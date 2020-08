Ponije niti korona ne more ustaviti

Na vrhu Triglava so igrali ping pong

Preberite še:

FOTO: Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Red Bull Goni Pony 2020 bo letos 5. septembra in bo spet nekaj prvič. Prvič število udeležencev ne bo poskočilo do novega rekorda (lani jih je bilo 1320), saj je v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za organizacijo javnih prireditev omejeno na 500 kolesark in kolesarjev. Toliko je tudi že prijavljenih na letošnje tekmovanje.Petstoterica kolesarjev, prav toliko ponijev ter kostumov v spomin na šestdeseta, sedemdeseta in osemdeseta leta, prizorišče pa za vse kolesarje legendarna vršiška cesta. Sestavine za Red Bull Goni Pony 2020 so zagotovljene.Ena od letošnjih sestavin bo tudi naš mojster smučarskega krosa in marsičesa na dveh kolesih. Lani je udeležence vzpodbujal iz spremljevalnega vozila, letos pride s kolesom. Minuli ponedeljek mu je ponija v neposrednem prenosu na Instagramu KD Rajd usposobil, mehanik poklicne ekipe v gorskem kolesarstvu Unior Devinci Factory Racing.