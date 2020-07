FOTO:Postala bom specialkarka

Oblačila? Stran s spodnjim perilom!

Kolesarke, ki ste se odločile kolesariti za osebni užitek, da ohranjate zdrav duh v zdravem telesu, potrebujete predvsem udobno kolo, s katerim se boste z veseljem podale na krajše ali daljše kolesarske avanture.Nobene potrebe ni, da posegate po dragih, za dirkanje namenjenih specialkah. Te so običajno manj udobne, trše in bolj toge. Poleg tega imajo kolesa v nižjem cenovnem rangu prilagojeno geometrijo, ki omogoča manj prisiljeno držo, tako se lažje privadimo kolesarjenja. Seveda pa bodite še vedno pozorne na to, da vam velikost in geometrija kolesa ustrezata.Za kvaliteten sedež je bolje odšteti kakšen evro več, saj se med kolesarjenjem srečujemo s stalnim pritiskom na občutljive predele, ki lahko povzroča bolečine v perinealnem in išijalnem predelu, neprijetno drgnjenje ali celo otrplost intimnih predelov. Da se izognete omenjenim težavam, lahko izbirate med paleto posebej za ženske prilagojenimi sedeži.Kolesarski čevlji in pedala z zapenjanjem znajo biti za začetnice svojevrsten izziv. Toda če ste se odločile kolesariti, je bolje, da se jih privadite čim prej. Mogoče se med »uvajanjem« obeta kakšno bližnje srečanje z asfaltom, ampak hujšega ne bo. Ko jih enkrat imate, so varnejša, saj ne bo nevarnosti, da bi vam med vožnjo noga zdrsnila s pedal, kar se pri navadnih pedalih zna zgoditi in posledice so lahko precej boleče.Za zaščito glave ne pozabite na čelado, najpomembneje je, da vam na glavi dobro »sedi«. Spet ni potrebe, da posegate po najdražjih modelih, saj morajo tudi cenejše čelade zadoščati enakim varnostnim standardom. Razlika v ceni se bo poznala kvečjemu v teži in zračnosti čelade. Če ne nameravate prekolesariti 15.000 kilometrov na leto, teh podrobnosti ne boste niti opazile.Kolesarska moda je vedno bolj prijazna tudi do kolesark. Na trgu najdemo veliko ličnih kolesarskih dresov iz kakovostnih materialov v ženstvenih barvah in krojih. Pri izbiri oblačil bodite pozorne na to, da so oprijeta, da vam ne bodo plapolala v vetru in vas ovirala med vožnjo. Mislim, da so vsi materiali in kroji danes že tako dodelani, da prav velike napake pri nakupu ne boste zagrešile.Več pozornosti je treba nameniti le kolesarskim hlačam oziroma podlogi. Kot sem že omenila, je udobje med kolesarjenjem močno pogojeno s sedenjem, zato mora podloga nadgraditi pravilno izbiro sedeža in zagotavljati dobro oblazinjenje, hkrati pa odvajati vlago ter preprečevati razvoj bakterij, ki lahko povzročijo vaginalne glivične okužbe.Kot zanimivost naj omenim, da so si v zgodnjem 20. stoletju kolesarji v hlače namesto podloge vstavljali surove zrezke, z razvojem znanosti in tehnologije materialov ter tkanin pa so jih zdaj (na srečo!) nadomestili sodobni sintetični materiali. In kar je bistvenega pomena, v ženskih oblačilih najdete sedaj tudi podloge, prilagojene posebej za žensko anatomijo.Kvalitetne podloge so večinoma iz poliuretanske pene (včasih tudi v kombinaciji s posebnim gelom hi-tech), ki odlično vpija in tudi odvaja vlago in zagotavlja zračnost. Prevleka z antibakterijskimi lastnostmi je običajno iz flisa ali pa iz do kože prijazne mikrofibre. Nekateri proizvajalci prevleke še dodatno obogatijo s posebnimi antimikrobnimi vlakni, kot so na primer patentirana akrilna vlakna Biofresh.Poudariti moram še, da se pod kolesarskimi hlačami ne nosi spodnjega perila! Ne samo da ni estetsko, skozi kolesarski dres se spodnjice namreč zelo dobro vidijo, spodnjice povečajo možnost dodatnega drgnjenja ter preprečujejo odvajanje vlage in tako povečujejo možnost okužb in poškodb.Opremljene smo, oblečene tudi, čas je, da se lotimo kolesarjenja. Postopoma in z užitkom. Tako kot smo se pred davnimi leti naučile hoditi. Čeprav ste fit in vajene športa, bo doživetje na specialki za vas nekaj novega. Telo se mora namreč privaditi nove drže in to zahteva določeno količino vaših energijskih zalog.Poleg tega boste na kolesu aktivirale nove mišice in odkrile še katero, za katero prej niste vedele, da jo imate. Prvi »koraki« naj bodo torej kratki in jedrnati, ura do dve lahkotnega kolesarjenja, da se navadite kolesa, pedal in prestavnih razmerij. Držite se ravnine in ne prehudih klancev, da se vam kolo po naključju že prvi teden ne bi zamerilo.Osredotočite se na lahke prenose in čim višje število obratov. Za to ne potrebujete merilnika kadence, za občutek bo dovolj, če med pedaliranjem 15 sekund štejete obrate, to številko pomnožite s 4, da dobite število obratov na minuto. Idealna kadenca na ravnini je od 90 do 100 obratov na minuto.Na začetku se vam bo to zdelo neizvedljivo, s časom, vztrajnostjo in izkušnjami pa se boste približale tej številki. Za začetek se potrudite, da jo držite vsaj čez 80. Z visoko kadenco namreč ohranjamo mišice na nogah sveže in pripravljene na klance, kjer za pedaliranje potrebujemo več moči. Poleg tega z visokokadenčnim pedaliranjem manj obremenjujemo kolena in zmanjšujemo možnosti za poškodbe.Tako, osnovno šolo kolesarstva ste opravile. Od vas pa je odvisno, kako boste teorijo prelile v prakso. Karkoli boste s kolesom počele na cesti, to počnite varno in nikakor ne pozabite, da poganjate pedala za osebno zadovoljstvo!