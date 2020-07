Pot Alpe-Adria čez Kranjsko Goro do Bovca

Kranjska Gora–Trenta

FOTO: David Štulc

Trenta–Bovec

Pot je bila razvita in izvedena v sodelovanju treh partnerjev, iz Avstrije (Kärnten Werbung), Slovenije (Slovenska turistična organizacija) in Italije (Turistična organizacija Furlanija - Julijska krajina).Celotna pot je dolga 750 kilometrov in sestavljena iz 37 etap, v Slovenijo pridemo v 22. Pot Slovenijo prečka v šestih etapah. S prelaza Jepca čez Maloško in Trupejevo poldne na Srednji vrh in v Kranjsko Goro, kjer se vstopi v Triglavski narodni park v Julijskih Alpah. Mimo jezera Jasna, čez Vršič v Trento in po dolini smaragdne reke Soče mimo Bovca, Žage v Drežnico in pod Krnom v Tolmin se pot nadaljuje po starih vojaških poteh na sedlo Solarji, kjer prečka mejo z Italijo.Etapa se začne v Kranjski Gori (810 m), kjer gremo mimo hotela Lek do jezera Jasna in od tam naprej po gozdni cesti mimo ruševin nekdanjega hotela Erika. Pot nadaljujemo po planinah in skozi gozdove, ob gorskem potoku Pišnica, mimo Mihovega doma (1085 m) in Ruske kapelice, od tam pa zavijemo na staro oslovsko pot do vrha Vršiča (1688 m). Do razgledne točke, kjer je v skalovju moč videti obraz ajdovske deklice, nas loči le par korakov. Ruska kapelica in ajdovska deklica sta čarobni točki tega odseka.Od Vršiča proti Trenti jo mahnemo kar po cesti. Dvesto metrov pod drugim (26.) ovinkom zavijemo na pohodniško pot in sledimo smerokazom slovenskega planinskega društva, vse dokler ne pridemo do parkirišča pred kočo ob izviru Soče. Do izvira pridemo, če pot nadaljujemo za kočo, nato pa se po isti poti vrnemo nazaj. Ob parkirišču je velika informacijska tabla doline Soče. Tipični majhni količki v Triglavskem narodnem parku nas vodijo do informacijskega središča v Domu Trenta.Težavnost: težkoRazdalja: 20,4 kmTrajanje: 8 hVzpon: 990 mTa etapa po markirani, oskrbovani Soški poti teče skoraj vzdolž celotne dolžine ob smaragdni reki Soči in hkrati tudi čez del neokrnjenega Triglavskega narodnega parka. Pri visečem mostu čez sotesko Kršovec, ki je meja s Triglavskim narodnim parkom, pelje pot naprej proti vasi Vodenca, kjer prečkate sotočje Soče in Koritnice ter prispete v Bovec.Ozka dolina Trenta, po kateri teče smaragdna reka Soča, se počasi razbohoti in začne navduševati s svojimi značilnimi travniki in kmetijami. V bližini so urejeni kampi, kjer si obiskovalci in pohodniki lahko odpočijemo. V tem delu pot Alpe-Adria sovpada s Soško potjo in se izmenjuje, enkrat na levem, drugič na desnem bregu Soče, vse dokler se Trenta ne razširi v Bovško kotlino. Pot nas potem vodi v središče Bovca, ki leži ob vznožju dveh mogočnih gora, Rombona (2208 m) in Kanina (2587 m).Na tej poti, katere večji del poteka skozi Triglavski narodni park, brez težav najdemo prostor za počitek.Težavnost: srednjeRazdalja: 21 kmTrajanje: 8 hVzpon: 400 mZanimivosti ob poti: Mala in velika korita Soče, korita pri Kršovcu, sotočje Soče in Koritnice, cerkev Device Marije v Polju, obiščite Trentarski muzej, kjer se boste podučili o zgodovini in kulturni dediščini naših krajev. Na kateri od kmetij ali gostiln ob poti pokusite pravi bovški sir. Tisti najpogumnejši, ki se ne bojite mraza, se lahko osvežite s skokom v Sočo.