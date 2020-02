Prva pomoč za uspeh. Kaj lahko za dober nastop naredimo sami

Razvijte srčno-žilni motor

Izboljšajte laktatni prag

Usmerite svojo obremenitev

Vadba želodca (in črevesja)

Najbolj specifična vadba naj bo na vrsti zadnja

Če si ne boste zaupali, boste pogoreli. Foto: Leon Vidic

Imejte trden namen

Počivajte, z namenom

Pripravite se na vse obremenitve in napetosti, s katerimi se boste spopadli

Vse odločitve o treningu, prehrani, dirkah in opremi je treba filtrirati znotraj tega seznama osmih športnih zapovedi, pravijo pri CTS, na trainright.com.In nadaljujejo: če določena aktivnost ne bo vplivala in izboljšala uspeha na vsaj enem od teh temeljnih področij, potem vam ne bo uspelo, da bi postali močnejši ali boljši športnik . Čeprav je opis teh zelo pomembnih osnov kratek in preprost, pa ga ne podcenjujte, saj je vpliv opisanega na nastop lahko izjemen.Več kisika, kot ga lahko zajamete, dostavite in predelate v delujoče mišice, toliko bolje. Vadbe, potrebne za to , niso zapletene in še manj so privlačne. Nekatere bi lahko celo imenovali dolgočasne, vendar so ključnega pomena za vaš uspeh.Triki in bližnjice se sicer dobro prodajajo, vendar v realnosti kmalu zbledijo - načela dobrega, kakovostnega treninga pa se vam ne bodo nikoli izneverila.Kaj je laktat? Preprosto, zelo opisno, mlečna kislina. In laktatni prag? V bistvu je to moč ali tempo, ki ga lahko vzdržujete približno eno uro. Laktatni prag je eden najbolj trajnostnih vidikov uspešnosti, kar pomeni, da ima na količino truda, ki ga vložimo v trening, izboljšanje laktatnega praga največji vpliv.Vadba mora biti dovolj stimulativna, da povzroči prilagoditev mišic in bolj ko so športniki pripravljeni, večji dražljaj je potreben, da povzroči novo prilagoditev. V praksi to pomeni ustvarjanje vadbenih blokov in ohranjanje osredotočenosti na eno področje treninga, ki je dovolj dolgo, da iz njega iztisnemo čim več prilagoditev.Tudi najboljši srčno-žilni motor na svetu vam ne bo pomagal, če se boste pregreli, če vam bo zmanjkalo energije, tekočine ali boste trpeli zaradi stiske v želodcu. Kako, kaj, kdaj in koliko jeste in pijete, za vse to se je mogoče izuriti, da lahko telo oskrbite s gorivom in tekočino, ki jih potrebuje.Vsak dogodek ima svoje posebne odtenke in priprava nanje je pomembna. Najučinkovitejši način za to je, da začnete z najširšimi vidiki treninga (aerobna vzdržljivost, čas, ki ga preživite na nogah itd.). Šele potem se postopoma lotite najbolj specifičnih vidikov, kot so intenzivnost, specifična za dogodek, ki ga načrtujete, okoljske prilagoditve, pa teren, ki je najbolj podoben tistemu, na katerem boste tekmovali.Številni dogodki so morda pretežki, predolgi dolgi in prezahtevni, da bi dirkali ali sodelovali na njih. Ko vam bo postalo težko – in zagotovo vam bo - je trden namen opraviti tisto, kar vam bo pomagalo pri nadaljevanju vašega početja.Zakaj nekaj počnemo? Ni nujno, da s tem spreminjamo svet. Izkušnje kažejo, da lahko tisti z globokimi osebnimi razlogi med tekmovanjem bolje izkoristijo svoj namen kot tisti, ki imajo bolj resne, a morda manj osebne razloge.Če si ne boste zaupali, boste pogoreli. Zaupajte v svoj trening in zavedajte se, da, če ste opravili vse tako kot ste načrtovali, potem boste na tekmi boljši. Trening je ravnovesje med stresom in okrevanjem. Okrevanje je del treninga in ne odsotnost od le-tega. Da, težko je to razumeti, a ko vam uspe, se odpre lepa plat športa, ki se kaže v napredku in zadovoljstvu.Nekatere obremenitve na dan dirke si je enostavno predstavljati in jih predvideti. Druge se bodo pojavile ob najbolj neprimernem času in na najbolj neprimernih mestih, kot si jih je mogoče zamisliti. Takšna je pač narava športa.Vsi športniki se soočajo s težkimi trenutki in tudi vi morate biti pripravljeni na spopadanje s tistimi, ki jih lahko predvidevate, in biti pripravljeni, da boste na svoji poti morali reševali težave, za katere niste vedeli – a so naenkrat tu. In jih je treba takoj rešiti.