FOTO:Resni čevlji za resne ture

Polvisoki in visoki čevlji

ADIDAS TERREX FREE HIKER PARLEY

PROALP STOL

MERRELL CHAM 8 LTH MID GTX

MERRELL ALTALIGHT KNIT MID

MERRELL MOAB 2 MID GORE-TEX

SALOMON VAYA Mid GTX W

SALOMON QUEST 4D 3 GTX / QUEST 4D 3 GTX W

ALPINA NEPAL

PLANIKA JALOVEC AIR TEX

ALPINA AOSTA, ŽENSKI

ALPINA DIABLO 2.0, MOŠKI

Gorništvo je med Slovenci najbolj priljubljeno početje na prostem, zato predstavljamo obutev, s katero ga boste doživeli najbolj varno.Dobra gorniška obutev in trezne odločitve ponujajo nepozabna doživetja.V letošnji izbor pohodne obutve smo uvrstili nizke, polvisoke in visoke modele cenovnega razreda do 200 evrov; julija smo predstavili šest modelov nizkih pohodnih čevljev. Tokrat so na vrsti polvisoki in visoki. Med Slovenci, ki zahajajo v hribe, veljajo za tiste najbolj prave, s katerimi se resno hodi.S pojavom različnih športnih dejavnosti v gorskem svetu se je razvila tudi specifična obutev zanje: alpinisti uporabljajo kar najlažje stabilne čevlje za dostop do sten, nato plezajo v plezalnikih; a to so izkušeni, lahko bi rekli, da storilno naravnani gorniki, ki pretehtajo vsak korak – in še to včasih ni dovolj ...Gorski tekači iščejo udobnost, stabilnost in dober oprijem v svojih, posebej za zahteven teren izdelanih modelih; to so športniki, ki se v nekoristnem svetu ne zadržujejo dlje, zato je manj verjetno, da jih preseneti slabo vreme. Turni smučarji v enem čevlju iščejo tako smučarske kot pohodne odlike za kar najbolj udoben vzpon in vijuganje v dolino.Drugi občasni obiskovalci gora pa obujejo visoke pohodne čevlje oziroma klasične gojzarje. In teh drugih je med vsemi ljubitelji gora največ.Različni modeli in tipi obutve so primerni za različne terene, težavnost poti in nevarnosti, ki nas med obiskom hribov lahko pričakajo. Ker univerzalna obutev za vse scenarije ne obstaja, je še kako pomembno, da poznamo teren, po katerem bomo hodili, predvsem pa svojo izkušenost, fizično pripravljenost in gorniško znanje.Avgust in september sta v hribih prečudovita, gorništvo je slovenski nacionalni šport, od nekdaj. Hoditi v hribe je več kot le biti v naravi, je vez med uživanjem v lepoti gora in tistim, kar je treba, da do tja pridemo in se od tam zdravi tudi vrnemo, polni vtisov in spominov.Gore so tisti del Slovenije, kjer se ljudje med seboj še pozdravljajo.Najpomembneje je vedeti, kakšen teren nas čaka na daljših turah v visokogorju. Izkušnje nas učijo, da na eni sami turi lahko stopamo po gozdovih, čez mokre trave, se prebijamo čez korenine, lahko se znajdemo na spolzkem blatnem terenu, potem pa plezamo po skalah, skobah, včasih prečkamo nevarna snežišča, se odločimo za sestop po dolgem melišču, morda celo ne povsem suvereno prečkamo brzice ...V nizkih pohodnih čevljih? Ne. Naš povsem jasen sklep je, da je za raznoliko pot, kakršno smo opisali, najprimernejša obutev visok pohodni čevelj. Tudi zato, ker je nanj mogoče pritrditi polavtomatske dereze, seveda v kombinaciji s cepinom.