Takšna hoja, pravijo ji tudi power walking, je tehnika hitre hoje, ki še vedno ni niti malo tek, za povečanje hitrosti pa uporabljamo povečano, še intenzivnejše gibanje rok. Preden se odločimo za takšno hojo za moč, ki je zahtevnejša od navadne hitrejše hoje, se moramo naučiti pravilnega gibanja hitre hoje za moč. Predvsem zato, da se izognemo površnim, pretiranim gibom, ki nas bodo sicer utrudili, vendar bo hoja počasnejša , kot bi bila lahko sicer.Pri hoji za moč je najpomembnejše pravilno delo rok. Upognimo komolce na 90 stopinj. Če bodo ravne, ne bomo pospešili. Ničesar ne imejte v rokah. Naj bodo sproščene, prsti rahlo pokrčeni. Komolce držite ob telesu, to vam bo pomagalo prihraniti energijo, ki jo zapravite s piščančjimi krilci, ko mahate vsenaokoli.Zdaj pa težavni del – kdaj pride roka naprej? Če samo zaprete oči in zakoračite, se bo vaše telo odzvalo pravilno. Roke delujejo nasprotno od nog. Ko je levo stopalo naprej, je desna roka naprej in obratno. Za uravnavanje telesa med hojo je roka na isti strani telesa v nasprotju z gibanjem stopala. Ko se sprednja noga vrne, roka na isti strani prihaja naprej.Roka naj pri gibanju ne prečka središča našega telesa. Lahko potuje rahlo diagonalno, vendar je vsako bistveno diagonalno gibanje nepotrebno. Držimo roko naprej in niže. Ne sme se dvigniti nad višino prsnice in ne pretiravajmo z gibanjem. Ne pretiravajmo niti s premikanjem rok nazaj. Ko potuje nazaj, naj gre do tam, kjer imamo na hlačah namišljen žep, vendar ne pretiravajmo z gibanjem ali celo zvijanjem naprej ali nazaj. Ne uporabljajte zapestnih uteži, to lahko vodi k poškodbam!