Primož Roglič z novim kolesom po nove zmage

FOTO: Facebook Jumbo Visma

je s svojo vrhunsko vožnjo na sredini Valonski puščici pokazal tudi, da bo z novim kolesom najboljši kolesar na svetu.Moštvo Jumbo Visma še vedno ni predstavilo novega Cervela R5, vendar že vsi skoraj vse vemo. Ko kolesar, ki je prvi na lestvici svetovne kolesarske zveze (UCI), zamenja opremo, je to novica, ki kot požar obkroži po celem kolesarskem svetu.Cervelo je, kot kaže poskrbel za popolno prenovo svojega priljubljenega modela R5. Kolikor lahko razberemo s fotografij, so spremenili prav vse sestavne cevi okvirja. Kaže, da so naredili še lažjega, bolj togega in udobnejšega cervela, kajti prejšnji model je bil prav tako vrhunski, a so se tekmovalci pritoževali, da je enostavno pretrd. Končno so tudi v notranjost okvirja skrili vse pletenice. Več o kolesu bomo zvedeli že v prihodnjih dneh, ko bo tudi uradno predstavljen.Roglič je z drugim mestom na Valonski puščici pač ponovno dokazal, da katerokoli kolo vozi, bo vedno v igri za zmago.