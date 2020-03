FOTO:Prijateljevo pismo iz Riminija

Andrea, pozdravljen: kaj je danes Italija, kako je biti Italijan?

In na ulicah Riminija, mojega mesta, kjer se zdi, da je kot katapultiran v kakšen film Sergia Leoneja. FOTO: Andrea Manusia

Ljudje morajo vseeno v službe?



Družina Manusia ostaja dobre volje tudi v karanteni. FOTO: Andrea Manusia

Posebej nas zanima, kako ste dosegli, da ljudje, ljubiteljski kolesarji, tudi ostajajo doma?

Rimini cveti in stoji. FOTO: Andrea Manusia

Na družbenih omrežjih veliko znanih kolesarjev, kolesarskih in turističnih delavcev apelira, da je to nujno...

Amaterji in rekreativni kolesarji pa smo vsi prisilno doma in se morda s svojimi ženami prepiramo, ker na vsak način želimo na asfalt, da bi zadovoljiti to svojo strast, kolesarjenje. Kdor ne vozi cestnega kolesa, to morda težko razume. FOTO: Andrea Manusia

Slej ko prej se bodo slabe stvari končale, kaj, meniš, da bodo prinesle s seboj?

Tudi na kolesu?

je prijatelj iz Italije, natančneje iz Riminija, je velik občudovalec Slovenje, iskreno zaljubljen je v Ljubljano, kjer meni, da bi lahko živel. Pravi tudi, da je Maraton Franja prireditev, na katero moramo biti Slovenci zelo ponosni , tako kot tudi na silovit preboj ljubiteljskega kolesarjenja pri nas.Na kolesarjenje se sijajno spozna, ni le novinar, pač pa tudi promotor kolesarskega turizma v regiji in zanesenjak, vodnik vseh, ki bi si želeli s kolesi podati v zaledje njegovega mesta.Mesta, ki smo ga, skupaj z okolico, dobro spoznali med številnimi kolesarskimi obiski tudi številni slovenski ljubitelji kolesarstva. Paradoksalno je, da smo se z njim srečali decembra v Ljubljani, kamor nam je prišel predstaviti možnosti za organizirana kolesarska potepanja v Emiliji Romanji in okolici.Pogovarjali smo se.V zraku je nekaj čudnega. Na žalost moram dodati - zelo čudnega. Italija se že tedne bori; težko je in tudi veliko skrbi se šele začenja. Skoraj 25.000 ljudi se je doslej okužilo s Covidom 19 in v nekaj tednih so se naše navade, naš način življenja, vse se je popolnoma spremenilo. Zdi se, kot da gre za film z zelo nadrealistično splošno situacijo, ki pa se jo mnogi še vedno trudijo razumeti.Bi si kdaj predstavljali, da bi videli, kako se tiho sprehaja po ulicah zgodovinskega središča Rima in hodi v mestu vseh mest, med cerkvami Caput Mundija? Tam, od koder se je razširilo po stari celini marsikaj, kar je postavilo našo zahodno civilizacijo, kulturo našega življenja in kulturo na sploh.Medtem ko setrudi, da bi zagotovil svojo državo, je Italija združena bolj kot kdaj koli prej, odkar je 8. marca svoja vrata zaprla z odlokom, ki ga je izdala vlada. Obstaja posebna vrsta policijske ure, lahko bi ji rekli da je 360-stopinjska, vseobsegajoča, ki je bila najprej uvedena v najbolj prizadetih regijah, v Lombardiji (kjer se je izbruh rodil februarja na območju spodnjega Milana), v Benečiji in zdaj tudi v moji Emiliji Romanji.Neverjetno je, ko se zazdi, da se je naenkrat vse ustavilo.Delamo od doma, kot se reče v pametnem načinu dela, šole, vrtci in univerze so zaprte, kot tudi večina pisarn. Odprti so samo supermarketi in lekarne. Prepoved iti izven lastnih sten je bila dobro sprejeta in Italijani jo razumejo. Virus moramo premagati tako, da se izoliramo.Seveda nam ostane tudi tisti poseben čas, ko ne delamo. Zdaj je povsem drugačen. Sam na svoj poseben način poskušam izkoristiti majhne trenutke zase in za svojo družino s pedaliranjem po ulicah naše bližnje okolice, počasi, z masko na ustih, samo zato, da bi uživali v čudovitih barvah pomladi, ki so tako mogočno prišle v Rimini v začetku letošnjega leta.Samo pol ure svežega zraka si privoščimo in se nato spet dobesedno zaklenemo pred televizijo, internet, znotraj dobrih knjig in med nekaj steklenic dobre rdeče Sangiovese, da dvignemo razpoloženje. To pomaga!Vse in tudi šport se je ustavil. Igralci sami, iz različnih športov, so okuženi, in tako tudi kolesarji. Vse v športu je v polni pripravljenosti, da se virus le ne bi širil.In na ulicah Riminija, mojega mesta, kjer se zdi, da je kot katapultiran v kakšen film, ki se dogaja na Divjem zahodu, je le nekaj »norcev«, ki se še vedno potrudijo nadeti čelade in obuti kolesarske čevlje, da bi opravili kolesarsko vadbo ...Vendar pa so oblasti izdale odlok, ki tega ne dovoljuje. Izjema so le poklicni kolesarji, torej tisti, ki bi morali voziti Giro d'Italia (ki je zaenkrat odpovedan); le-ti to smejo, saj opravljajo svoj poklic, tako rekoč hodijo v službo - ostali, amaterji in rekreativni kolesarji pa smo vsi prisilno doma in se morda s svojimi ženami prepiramo, ker na vsak način želimo na asfalt, da bi zadovoljiti to svojo strast, kolesarjenje. Kdor ne vozi cestnega kolesa, to morda težko razume.Pa vendar se skoraj vsi, sicer s težkim srcem, držimo doma, skupaj s svojimi družinami, v izolaciji.Res je. Sloviti nekdanji poklicni kolesar in šef italijanske državne reprezentance, s katerim sodelujemo, in tudi moja predsednica za turizem regije Emilia Romagna, kjer sem vodja kolesarskih projektov, dajeta zelo dober zgled. Na družbenih omrežjih se pojavljata, dobesedno vstopata vanje v udobni obleki, kot jo nosimo doma, s sesalnikom v roki ali v kuharski opravi – jasno dajeta vedeti, da sta ne glede na vse, kar predstavljata na svojih področjih, in ne glede na vse, za kar vse sta odgovorna, tudi onadva doma, da ali kuhata ali opravljata druge zadolžitve po hiši. Take stvari so zelo pomembne. Da smo vsi enaki in enotni.Tako je življenje, ki ga živimo: za mnoge je kot huda nočna mora, za druge morda priložnost. Da, priložnost. Priložnost, da se znajdemo, da postanemo morda boljši, bolj človeški, bolj v podporo drugim kot smo jim bili doslej, in se morda naučimo spopasti s počasnejšimi ritmi, ki jih sicer v prejšnjem načinu življenja nismo bili vajeni.Vemo, da nas je ta novi, stresni svet združil v to slabo šalo, s katero se moramo zdaj spoprijeti. Vsi srčno upamo, da bo boj proti virusu dobljen, ne glede na to, koliko časa bomo morali čakati, in kaj vse bo treba storiti in kaj bo pomembno storiti, v družbi in kot posameznik, da se vrnemo v normalno stanje.Marco Pantani bi rekel: »Vse bo v redu!«