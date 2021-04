Primož Roglič je trenutno 968 točk pred Tadejem Pogačarjem

Najboljši rezultati oz. zmage Tadeja Pogačarja v elitni konkurenci

Najboljši rezultati oz. zmage Primoža Rogliča v elitni konkurenci

Ne bomo ugotavljali, kdo je boljši, samo pobahali se bomo z njunimi najboljšimi rezultati. Na lestvici svetovne kolesarske zveze UCI je trenutno prvin drugi. Prvi Roglič ima trenutno 4886 točk, Pogačar 3918. Na tretjem mestu je Belgijec Wout van Aert s 3811 točkami in je tudi kolesar, ki je letos od prvega januarja zbral največ točk, torej je vodilni, če štejemo samo leto 2021.Med moštvi je trenutno na prvem mestu Deceuninck- Quick-Step s 6417.8 točkami. Ineos Grenadiers jih je zbral 4989, na tretjem mestu je Jumbo Visma, ki ima 4890 točk.Med državami vodi Belgija, ki ima 10392 točk, na drugem mestu je Francija 10326 točk, in na tretjem mestu je Slovenija, ki ima trenutno 10125 točk.Roglič je objavil, da do dirke po Franciji, ki je na sporedu v začetku julija, ne bo več tekmoval. Pogačar pa bo najbrž dirkal na dirki po Sloveniji, ki bo v začetku junija.Skupna uvrstitev Tour de France (2020)Liège-Bastogne-Liège (2021)Skupna uvrstitev Tirreno-Adriatico (2021)3x etape Tour de France (2020)Skupna uvrstitev Amgen Tour of California (2019)Skupna uvrstitev UAE Tour (2021)3x etape La Vuelta ciclista a España (2019)Skupna uvrstitev Volta a la Comunitat Valenciana (2020)Skupna uvrstitev Volta ao Algarve em Bicicleta (2019)Pikčasta majica Tour de France (2020)Bela majica Tour de France (2020)2x skupna uvrstitev La Vuelta ciclista a España (2020, 2019)2x skupna uvrstitev Tour de Romandie (2019, 2018)2x skupna uvrstitev Itzulia Basque Country (2021, 2018)5x etape La Vuelta ciclista a España (2020, 2019)Liège-Bastogne-Liège (2020)Skupna uvrstitev Tirreno-Adriatico (2019)3x etape Tour de France (2020, 2018, 2017)Skupna uvrstitev UAE Tour (2019)3x etape Giro d'Italia (2019, 2016)2x skupna uvrstitev Tour of Slovenia (2018, 2015)