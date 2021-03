Recept za jed s fižolom: prebranec

Poletov recept: prebranec. FOTO: Tanja Drinovec

Za pekač prebranca (4 osebe) potrebujemo:

Priprava prebranca:

To zelo priljubljeno jed, ki izhaja iz bivših republik naše nekdanje skupne države verjetno pozna marsikdo med vami. Gre za obliko fižola, ki je načeloma za razliko od vsem dobro poznanega skuhanega pasulja spečen v pečici (praviloma v lončeni posodi). Ob obisku kašne od bivših republik vam ta priloga težko uide ob obveznih čevapčičih.Pri vsej zadevi je ključna sestavina fižol, ki je običajno za to jed zaželene sorte tetovec, lahko pa uporabite tudi kakšne druge sorte. Sama sem se tokrat odločila kar za domačega s štajerske kmetije. Vsekakor pa je katerikoli domač namočen in dobro skuhan fižol neprimerljivo boljši od tistega v konzervi.In, ko smo že pri fižolu in smo tudi v rubriki z zdravimi, telesu prijaznimi recepti, moramo na tem mestu povedati, da je fižol zares izvrstno in kakovostno živilo. Vsebuje namreč zelo visok delež beljakovin, bogat pa je tudi z vlakninami, antioksidanti, vitamini in minerali.Če izvzamemo namakanje (najbolje čez noč) in kuhanje fižola, vam ta jed ne bo vzela preveč časa, saj je precej enostavna za pripravo. Načinov za pripravo pa je kar veliko glede na pokrajine, kjer se pripravlja. Moj recept je malo prirejen in ni čisto po teh merilih (morda se nekateri ne boste strinjali z njim), pa vseeno z rezultatom sploh ni slabo.oljeDober kilogram čebuleSteblo poraPol kilograma namočenega in skuhanega fižolaNekaj žlic mlete rdeče paprikeSol, poperPeteršiljStrok do dva česnaPol rdeče paprikeKuminaKošček slanineFižol namočimo čez noč in skuhamo do mehkega v slani vodi. Na vročem olju prepražimo nasekljan por in čebulo, da postekleni. Dodamo sesekljano rdečo papriko, česen, sesekljano slanino in mleto papriko. K zmesi stresemo skuhan fižol in vse skupaj še malo prepražimo. Solimo, popramo in dodamo še sesekljan peteršilj in malo kumine v prahu. Po potrebi zalijemo z nekaj vode, ki bo med pečenjem v pečici povrela. Vse skupaj pretresemo na pekač ali ognjevarno (lončeno) posodo. Fižol pečemo pri temperaturi 180 stopinj toliko časa, da tekočina kar znatno izhlapi. Fižol lahko še malo mehurčkasto brbota.