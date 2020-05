Rekreacija fitnesa se ne more enačiti z diskotekami in nočnimi klubi

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.



Marko Geršak: Vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje je potrdila, da se je svetovalna skupina z odprtjem športno rekreativnih centrov pod določenimi pogoji strinjala, a se je Vlada odločila drugače, zato se v iniciativi še bolj sprašujem. FOTO: Gregor Gomboc

Slovenska fitnes iniciativa, kateri je trenutno pridruženih 55 športno – rekreativnih vadbenih centrov, je danes na Vlado Republike Slovenije naslovila že 2. poziv k odprtju vadbenih centrov in opozorila: Rekreacija fitnesa se ne more enačiti z nočnimi klubi!S tem ciljajo včeraj sprejet Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki podaljšuje prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev tako fitnesom kot tudi nočnim klubom, medtem ko bodo začeli delovati vsi nakupovalni centri in ostale aktivnosti z veliko večjo možnostjo prenosa okužbe.»Vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje je potrdila, da se je svetovalna skupina z odprtjem športno rekreativnih centrov pod določenimi pogoji strinjala, a se je Vlada odločila drugače, zato se v iniciativi še bolj sprašujemo, kje je vzrok, da ne smemo delovati? Gospodarska škoda, ki smo in jo še bomo utrpeli, je namreč enormna« poveiz BODIFITA, pobudnik iniciative. Medtem, ko se s 23. 5. dovoljuje športna rekreacija tako v zunanjih kot notranjih prostorih, fitnesi in drugi športno – rekreativni centri glede na včeraj sprejetem odloku ne smejo delovati.Več kot očitno je, da pristojni ne vedo, kaj je fitnes. Njihove direktive so popolnoma nelogične, saj fitnes zajema vse - vadba za starejše, invalide, rekreativce, vadba po poškodbi, kineziološke obravnave, skupinske vadbe itd. V tujini je to popolnoma jasno, pri nas pa več kot očitno ne.Iniciativa je danes na pristojne inštitucije poleg poziva poslala tudi smernice oziroma priporočila za upoštevanje ob ponovnem zagonu športno-rekreativnih centrov v Sloveniji. Priročnik oziroma smernice so pripravljene po vzoru evropskih držav, ki imajo rekreacijske centre že odprte. Slednje pa so odobrene tudi s strani EuropeActive, vodilne oz. krovne evropske fitnes organizacije.Priročnik se osredotoča na naslednja področja, za katera predlaga tudi konkretna priporočila in napotke ter smernice: število ljudi naenkrat v fitnesu, kateri prostori se smejo uporabljati, katero zaščitno opremo je treba uporabljati, priporočila glede plačevanja, napotki glede dezinfekcije in zračenja, smernice glede izvajanja osebnih treningov in vodenih skupinskih vadb ter drugi nujni nasveti in priporočila.Vadbeni centri že delujejo na Češkem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Nemčiji, Švici … Države, ki svojih fitnes centrov še nimajo odprtih, pa imajo vendarle določeno kronološko zaporedje odpiranja vadbenih centrov, na primer Italija 1. 6. Prav to pogrešamo v Sloveniji!Športno-rekreacijske dejavnosti so usmerjene v vadbo in šport kot obliko ohranjanja in razvoja psihofizičnega zdravja državljanov in so kot take ene najpomembnejših oz. esencialnih pri preprečevanju številnih bolezni, hkrati pa delujejo kot terapija.Zato so vlado pozvali, naj upoštevajo njihove predloge in čimprej (predlagajo 23. 5. 2020) omogočijo delovanje športno – rekreativnih fitnes centrov.***Maja Tasič, Bodifit