Če se v manj prepričljivi obutvi znajdete kje, kjer noge postanejo nestabilne, se je treba obrniti in počakati boljše razmere – gore ne bodo šle nikamor, še bo čas zanje.Najpomembnejša je varnost, seveda v kombinaciji z razumnimi odločitvami, ki si jih zadamo že v dolini. Razmislimo o scenarijih, ki se v hribih lahko zgodijo, tudi če smo prepričani, da smo vse storili, kot je treba.Kot smo zapisali že pred mesecem: na gorskih potepanjih vam želimo varen korak, trezno presojo in veliko užitkov v kraljestvu, »kjer tišina šepeta«.Ker iz zapisa vije vetrič ponosnega in najbolj zdravega duha naroda, naj še dodamo, da smo zelo veseli, da kakovostna gorniška obutev še vedno nastaja tudi pri nas.To so sodobni polvisoki pohodniški čevlji privlačnega videza. Za odlično prileganje stopalu poskrbi trpežna mrežica. Polvisoka zasnova zagotavlja odlično oporo gležnjev, podplat iz pene Boost pa udobje in dovolj blaženja. Spodnji del podplata z grobim profilom omogoča dober oprijem podlage na različnih terenih.Ti polvisoki čevlji so primerni za lahkotno pohodništvo in tudi za bolj drzne ture. Sestavljeni so iz najkakovostnejših in pretežno naravnih materialov. Zgornje usnje je vodoodporno (brez membrane), podloga je iz zračne mrežice, vmes pa je filc za več zračnosti. V njih noge ostanejo suhe tudi po celodnevni hoji. Okrog zgornjega dela čevlja je pritrjena guma Vibram, ki dodaja trdnost, preprečuje vdor vode in ščiti nogo pred ostrimi kamni.To so univerzalni čevlji za vse letne čase, za suhe in zmerno mokre terene. Visokokakovostni podplat Vibram čevljev Stol je iz nove generacije podplatov, sestavljen iz dveh različno trdih materialov. To omogoča boljši oprijem podlage, s čimer preprečimo tudi preveliko obrabo podplatov. Guma je protizdrsna in primerna za skalnate, mokre in tudi snežne terene, kar omogoča novi Vibram desen New Winker. Proizvajalec jih izdela tudi individualno, po meri vaših stopal.Čevelj za resno planinarjenje z glavnimi karakteristikami tekaške tehnologije, kar pomeni, da je zelo lahek, hiter, udoben in odziven. Zgornji del je kombinacija pravega usnja in tekstilnih vložkov. Zračna blazina Merrell v peti skrbi za dodatno blaženje in stabilnost. Vmesni podplat Eva nudi stabilnost in udobje, Vibram XS TREK EVO, ki je nadgradnja klasičnega vibrama, pa odličen oprijem. Membrana Gore-tex poskrbi za zračnost in odpornost proti mokroti.Doslej najlažji Merrellov pohodni čevelj, ki ga odlikuje vzdržljiva, zračna ter elastična zgornja konstrukcija Stratafuse. Ta nam omogoča dober oprijem stopala. Zgornji del je iz neraztegljivega tekstila, tekaške konstrukcije, ki nam omogoča maksimalno zaščito. Merrellova zračna blazina v peti ščiti pred udarci in daje dodatno oporo. Vmesni podplat Eva nudi stabilnost in udobje. Podplat Vibram Megagrip zagotavlja odličen oprijem podlage tudi v zahtevnejših in mokrih razmerah. Podplat Vibram poskrbi za varno hojo tudi na mokri površini.Novi, izboljšani Moab 2 nudi še več udobja in boljši oprijem stopala. Pohodniški čevelj je zaradi lahkotnosti primeren za različne aktivnosti na prostem. Zgornji del je sestavljen iz membrane Gore-tex ter kombinacije usnja s stranskimi tekstilnimi zračnimi predeli. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce ter poskrbi za celodnevno udobje na vsakem koraku. Čevelj ima možnost odstranljivega vložka Eva. Za dober oprijem podlage poskrbi podplat Vibram. Membrana Gore-tex ščiti pred vlago in blatom tudi v mokrih razmerah.To je pohodniški čevelj, ustvarjen za aktivne ženske, ki se želijo povezati z materjo naravo. Mehek ovratnik okoli gležnja in tehnologija SensiFlex se bosta brez težav prilagodila vašemu stopalu. Dodana membrana Gore-tex bo poskrbela za udobje