FOTO:Quesadille, okus po Mehiki 

Za cca 4 osebe potrebujemo:

Priprava:

Tokrat se v naši kuharski rubriki selimo na drugo celino v daljno Mehiko, kjer so doma morda vam že tudi dobro poznane quesadille. Torej, ostanimo doma in kuhajmo. V principu gre za jed, sestavljeno iz koruznih tortilj (lahko tudi pšeničnih), polnjeno z raznim mesom, zelenjavo in obveznim sirom.Vse skupaj je zloženo v nekakšen sendvič in popečeno na ponvi, da se vse skupaj lepo sprime. Pri jedi je čudovita reč to, da si lahko po želji in našem okusu sestavimo svoje. Pravzaprav pa govorimo o lepo kompleksnem obroku, kjer so vgrajeni raznovrstni pisani gradniki, potrebni za naše delovanje, torej hidrati, beljakovine in zelenjava.Pred leti sem del te mehiških tradicionalnih jedi spoznala v restavraciji, kjer sem službovala kot kuharska pomočnica in se nad njo navdušila. Na splošno je kuhinja zelo raznovrstna, enostavna, bogata z zelenjavo in mesom. Velikokrat se uporabljajo koruzne tortilje, ki so relativno lahko prebavljiva hrana.Za današnji recept sem pripravila dve vrsti. In sicer špinačne in s piščancem in zelenjavo.Zavitek in pol koruznih tortiljMesno zelenjavni nadev:Pol piščančjega filejaPolovico sesekljanega poraPol na kocke sesekljane zelene paprike1 mlada čebulaPol manjše bučkeNekaj vložene koruzeŠčepec kumineMola čilija v prahuČesenSol, poperNariban sir edamec (nekaj pesti)OljeŠpinačni nadev:Četrt kg mlade špinačeKošček sira za žarSesekljan strok česnaSol, poperNaribani sir edamec (nekaj pesti)Mesni nadev: Piščanca narežemo na manjše kocke, začinimo s soljo , začimbami in prelijemo z malo olja, pustimo, da se marinira. Na olju prepražimo čebulo, por in papriko. Nato dodamo piščanca in bučke, solimo in popramo po potrebi.Špinačni nadev: Sesekljamo špinačo na drobno. Sir za žar narežemo na drobne kocke. Česen naribamo. Na olju na hitro prepražimo špinačo, kocke sira in česen. Začinimo in ohladimo.Quesadille delamo po enakem principu. Na tortiljo potresemo nekaj sira, potresemo z mesnim nadevom, koruzo in nekaj ribanega sira. Nato pa pokrijemo z drugo tortiljo. Količina sira mora biti zadostna, da se tortilje sprimejo.Za špinačno prav tako vzamemo tortiljo, jo potresemo z malo sira, špinačnim nadevom in še malo sira. Pokrijemo z drugo tortiljo.Quesadille z nadevi nato pečemo na ponvi ki smo jo pomazali z oljem, da se dobro zapeče na obeh straneh. Razrežemo jih na trikotnike in postrežemo z omakami po želji. Poleg se dobro podajo rdeča salsa, avokadov guacamole, nacho sirov ali jogurtovo majonezni preliv.***Tanja Drinovec je študij arhitekture uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi skozi prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.