Pozdrav soncu je zelo dobra vaja za ogrevanje celotnega telesa

Telesni učinki pozdrava soncu

Prvi pozdrav soncu naredimo počasi, vsakega naslednjega pa lahko malo pospešimo. Ko dihanje povežemo z gibanjem postane vadba meditativna. S pozdravom soncu izrazimo spoštovanje do Sonca in aktiviramo »solarne« kvalitete v nas. Te so akcija, inspiracija, toplota, odprtost, pozitivna naravnanost, energija, smeh, dobra volja, podjetništvo in drznost. Z vadbo pozdrava soncu razvijamo v sebi notranjo voljo, izboljšujemo zbranost in imamo več energije. Vse v telesu se prebudi. Postavimo se proti vzhodu. Stopala so skupaj, roke so sproščene ob telesu. Naredimo globok vdih skozi nos in izdihnemo skozi usta. Ob naslednjem vdihu odpremo roke naprej in navzgor. Ob izdihu damo dlani skupaj in pogledamo navzgor. Odpremo prsni koš. Z izdihom gremo z ravnim hrbtom in iztegnjenimi rokami naprej. Dlani položimo ob stopala na tla. Čelo približamo kolenom, če je to možno. Vdihnemo, pogledamo naprej in se z ravnim hrbtom nekoliko dvignemo.Izdihnemo in zopet sprostimo hrbet. Z desnim in nato še z levim stopalom naredimo velik korak nazaj. Preidemo v položaj sklece. Pokrčimo komolce in se uležemo na trebuh. Ob vdihu dvignemo glavo in prsni koš od tal. Pogledamo navzgor. Ob izdihu se vrnemo nazaj na tla. Vdihnemo in preidemo v položaj strešice. V tem položaju dobro raztegnemo ves hrbet, sprostimo vrat in glavo proti tlom. Izdihnemo in pogledamo naprej.Z vdihom stopimo z desnim stopalom naprej. Desna noga je pokrčena, leva pa iztegnjena. Z vdihom odpremo roke vstran in navzgor. Dlani damo skupaj in gledamo naprej. Z izdihom položimo dlani ob stopala nazaj na tla. Z desnim stopalom stopimo nazaj in preidemo v skleco. Nato nadaljujemo s položajem kobre. Temu sledi strešica. V tem položaju raztegnemo ves hrbet. Pogledamo proti dlanem in ob vdihu stopimo z levim stopalom naprej.Roke odpremo vstran in navzgor. Ob izdihu položimo dlani na tla in stopimo z levim stopalom nazaj. Vdihnemo in preidemo v položaj sklece. Nadaljujemo s kobro in strešico. Vdihnemo in stopimo ali skočimo s stopali med dlani. Izdihnemo ter sprostimo hrbtne in vratne mišice. Ob vdihu odpremo roke vstran in navzgor, ob izdihu pa jih sprostimo ob telesu. Zapremo oči in začutimo učinek vaje.Učinki sežejo navzdol po hrbtenici, še posebej v križna in ledvena vretenca, izboljšajo krvni obtok, spodbudijo delovanje srca in ledvic ter izboljšajo delovanje živčnega sistema, ki je hkrati aktiven in sproščen. Pozdrav soncu deluje v glavnem na prvo in tretjo čakro, pa tudi na četrto (srčna čakra) in šesto (intuicija).Odlomek iz knjige JOGA IN TEK, Maja MikličMaja Miklič je učiteljica joge in avtorica knjig o jogi, ki so izdane v štirih jezikih: slovenščini, nemščini, nizozemščini in angleščini. Do sedaj je izdala pet knjig v slovenskem jeziku: 300 Jogijskih položajev, Joga za zdravo in sproščeno življenje, Joga za srečno in vitalno življenje, Joga in narava & Joga in tek.