Prečkanje Alp s turnimi smučmi

Delo Letošnji Transalp je imel v šestih dneh zelo različne vremenske razmere, od hude snežne nevihte, ki jih je zajela na višini 2700 metrov, do neverjetnega dežja – pa tudi sončne pripeke. Foto: Arhiv proizvajalca/Fischer

Kako postati del Fischer Transalpa?

Stkejo se nova poznanstva in prijateljstva. Foto: Arhiv proizvajalca/Fischer

Fischer Transalp združuje podobno misleče ljudi, postavlja temelje za nova prijateljstva in omogoča medsebojno delitev posebnih, nepozabnih trenutkov, ki jih lahko doživiš samo na turnih smučeh! Trasa desete izvedbe bo znana takoj po novem letu, da bi dobili občutek, kako avantura poteka, poglejmo marčevske etape letošnje, devete izvedbe1. dan: Livigno–Val Müstair2. dan: Tschierv–Graun / Val Venosta3. dan: Graun–Vernagthütte4. dan: Vernagthütte–Wildspitze–Mandarfen5. dan: Mandarfen–Längenfeld6. dan: Längenfeld–Franz-Senn-Hütte–InnsbruckNamen dogodka je na popotovanje usmeriti dobro ali vrhunsko pripravljene turne smučarje, ki bodo morali vsak dan premagati vsaj 1500 metrov višinske razlike. Fischer vsako leto izbere izkušene športnike, ki se znajdejo v naravi v vseh vremenskih razmerah, in jim nameni vrhunsko smučarsko opremo, ki prihaja iztovarne. Prav tako poskrbi za potrebno podporno, spremljevalno ekipo, ki je seveda sestavljena iz vrhunskih turnih smučarjev in planincev.Letošnji Transalp je imel v šestih dneh zelo različne vremenske razmere, od hude snežne nevihte, ki jih je zajela na višini 2700 metrov, do neverjetnega dežja – pa tudi sončne pripeke. Vendar so se vsi, ki so opravili z vsemi etapami, strinjali: izkušnja je neponovljiva! So pa potrdili, da brez Fischerjevih strokovnjakov, ki so jih podpirali z najboljšo opremo, ne bi šlo.Vodja letošnje odprave je bilki je pri Fischerju odgovoren za turnosmučarsko opremo in je že več let vključen v: »Z motiviranimi in izkušenimi udeleženci ter pravo opremo ustvarjamo idealne možnosti za odlično doživetje, zato smo tu, zato je Fischer na dobri poti, da postane ključni igralec v turnosmučarskem svetu.«Kdo se lahko udeleži mamljive preizkušnje in kdo je lahko izbran:Kdaj: Fischer Transalp bo od 2. do 8. marca 2020Pot: Slovenija, Avstrija, Italija (etape še niso točno določene)- dobra stopnja telesne pripravljenosti- zmožnost šestih smučarskih tur s približno 1500 metri vzpona vsak dan- izkušnje s presojo terena in varnosti- smučarska sposobnost in tehnika v vseh snežnih razmerahPrijave potekajo do 12. januarja 2020 na strani www.fischersports.com/transalp