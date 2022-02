Predstavljamo Bloudkove nagrajence

Najvišja državna priznanja Republike Slovenije na področju športa nosijo ime Stanka Bloudka, človeka, ki je v svojem času najvidneje in najbolj tehtno vplival na razvoj slovenskega športa in na njegovo rast.

S svojim izjemnim delom je posegal praktično na vsa področja, ki so neposredno povezana z njim, in tudi tista, ki so povezana posredno.

Bil je aktiven tekmovalec, trener, organizator, funkcionar, pa tudi konstruktor in graditelj. Ob tem pa se je vselej boril za etiko v športu. Njegovo delovanje, ocenjeno z današnje časovne distance, lahko mirno označim za brezčasno in izjemno aktualno tudi danes. Zato priznanja, poimenovana po njem, nosijo še poseben lesk in žlahtnost.

Marjan Podržaj, rojen 21. februarja 1959 za življenjsko delo v športu

Marjan Podržaj. FOTO: Arhiv Delo/Polet

Predlagatelja: Simon Pavlin, Vladimir Rosa

Marjan Podržaj je legenda lokostrelskega športa v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu. Član državne lokostrelske reprezentance je že od leta 1977. V tem času se je udeležil več kot 1100 tekmovanj, dosegel 780 turnirskih zmag, vključno s titulo svetovnega prvaka, in pridobil vse mednarodne licence za lokostrelskega trenerja.

Znanje in izkušnje je črpal pri največjih mojstrih lokostrelstva in jih z velikim zanosom in nesebičnostjo prenašal dalje, predvsem na mlade. Bil je ustanovitelj lokostrelskega kluba Šenčur in soustanovitelj Slovenske lokostrelske šole.

Je aktualni podpredsednik evropske Popinjay lokostrelske zveze. Napisal je številne priročnike in knjige, organiziral več kot 100 državnih in mednarodnih tekmovanj ter zbral in opremil edinstveno stalno razstavo lokostrelstva na svetu v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Branko Žnidarič, rojen 9. marca 1960 za življenjsko delo v športu

Branko Žnidarič. FOTO: Arhiv Delo/Polet

Predlagatelji: Regijska pisarna OKS – ZŠZ Moravske Toplice, Občinska športna zveza Moravske Toplice

Branko Žnidarič si je v več kot 40-letnem delovanju neutrudno prizadeval za razvoj športa v Upravni enoti Ljutomer. Sodeloval je pri ustanavljanju različnih športnih organizacij in njihovem povezovanju na lokalnem in državnem nivoju. Velik poudarek je dajal razvoju športa otrok in mladine. Svetoval in pomagal je mnogim športnim zvezam in občinam v regiji in širše pri vzpostavljanju sistemske ureditve športa, posebno skrb pa je namenjal športni dediščini v Upravni enoti Ljutomer. 31 let je bil tudi sekretar Športne zveze Ljutomer, 21 let direktor javnega zavoda za šport v Ljutomeru in pet let strokovni delavec za šport na Občini Ljutomer. Poleg rednega dela je prostovoljno deloval v najvišjih krovnih športnih organizacijah v državi, od tega 24 v organih OKS – ZŠZ.

Andreja Leški, rojena 8. januarja 1997 za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Andreja Leški. FOTO: Arhiv Delo/Polet

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Andreja Leški, ki že vrsto let brani barve Judo kluba Bežigrad, je na lanskem svetovnem prvenstvu v kategoriji do 63 kg v Budimpešti izbojevala srebrno kolajno in s tem tudi največji uspeh v svoji karieri. Koprčanka pa izvrstne uspehe na evropskem in svetovnem prvenstvu žanje dalje in trenutno zaseda 2. mesto na svetovni lestvici najboljših judoistk v svoji kategoriji. Kot pravi sama, so njeni odlični rezultati bili posledica želje po nastopu na olimpijskih igrah in skupne motivacije za dosego višjih ciljev.

Luka Potočar, rojen 21. novembra 2001 za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Luka Potočar. FOTO: Luka Fonda

Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije Mladi športni plezalec

Luka Potočar sodi med resne kandidate, da nadaljuje vrhunske rezultate športnega plezanja v Sloveniji. Nase je resneje opozoril leta 2018, ko je na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu osvojil srebrni medalji. Svoj potencial je nadaljeval 2019 z naslovom svetovnega mladinskega prvaka, v članski konkurenci pa se je 2020 s 4. mestom na tekmi svetovnega pokala približal zmagovalnim stopničkam. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi 2021 je potrdil veliko nadarjenost, saj je v težavnosti zablestel s srebrno kolajno. Na domači tekmi svetovnega pokala mu je 2. mesto prineslo skupno 4. mesto v svetovnem pokalu.

