Preprost recept s sladkim krompirjem

Za 24 energijskih bombic potrebujemo:

Ta sorta krompirja je bila vše nekaj let nazaj prava redkost, zdaj pa ga lahko kupimo v vseh dobro založenih trgovinah in vse prepogosto ga zanemarjamo, predvsem aktivni ljudje, ki hrepenijo po neobičajnem prigrizku, ki jih bo napolnil z energijo in dal moči še za kakšen kilometer , dvig, počep, skleco, …»Nežen in mehak navznoter in hrustljav navzven,« je zapisala avtorica recepta, ki pa dodaja, da je najpomembnejša sestavina recepta kokosova moka, ki absorbira tekočino sladkega krompirja in prigrizke naredi bolj kompaktne. Če imate možnost, lahko med receptom dodate že nekaj žlic melase.2-3 srednje velike sladke krompirje¼ skodelice kokosove moke½ čajne žličke cimeta¼ čajne žličke soli¾ skodelice fino mletih orehov2 žlici rjavega sladkorjaPriprava:Sladki krompir kuhajte vse dokler ne doseže prave mehkobe in ga lahko brez težav prebodete z vilico. Iz krompirja naredite pire in dodajte kokosovo moko, cimet in sol. V drugi manjši posodi zmešajte sladkor in orehe.Pečico ogrejte na 190 stopinj celzija in na pekač postavite papir za peko. Velikost prigrizka odmerjajte s čajno žličko in pire valjajte med rokami ter oblikujte majhne elipsaste krompirjeve »kostanjčke«. V posodi že oblikovane prigrizke vmešajte mešanico oreha in sladkorja.Pecite približno 40 minut in prigrizke po dvajsetih minutah peke obrnite. Ko se bodo ohlajali bodo postajali vedno bolj kompaktni in trdni. V hladilniku jih lahko držite tudi do 5 dni.