oporo in stabilizacijo ter nevtralizira hojo na X.Kljub večdnevni celodnevni uporabi so naša stopala občutila dolgotrajno svežino, za kar je poskrbel M-Select Fresh v vložku. Oba modela sta na voljo tako z novo vodoodbojno membrano Gore-Tex Invisible Fit, ki omogoča še boljši oprijem, je zračna in ščiti pred mokroto, kot tudi brez nje.