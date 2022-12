Primož Roglič po osmih tednih končno spet na kolesu

Dolgih osem tednov je trajala rehabilitacija operirane rame. Primož Roglič je bil na kolesu samo enkrat od padca v 16. etapi letošnje dirke po Španiji, ki se je zgodil v tistem nesrečnem šprintu 6. septembra.

Ravninsko etapo dolgo 189 kilometrov od Sanlucarja de Barrameda do Tomaresa si bomo zapomnili za vselej. Primož Roglič je spet nesrečno padel, potem, ko je izvedel mojstrsko samostojno akcijo na zadnjem klancu tri kilometre pred ciljem. To nesrečno etapo smo spremljali v živo:

Danes se je šlo Rogliču za bonifikacijske sekunde v cilju. Že pet kilometrov pred ciljem so se jumbovci organizirali v napadu. Roglič je napadel na drugem, zadnjem klančku na etapi, v tistem trenutku pa je Remco Evenepoel staknil gumi defekt. Ker pa na ravninskih etapah velja pravilo zadnjih treh kilometrov, ne bi proti Rogliču izgubil niti sekunde razen bonifikacijskih, ki jih dobijo prvi trije. Vendar Primož je naredil večjo škodo v glavnini in bi, če ne bi padel pridobil nekaj sekund pred Remcom ...

»Upam, da bom lahko postopoma in brez težav lahko znova na kolesu. Zdaj je osem tednov po operaciji rame. Vsak teden je bolje, a takšno okrevanje zahteva čas. Vzeli so mi del kosti in jo dodali v predel rame. Po operaciji sem komaj premikal roko. Zdaj še vedno ne morem povsem poravnati roke. V zadnjih tednih sem previdno začel najprej na sobnem kolesu. Prejšnji teden sem bil na slikanju, po katerem so mi zdravniki prižgali zeleno luč, da spet lahko kolesarim zunaj, na cesti.« Je za spletno stran wielerflits.nl, povedal Primož Roglič.

Glavni športni direktor Jumbo-Visme je dodal, da je Roglič dejansko še vedno na rehabilitaciji in sledi programu ekipe s fizioterapevtom.

Roglič je še povedal, da je imel po padcu na Vuelti zelo težko obdobje. »Težko je, sredi kariere je nenadoma prišlo obdobje, ko skoraj tri mesece nisem mogel delati na svoji pripravljenosti. Moral sem si vzeti počitek, da si je telo lahko pravilno. Ampak za vse je nekaj dobro, pravijo. Zaradi obveznega počitka sem imel kar naenkrat veliko časa. Veliko časa sem preživel tudi z delom v moji fundaciji in pripravljal dogodke za to dobrodelno organizacijo. Pet do šest, v katerih običajno kolesarim vsak dan, sem porabil za druge namene. Seveda sem veliko časa preživel tudi z družino. Res pa je, da so trije meseci strašansko dolgo obdobje, če ne moreš kolesariti.«

Roglič upa, da bo 11. decembra že tako dobro pripravljen, da bo lahko s svojo ekipo odšel na prvi trening v špansko Denio.