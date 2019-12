Povezava med rednim gibanjem in boljšim počutjem

Navajam nekaj ključnih povezav med redno gibalno aktivnostjo in dobrim počutjem:

redna gibalna aktivnost pomembno vpliva na izboljšanje kognitivnih funkcij. Foto: Shutterstock

Učinki redne gibalne aktivnosti

V številnih študijah so o učinkih vadbe anketirali tudi udeležence izvedenih intervencijskih vadbenih programov. Poleg telesnih učinkov so anketiranci vedno zaznali tudi učinke na socialnem in čustvenem področju, pogosto so jih bolje ovrednotili, predvsem povečanje samozaupanja in samodiscipline, splošne življenjske energije, sproščanje stresa, boljše uravnavanje časa in obveznosti ter boljše splošno počutje. Pogosto so poročali o boljšem družabnem življenju in boljših odnosih v družini.• redna telesna aktivnost izboljša subjektivno oceno kakovosti življenja,• zmerno intenzivna vadba ima večji učinek na izboljšanje počutja oziroma samozaznano stopnjo počutja kot nizko- ali visokointenzivna vadba,• gibalna aktivnost pomembno pozitivno vpliva na telesno samopodobo,• gibalna aktivnost je povezana z zmanjševanjem pojava depresivnih motenj,• eksperimentalne študije nakazujejo, da je gibalna aktivnost, predvsem aerobna vadba in vadba proti uporu, učinkovit pristop za zdravljenje depresivnih stanj,• gibalna vadba ima na zdravljenje depresije enako krivuljo učinka kot psihoterapevtske intervencije,• že ena sama izvedena vadbena enota, predvsem z aerobno vsebino, kot je tek, ima opazen učinek na zmanjšanje stopnje anksioznosti,• aerobna vadba ima na izboljšanje počutja večji učinek kot druge oblike vadbe,• nekatere študije so pokazale vpliv gibalne aktivnosti na psihosocialne in psihofiziološke odzive, kot je zmanjšanje treme pred javnim nastopom,• redna gibalna aktivnost pomembno vpliva na izboljšanje kognitivnih funkcij,• že ena sama vadbena enota vpliva na izboljšanje sposobnosti odločanja, izboljšajo se sposobnost in hitrost pomnjenja ter koncentracija,• največji učinek na izboljšanje počutja ima gibalna aktivnost pri ljudeh, ki opravljajo sedentarno delo,• gibalna aktivnost vpliva na izboljšanje počutja pri obeh spolih,• gibalna aktivnost zmanjša intenzivnost stopnje hitrih očesnih gibov (rem) in deloma prispeva tudi h kakovosti spanja,• gibalna aktivnost v naravi in zunanjem okolju pomembno prispeva k izboljšanju počutja kot gibalne aktivnosti v notranjih prostorih.Učinki redne gibalne/športne aktivnosti na naše dobro počutje so preveč očitni, da bi jih lahko spregledali. Začetek pomladi je ravno pravi čas, da si manj aktivni nadenete tekaško obutev in s tekom ter drugimi aktivnostmi v naravi naredite odločen korak na poti k dobremu počutju, bolj aktivni pa bomo vadbo v zaprtih prostorih ponovno lahko obogatili z raznovrstnimi aktivnostmi v naravi.dejaven kot docent za področje kineziologije na UP FVZ na ožjem področju gibalnega razvoja in učenja. Raziskovalno je aktiven na področjih vseživljenjskega gibalnega razvoja, gibalne aktivnosti za invalide ter kineziologije v glasbi ter umetnosti.