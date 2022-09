Preobremenitvene poškodbe predstavljajo velik diagnostični in terapevtski problem, saj so simptomi pogosto razpršeni in neznačilni.

Ustrezna diagnoza, ki ji sledi ustrezno zdravljenje, lahko izboljša ali odpravi večino teh stanj, morda pa je še pomembneje pravilno razumevanje sindromov prekomerne obremenitve in omogočiti zdravnikom, da pomagajo športnikom, trenerjem in trenerjem pri njihovem preprečevanju.

Poškodba zaradi preobremenitve je izraz, ki se uporablja za opis poškodbe, ki nastane zaradi poškodbe tkiva zaradi ponavljajočih se zahtev v določenem časovnem obdobju in ne zaradi akutne poškodbe, kot je izpah rame ali zvin gležnja, na primer.

Kaj je poškodba zaradi preobremenitve?

Te poškodbe lahko pri športnikih vključujejo mišično-tetivno enoto, kosti, burzo, nevrovaskularne strukture in fizis (rastno ploščo). Nekaj ​​pogostih primerov poškodb zaradi preobremenitve vključuje poškodbo rame, lateralni epikondilitis (teniški komolec) in zlome.

Poškodbe zaradi prekomerne obremenitve lahko nastanejo zaradi napak pri treningu, kot je pretiravanje s treningom ali predolga vadba brez zadostnega počitka in okrevanja. Pojavijo se lahko tudi pri izvajanju samo ene posebne vaje, pri kateri se uporabljajo samo določene mišice ali kosti, kot so ponavljajoči se vleki, ali pri športni specializaciji, kjer se vse leto igra le en šport.

Tudi slaba tehnika ima lahko vlogo pri poškodbah. Prekomerne obremenitve, pri katerih se lahko tkivo ponavljajoče preobremeni na neustrezen način. To je mogoče opaziti med vadbo za moč, kot je dvig uteži leže ali počep.

Obstaja več načinov, na katere je možno preprečiti poškodbe zaradi preobremenitve, vključno z:

• Omejitev časa vadbe, da se omogočita ustrezen počitek in okrevanje

• Omejitev števila določenih ponavljajočih se gibov (tj. števila ali ponovitev v določeni vadbeni rutini ali določenih dejavnostih, specifičnih za šport, kot je štetje korakov)

• Prepričajte se, da uporabljate pravilno tehniko in ustrezno opremo

• Prizadevajte si za postopno povečevanje, da dosežete svoje vadbene cilje, namesto da prehitro povečate svojo raven aktivnosti

Če sumite na poškodbo zaradi preobremenitve, ne poskušajte pregnati bolečine, še posebej, če se stanje poslabša. Medtem, ko bosta zdravljenje simptomov in diagnosticiranje kakršne koli pomembnejše poškodbe del začetnega načrta zdravljenja, o katerem se pogovorite z zdravnikom, bo skupaj pomembno ugotoviti vzrok in morebitno napako pri treningu, ki je povzročila poškodbo, da jo je mogoče ustrezno obravnavati in popraviti. To bo pomagalo preprečiti prihodnje poškodbe.

Kaj pravijo zdravniki

Tale odstavek prihaja iz zgodovine ...

Ker je znanje o sindromih prekomerne obremenitve omejeno, sta diagnosticiranje in zdravljenje teh stanj za zdravnike športne medicine izziv. Znano je, da so napake pri zdravljenju ter premajhna pozornost temeljnim raziskavam privedle do manj rešitev. Vemo, pravijo zdravniki, da so te bolezni najpogosteje posledica preobremenitve ali ponavljajočih se mikro travm, ki izhajajo iz zunanjih dejavnikov, kot so napake pri treningu, slaba izvedba, slabe tehnike in neustrezne površine ali notranji dejavniki, vključno z nepravilno poravnavo telesa, držo in mišičnim neravnovesjem.

Poškodbe zaradi preobremenitve, ki zajemajo mišice, vključujejo utesnitvene (kompartment) sindrome in bolečine v mišicah; medtem, ko so tisti, ki vključujejo kite, posledica različnih degenerativnih in vnetnih procesov. Prekomerna obremenitev kosti povzroči zlome, apofizitis in periostitis.

Včasih so zdravniki premalo pozorni pri obravnavi burzitisa in težav s preobremenitvijo sklepov.

