FOTO:Potrebščine za kampiranje pod zvezdami

V srcu imamo prav poseben prostor za kampiranje v naravi , pa čeprav ne gre za najbolj udobno preživljanje prostega časa, kaj šele luksuzno. Za večino je ravno v tem čar.Tisti, ki kampiranja nimate preveč radi, pa se lahko, če se dejansko odpravite na pot s šotorom in spalno vrečo, izkušnjo precej polepšate z najnovejšimi gadgeti, ki bodo vaše dni v naravi spremenili v nadstandardno počitnikovanje.Koncerti na prostem, pikniki na plaži, aktiven konec tedna, izlet z otroci. Nepremočljiva podloga Alite Designs je kos vsem dogovdivščinam, za nameček pa je tudi izjemno udobna. Cena: 35 evrovsamonapihljive blazine so lahke za prenašanje in ležišče se hitro in enostavno postavi. Pena v notranjosti zagotovi udobje izolacijo in stabilnost. Priložena torba za prenašanje in shranjevanje. Patentiran Outwell AirFlow ventili, s kontrolo pretoka zraka - pospravljanje blazine je precej lažje, ker se lahko prepreči, da bi se blazina samonapihovala. Cena: 169 evrovPoganja ga propan, ima dve plošči, je trdovraten, vzdržljiv, se hitreje in močneje segreje kot ostali gorilniki in se bolje kosa z vetrom. Preizkusite ga naslednjič ko boste šli na Triglav ali na rafting. Verjamemo, da vam bo uspelo narediti spodobno pašto. Cena: 200 evrovPreprosta, a vzdržljiva, Zippova lanterna je odporna proti vodi in udarcem, tako da jo lahko zakotalite iz vsakega šotora brez skrbi. Baterije zdržijo tudi do 10 ur polne obremenitve, le povsem izprazniti je ne smete, saj baterij ni mogoče menjati, le napolniti. Cena 80 evrovKavni sistem, ki deluje s pomočjo vakuma, je vaš osebni kavomat ali pa natakar. Izberite način priprave kave, naredite jo lahko tudi za 4 skodelice. Pa kar počasi, obstajajo še drugi načini kako se prebuditi v naravi. Cena 45 evrovNa preizkusu v vseh vremenskih razmerah je tale malček prestal dež, veter in celo peščeni vihar. Strup prihaja v majhnih stekleničkah, zato lahko zvočnik na maksimalni glasnosti drži tudi do 16 ur, poleg tega pa gre za vir energije s katerim si lahko napolnite svoj pametni telefon. Cena: 207 evrovPravijo, da je luksuz drag. No, tudi pri kampiranju je tako. Gre za prostoren šotor s številnimi žepi, kamor lahko založite svoje stvari. A šotor postane zvezda šele, ko se znoči, saj lahko takrat z enim pritiskom gumba prižgete LED luči, ki vam osvetlijo šotor. Ko pa mislite biti, no, avanturist tudi ko ste v šotoru, pa luč kar ugasnite. Cena: 544 evrov