Prihaja 13. festival BOFF in prinaša 32 filmov

Foto: Boff

Bovec Outdoor Film Festival by, festival filmov o športih in avanturah v naravi ter o naravi sami, od 28. do 30. decembra v Kulturnem domu Bovec.Pred vrati je trinajsta izvedba bovškega filmskega festivala. V treh dneh, od sobote 28. do ponedeljka 30. decembra, bo na platnu Kulturnega domana ogled 32 filmov, ki so se prebili skozi sito izbora izmed 67 prispelih del. Več je krajših filmov, združeni pa so v tematske sklope po okoli 90 minut.Prvega dne bosta na sporedu ženski in naravovarstveni sklop.je spremljevalni spored najbogatejši z okroglo mizo na temo preobemenjenosti infrastrukture in narave s turizmom, tudi športi, ter z dvema predavanjima:bo predstavila svoj nagrajeni projekt Moja jezera,inpa svoje »vertikalne avanture« medin. Udeležba na okrogli mizi in predavanjih je brezplačna. Sledi sklop smučarskih filmov, med njimi bo tudi svetovna premiera filma Skiing The Fire Ring avtorjevin, posnet na Islandiji.bodo na sporedu tudi slovenski filmi. Prisotni bodo tudi avtorji in akterji, tako da bodo sklopom sledili kratki pogovori z njimi.Tudi letos bodo obiskovalci izbrali dobitnika dveh nagrad – za najboljši domači in najboljši tujejezični film. Pokrovitelj nagrade za najboljši domači film po izboru občinstva jeProjekcije se bodo vsak dan začenjale ob 17. uri.za projekcije (5 € za sklop, 8 € za dan in 22 € za abonma) bodo na voljo v Kulturnem domu Bovec uro pred začetkom prvega sklopa, možna je rezervacija preko spletne strani.Dni vbodo popestrile še delavnice in izleti, med projekcijami bo poskrbljeno tudi za najmlajše.Glavna pokrovitelja festivala BOFF sta Dolina Soče in Občina Bovec.Andrej Dekleva, Freemedia Communications