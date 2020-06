Priročna hrana za ljudi s stisnjenim urnikom

Kaj pravi Paolo Colombani?



Kaj je priročna hrana?

Ali je priročna hrana nezdrava?

Niso vsi priročni izdelki tudi pripravljeni za uživanje, torej, da jih lahko uživate brez kakršne koli priprave. FOTO: Shutterstock

Tudi športniki, ki premorejo znanje, kaj zdrava hrana je, ne uspejo vedno jesti sveže hrane. Kaj šele tisti, ki jih tare pomanjkanje časa ...Hrana tudi v Sloveniji postaja velika stvar. Ne samo zato, ker so bile kuharske knjige uspešnice in ker je priprava hrane po receptu zagotovilo, da bo spletna stran dobila veliko sledilcev.Ne, velika stvar postaja tudi hrana,ki naj bi bila dobra za aktivne ljudi in pa za tiste, ki se zaradi pomanjkanja čas ne morejo hraniti ne v restavracijah in še manj doma. Nekoliko neradi slišimo v Sloveniji tudi misli, da je tudi znanja in volje za kuhanje manj, kot ga je bilo včasih, vsaj za tisto preprosto in kakovostno vsakodnevno hrano.Morda so tudi zato vrhunski kuharji bolj slavni od vrhunskih zdravnikov. Pa ne da bi ob tem mislil, da drugi popravljajo napake prvih, bog ne daj! Dokler so kuharji bolj slavni od dohtarjev smo za silo zdravi, bi rekel.O prednostih in slabostih izdelkov priročne hrane je za Datasport pisalšvicarski znanstvenik in prehranski strokovnjak. Je soustanovitelj Društva za športno prehrano wiss (www.ssns.ch), vodi pa tudi svoje podjetje za svetovanje in prehrano (www.colombani.ch).Prvi pripravljeni obrok je verjetno prišel iz ZDA. TV večerja je bila puranje meso z omako, grah in pire krompir. V aluminijasti posodi ga je mogoče segreti v pečici in nato postreči. Po lansiranju konec leta 1952 je postal takojšen hit. Nato se je sprožil nezadržen plaz.Danes ne na voljo nešteto različnih vrst praktičnih izdelkov. Ravioli iz pločevinke, zamrznjena pica, instant juhe ali že pripravljene solate najdete povsod v trgovini s hrano. Glavne prednosti takšnih izdelkov so povsem očitne: prihranijo naš čas in ne zahtevajo kuharskega znanja. V našem sodobnem svetu, v katerem se zdi, da imamo vse manj časa, je poseganje po pripravljenem obroku tako in priročno in v trendu.Znanosti o hrani in prehrani nimajo definicije za priročno hrano. Tudi zakonodaja ureja le nekaj živil, ki se uporabljajo kot gotova živila. Najpomembnejša kategorija je seveda hrana za dojenčke. Poleg tega so tu še živila za posebne zdravstvene namene (v primeru zelo specifičnih bolezni) ali hrana za diete za uravnavanje telesne mase.Po zakonu morajo ti izdelki za določen čas nadomestiti celotne obroke ali celotno prehrano. Če nadomestijo celotno prehrano, morajo vsebovati razumno količino vseh potrebnih hranil. Če ima taka hrana premalo vitaminov ali mineralov, kot se pogosto omenja na spletnih forumih, je sploh ne bi smeli prodajati.Na spletu obstajajo tudi različni, pogosto psevdo znanstveni viri, ki uvrščajo izdelke za hitro uporabo kot rakotvorne ali na splošno škodljive za zdravje. Vendar takšne splošne ocene ne bi smeli jemati resno. Paleta tovrstnih izdelkov je zelo raznolika, v njih je toliko različnih sestavin in proizvodnih postopkov, da ni mogoče podati splošne izjave.Mnogi tudi menijo, da so vsa industrijsko pridelana živila slabe kakovosti. Toda tudi tu ni mogoče sprejeti prehitrih sodb. Kakovost industrijsko pridelane hrane ni odvisna samo od kakovosti sestavin (surovin), temveč tudi od obsega, v katerem so bile le-te posebej predelane. Nežno predelane surovine dobre kakovosti omogočajo proizvodnjo visokokakovostne industrijske hrane. Po drugi strani ni mogoče proizvesti visokokakovostne hrane z nepravilno ali s preveč agresivno predelavo surovin ali z izbiro nekvalitetnih surovin.Ljudem s stresnim dnevnim urnikom lahko uživanje visokokakovostnih priročnih izdelkov zdaj in znova olajša življenje. Predvsem, jih je treba razumeti in uporabiti kot alternativo običajnim obrokom in ne kot njihovo popolno in vsakodnevno nadomeščanje.Seznam sestavin ponuja uvid v kakovost izdelka. Čim bolj naravno zvenijo sestavine, in manj aditivov kot vsebujejo, bolj je izdelek naraven in nepredelan.Niso vsi priročni izdelki tudi pripravljeni za uživanje, torej, da jih lahko uživate brez kakršne koli priprave. No, izdelke za uporabo na poti lahko uživamo ​​brez kakršnih koli pripravkov.Tudi če imajo izdelki priročne prehrane daljši rok trajanja, jih ne bi smeli hraniti predolgo in jih je treba zaužiti čim prej. Zagotovo se s časom, ko bodo čakali na nas, ne bodo izboljšali.Na koncu velja zapisati, da je gospod Švicar in piše o švicarskih standardih. In zakonih. Le upamo lahko, da v Sloveniji jemo dovolj kakovostne domače hrane, pridelane tu in pripravljene doma, in da je ponudba pripravljene hrane dovolj kakovostna.In še nekaj: kot hudič križa se je treba bati tistih, ki svetujejo o hrani na spletu, nimajo pa nobenih relevantnih znanj.To področje pri nas prekriva huda megla.Nekaj malega jo lahko poskušamo nadomestiti z aktivnim življenjskim slogom, z dovolj spanca in razmislekom, koliko in kakšno hrano zares potrebujemo.