Splošne smernice za postavitev ustrezne diagnoze so: začetne faze terapije zahtevajo tudi počitek, v akutnih simptomatskih primerih so lahko potrebna zdravila proti bolečinam in različni ukrepi za nadzor vnetja; program vadbe se mora začeti zgodaj z vajami obsega gibanja in izometričnimi mišičnimi kontrakcijami; ko bolečina dopušča, se lahko nadaljuje z dinamičnimi vajami za mišice in gibčnostjo skupaj s kondicijskim programom; če je mogoče, je treba izvajati ekscentrične vaje. Zdravljenje lahko vključuje tudi druge konservativne načine zdravljenja in v posebnih primerih operacijo.

Tako je bilo zapisano leta 1985.

Pa danes?

Poškodbe zaradi preobremenitve so pogoste pri številnih športih in dobro je znano, da lahko negativno vplivajo na nadaljnje ukvarjanje s športom, zlasti v obdobju, ko ljudje okrevajo in se rehabilitirajo po teh poškodbah. Precej manj se priznava dolgoročni vpliv teh poškodb zaradi prekomerne obremenitve, pri čemer se zdi, da je večina poudarka v literaturi na izidih akutnih, travmatičnih poškodb.

Strokovnjaki iščejo razpoložljive dokaze, ki povezujejo poškodbe zaradi preobremenitve z omejevanjem udejstvovanja v športu in drugih telesnih dejavnosti tako kratkoročno kot dolgoročno, kot tudi povezanih zdravstvenih težav, ki so lahko povezane s tem. Veliko se posvečajo preučevanju preostalih mišično-skeletnih primanjkljajev, ki bi lahko vplivali na prihodnje zdravje sklepov in kit ter tveganje za poškodbe.

Z uporabo modelov, ki opisujejo kroničnost težav, kot sta slabo zdravje tetive in osteoartritis, in znanega seznama vseh pomanjkljivosti, skušajo raziskovalci razviti nov konceptualni pristop k razumevanju pomembnega vpliva poškodb zaradi preobremenitve, ki nastanejo med športom, na poznejše zdravje in športno udejstvovanje čez celotno življenjsko dobo.

Zapišemo lahko, da je ta pot seveda za ljubiteljske športnike izjemna in le upamo lahko, da bodo zdravniki čim prej čim bolj uspešni, saj so preobremenitvene poškodbe tudi pri ljubiteljskim športnikih zelo pogoste in seveda bistveno vplivajo na način življenja v zrelih letih.

A le navdušenje nad znanostjo nam ne bo pomagalo. Treba je preveriti, kaj se dogaja v sedanjosti in v praksi.

O tem so se razpisali tudi na sloviti ameriški kliniki Mayo, v prispevku več avtorjev, z naslovom »Poškodba zaradi preobremenitve: kako preprečiti poškodbe pri treningu?«

Takole pravijo ...

Poškodba zaradi prekomerne obremenitve se lahko zgodi, ko poskušate prehitro prevzeti preveč telesne dejavnosti. Zato svetujejo, da se naučite, kako vzdrževati tempo, medtem, ko postajate fit.

Razmišljate, da bi začeli z novim programom telesne dejavnosti ali povečali količino treninga? Če je tako, ste morda v nevarnosti za poškodbe zaradi prekomerne obremenitve - kar bi vam lahko na koncu preprečilo, da bi bili aktivni.

Zato na kliniki svetujejo, da ugotovite, kaj lahko povzroči poškodbo zaradi preobremenitve in kako varno povečati svojo aktivnost.

Pogosti vzroki poškodb zaradi preobremenitve

Poškodba zaradi preobremenitve je katera koli vrsta poškodbe mišice ali sklepa, kot je tendinitis ali stresni zlom, ki ga povzroči ponavljajoča se travma. Poškodba zaradi preobremenitve običajno izvira iz:

Napake pri vadbi: napake pri vadbi se lahko pojavijo, če prehitro prevzamete preveč telesne dejavnosti. Prehitra, predolga vadba ali preprosto preveč ene vrste dejavnosti lahko obremeni vaše mišice in povzroči poškodbo zaradi preobremenitve.

Tehnične napake: nepravilna tehnika lahko vpliva tudi na vaše telo. Če uporabljate slabo tehniko, ko na primer izvajate sklop vaj, lahko preobremenite določene mišice in povzročite poškodbo zaradi preobremenitve.

