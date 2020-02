Preizkusili smo vodni tekalni trak in ugotovili, da težko najdeš boljši trening (VIDEO)

Zakaj je vadba v vodi priporočljiva?

Vaje za hrbtenico:



Vaje proti osteoporoziI:

Vaje za hujšanje:

Vaje za ravnotežje:

Vodni fitnes

Vadba v vodi zaradi učinkov vode na telo deluje razbremenilno, saj se teža telesa v vodi zmanjša vse do 85%. Vaje tako izvajamo brez nepotrebne obremenitve hrbtenice ali sklepov. S premagovanjem upora vode pa telo krepimo in oblikujemo.V malem terapevtskem bazenu so na voljo sledeče vaje, ki jih strokovno vodijo diplomirani fizioterapevti družbe. Posamezna vadba traja do 30 minut in je primerna za vse, tudi kot oblika rehabilitacije po poškodbi ali bolezni.so vaje, s katerimi si boste z aktivnim premikanjem v vodi olajšali bolečine v hrbtenici, ramenskem obroču in nogah, obenem pa izboljšali tudi svojo držo. Med vadbo boste s pripomočki ali brez izvajali vaje za gibljivost hrbtenice, vaje za krepitev hrbtnih mišic, vaje za ravnotežje in stabilizacijo, vaje proti uporu vode ter vaje za korekcijo drže.so vaje, katerih namen je zmanjšati posledice bolezni, okrepiti mišice ter predvsem razgibati in povečati gibljivost sklepov. Primerna fizična aktivnost pomaga preprečevati in nadomeščati izgubo kostne mase, večja gibljivost pa zmanjšuje pogostost padcev (manj zlomov). Med vadbo boste s pripomočki ali brez izvajali vaje z obremenitvijo lastne teže, vaje proti uporu vode, vaje za korekcijo drže in vaje za ravnotežje.Pri vadbi v vodi je poraba energije večja, kot pri katerikoli vadbi na suhem, zato se tudi odvečni kilogrami hitreje izgubljajo. Med vadbo z vodnimi pripomočki ali brez združimo kardio vadbo z vadbo za krepitev mišic, zaradi razbremenilnega učinka vode pa vaje izvajali varno tudi za vaše sklepe.so vaje, s katerimi boste izboljšali svoje ravnotežje in koordinacijo, kar je ključnega pomena kot preventiva padcem in posledično poškodbam na gibalnem aparatu. Z vajami se bo izboljšala tudi drža in s tem olajšale vse tegobe, katerih izvor je v neprimernem položaju hrbtenice.Fitnes v vodi ima številne prednosti, kot so npr. zmanjšan vpliv težnosti, možnost različnih položajev gibanja ter predvsem možnost vadbe v situacijah, ko običajna vadba na suhem ni mogoča (npr. zaradi bolečin, zmanjšane gostote kosti, prevelike telesne teže, poškodb …)Vadba se med drugim izvaja na 5 napravah za fitnes v vodi – vodni tekalni stezi, dveh vrstah vodnega kolesa, ročnem rotatorju in napravi za ročno-nožni vlek, rezultat vodnega fitnesa pa je močno, stabilno, razgibano in lepo oblikovano telo ter boljša kondicijska pripravljenost. Za vadbo ne potrebujete predhodnega znanja plavanja ali kondicije.