Franc Kopatin, rojen 13. februarja 1948 za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Franc Kopatin. FOTO: Arhiv Delo/Polet

Predlagatelj: Nogometna zveza Slovenije

Franc Kopatin je že od rane mladosti vpet v nogomet. Sprva kot aktiven igralec, nato pa je to vlogo zaradi poškodbe zamenjal s funkcionarsko. Kot 27-letnik je postal predsednik finančne komisije Nogometne zveze Jugoslavije, vse od osamosvojitve pa je skrbel za razvoj in napredek primorskega nogometa in tesno sodeloval z Nogometno zvezo Slovenije, v kateri je bil dva mandata tudi podpredsednik. Kot predsednik mednarodne komisije NZS je še posebej pripomogel k mednarodnemu sodelovanju z zamejskimi nogometnimi klubi v Italiji in k razvoju mladinskega nogometa. Za svoje dolgoletno delo v nogometu je Kopatin prejel priznanje »častni član NZS«.

Blaž Lešnik, rojen 4. maja 1968 za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Blaž Lešnik. FOTO: Arhiv Delo/Polet

Predlagatelji: prof. dr. Milan Žvan, Bojan Križaj, prof. dr. Rado Pišot

Blaž Lešnik, doktor kinezioloških znanosti, je s svojo prizadevnostjo in dolgoletnim delom dokazal, da je v športu dovolj prostora za vse, ki imajo močno voljo in ustrezen potencial. Z bogatimi izkušnjami delovanja na vseh ravneh športa – od šolskega, rekreativnega do vrhunskega, se je kot vrhunski pedagog, strokovnjak in raziskovalec vselej zavedal, da je za uspeh v športu treba zadovoljiti številne dejavnike. To še posebej velja za alpsko smučanje, kjer Lešnik pušča največji pečat. V prvi vrsti kot profesor na Fakulteti za šport, nato pa kot funkcionar v mnogih domačih in mednarodnih smučarskih organih. Kot predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije je prispeval, da je danes ZUTS Slovenije z več kot 3400 aktivnimi strokovnimi smučarskimi kadri eno največjih in najuspešnejših športnostrokovnih združenj v slovenskem prostoru.

Zoran Kos, rojen 2. decembra 1972 za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Zoran Kos.FOTO: Arhiv Delo/Polet

Predlagatelj: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

Zoran Kos ima kot dolgoletni športni delavec z nesebičnimi idejami velike zasluge pri razvoju športa v Murski Soboti. Njegov prispevek je najbolj viden v judu z njegovimi tekmovalnimi dosežki in trenerskim delom v različnih kategorijah. Še vedno opravlja delo predsednika Trenerske komisije Judo zveze Slovenije (vodja, nosilec usposabljanj in licenčnih seminarjev za strokovne delavce na področju juda). S strokovnim znanjem je ogromno let pomagal tudi v invalidskem športu na lokalni, državni in mednarodni ravni. Uveljavil se je kot pomočnik in selektor v igri z zvenečo žogo za slepe in slabovidne (goalball), saj je bil aktivno udeležen na paralimpijskih igrah v Atenah 2004 in odgovoren za uvrstitev na paralimpijske igre v Pekingu 2008. Prav tako ima zasluge za učenje plavanja v Murski Soboti. Šport je njegov način življenja.

Primož Suša, rojen 13. junija 1977 za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Primož Suša. FOTO: Elvira Nieto Gutierrez

Predlagatelj: Letalska zveza Slovenije

Primož Suša, ki leti že več kot 20 let, velja za pravo ikono lovca na svetovne rekorde v jadralnem padalstvu. V karieri jih je postavil že devet – dva sta še vedno aktualna, prav tako dva še vedno aktualna evropska rekorda. Dvakrat je bil svetovni podprvak v preletih CrossCountry z najdaljšimi preleti več kot 500 km v ravni liniji. Trenutno je aktualni in šestkratni državni prvak v preletih. Lani pa je postavil svetovni rekord v hitrostnem preletu trikotnika na 50 km. Pred skoraj 15 leti ga je odletel Charles Cazaux (FRA) s hitrostjo 36,07 km/h, tokrat je bil hitrejši Primož, ki ga je odletel s hitrostjo 38,8 km/h.