Dejavniki tveganja

Čeprav se lahko poškodba zaradi preobremenitve zgodi vsakomur, ste morda bolj nagnjeni k tej vrsti poškodbe, če imate določene zdravstvene težave. Poškodbe zaradi prekomerne obremenitve so prav tako verjetnejše, ko se starate – še posebej, če ne prepoznate vpliva, ki ga lahko ima staranje na vaše telo, in ustrezno ne spremenite svoje vadbe.

Zaradi teh razlogov je dobro, da se pogovorite s svojim zdravnikom, preden začnete novo dejavnost ali povečate količino vadbe. Zdravnik vam lahko svetuje z nasveti, ki vam bodo pomagali narediti telesno dejavnost varnejšo. Če imate na primer šibke mišice v kolku, bo zdravnik morda pokazal vaje za reševanje težave in preprečevanje bolečin v kolenu.

Izogibanje poškodbam

Večini poškodb zaradi preobremenitve se je mogoče izogniti. Da preprečite poškodbe zaradi preobremenitve, pomaga:

Uporabite pravilno tehniko in opremo. Ne glede na to, ali se lotevate nove dejavnosti ali se s športom ukvarjate že dlje časa, razmislite o tečajih. Uporaba pravilne tehnike je ključnega pomena za preprečevanje poškodb zaradi preobremenitve.

Poskrbite tudi, da boste za aktivnost nosili primerne čevlje. Razmislite o zamenjavi čevljev na vsakih 400 do 800 kilometrov, ki jih prehodite ali pretečete – ali vsaj dvakrat na leto, če redno vadite.

Umirite se. Če začenjate nov fitnes program, se izogibajte temu, da bi postali vikend bojevnik. Strnitev telesne dejavnosti v enem tednu na dva dni lahko privede do poškodb zaradi prekomerne obremenitve.

Namesto tega si prizadevajte za vsaj 30 minut zmerne telesne dejavnosti na dan. Če nimate časa za polnih 30 minut, jih lahko razdelite na manjše bloke dejavnosti čez dan. Prav tako si je dobro vzeti čas za ogrevanje pred telesno aktivnostjo in ohladitev po njej.

Postopoma povečujte svojo aktivnost. Ko spreminjate intenzivnost ali trajanje telesne dejavnosti, to počnite postopoma. Na primer, če želite povečati količino obremenitve, ki jo uporabljate med vadbo za moč, jo povečajte za največ 10 odstotkov vsak teden, dokler ne dosežete novega cilja.

Zmešajte svojo običajno vadbo z navzkrižnim treningom. Namesto, da se osredotočate na eno vrsto vadbe, v svoj fitnes program vnesite raznolikost. Vključevanje različnih dejavnosti z majhnim udarnim učinkom na telo in sklepe, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje in tek v vodi, lahko pomaga preprečiti poškodbe zaradi preobremenitve, tako da telesu omogoči uporabo različnih mišičnih skupin in ne preobremeni nobene posamezne skupine.

Ne pozabite vsaj dvakrat na teden vključiti vadbe za moč glavnih mišičnih skupin v rokah, nogah in sredici.

Okrevanje po poškodbi

Če sumite, da imate poškodbo zaradi preobremenitve, se posvetujte s svojim zdravnikom. Ta vas bo verjetno prosil, da si vzamete odmor od dejavnosti, ki je povzročila poškodbo, vendar boste morda lahko izvajali alternativno vadbo, če ne obremenjuje prizadetega dela telesa.

Ne pozabite povedati svojemu zdravniku, če ste pred kratkim spremenili tehniko vadbe, intenzivnost, trajanje, pogostost ali vrsto vadbe. Prepoznavanje vzroka vaše poškodbe zaradi prekomerne obremenitve vam bo pomagalo odpraviti težavo in preprečiti njeno ponavljanje.

Ko menite, da se je poškodba zaradi preobremenitve zacelila, prosite svojega zdravnika, naj preveri, ali ste popolnoma obnovili moč, gibanje, prožnost in ravnotežje, preden znova začnete aktivnost. Ko se vrnete k svoji dejavnosti, bodite posebno pozorni na pravilno tehniko, da se izognete prihodnjim poškodbam.

Edino varno je - varno

Ne dovolite, da bi vam poškodba zaradi preobremenitve preprečila telesno aktivnost. Če sodelujete s svojim zdravnikom, poslušate svoje telo in se uravnavate, se lahko izognete tej pogosti oviri in varno povečate raven svoje aktivnosti.