ne glede na podnebne razmere vse leto. V predelu gležnja je VAYA Mid GTX na voljo v polvisoki verziji, ki je potrebna za večjo oporo in zaščito na težjih in kamnitih terenih.Konstrukcija je popolnoma prilagojena morfologiji vaših stopal. S preprostimi linijami in izbiro barve čevelj ponuja unikaten slog in udobje. Brezšivni ovratnik daje gladek, rokavici podoben občutek in udobje. Podplat Contragrip zagotovi dober oprijem tudi na zahtevnih podlagah.Visok pohodni čevelj združuje robustno izdelavo in kakovostno usnjeno zaščito ob zelo majhni teži. Izdelan je na podlagi preizkušenih Salomonovih trail tekaških copat, le da nudi bistveno več opore, stabilnosti in blaženja. Optimalno razmerje med zračnostjo in vodoodpornostjo zagotavlja membrana Gore-tex, ki ohranja stopalo suho tako od znotraj kot zunaj.Za maksimalen oprijem na vseh terenih je odgovoren izboljšan, vzdržljiv in agresiven podplat Contagrip, ki se odlično odziva tudi na mokrih skalah. Jedro čevlja je rezultat modernega pristopa k doseganju varnosti in stabilnosti s pomočjo šasije 4D Advanced Chassis, ki sega vzdolž celotnega čevlja in zagotavlja optimalno podporo. QUEST 4D 3 GTX je opremljen tudi s tehnologijo SensiFit, ki stopalo popolnoma ohranja na svojem mestu med gibanjem. Dopolnjujejo ga običajne vezalke z zapornimi ušesci, ki se zaskočijo in omogočajo neodvisno in natančno nastavitev.Alpinin Nepal je primeren tako za sredogorje kot tudi za zahtevnejše ture. Odlikujejo ga sodobne tehnološke rešitve: izboljšana oprijemljivost, večja odpornost, maksimalno udobje in preprosto zavezovanje. Materiali zgornjih delov zagotavljajo zaščito pred zunanjimi vplivi. Podloga Sympatex diha, je nogi prijazna in ne prepušča vode. Zaradi VCP-vložka, ki omogoča prilagajanje volumna za levo in desno stopalo posebej, je čevelj primeren tudi za tiste s širšim stopalom. Podplat Vibram nam omogoča odličen oprijem podlage.Pohodniški čevelj, ki je izdelan iz govejega hidrofobiranega nubuka. Namenjen je zahtevnim večdnevnim pohodom in je primeren za vse terene. Odlikujeta ga udobje in nepremočljivost. Opremljen je z antibakterijskim vložkom. Podplat Vibram Tubava poskrbi za odličen oprijem vseh vrst podlag, tudi mokrih in blatnih.Čevelj za nekoliko zahtevnejše uporabnice odlikujejo trden in dobro profiliran podplat, zaščita iz gume, membrana Sympatex, guma Vibram in visokokakovostno usnje Nubuk. Kopito in kroj sta posebej prilagojena ženskemu stopalu, tako da nudita čim boljši oprijem čevlja s stopalom in oporo pri hoji po zahtevnejših gorskih terenih. Podplat je načrtovan tako, da prenese tudi dodatne obremenitve (na primer težak nahrbtnik). Model Aosta je primeren tudi za uporabo polavtomatskih derez. Čevelj predstavlja novo generacijo ženskih modelov pri Alpini.Čevelj privlačnega videza za zahtevnejše ture odlikujejo trden in dobro profiliran podplat, zaščita iz gume, membrana Sympatex in guma Vibram. Kopito in kroj sta prilagojena moškemu stopalu, tako da nudita čim boljši oprijem in oporo pri hoji. Model Diablo 2.0 je druga izboljšana generacija Alpininega gorniškega modela. Odlikujeta ga udobje, ki ga zagotavlja tudi izjemno udoben ovratnik, in funkcionalnost. Primeren je tudi za uporabo polavtomatskih derez.***Jure Vajs, alpinist, inštruktor GRZS, reševalec letalec, in Klemen Dolenc, vodja Poletovih testov tekaške in pohodne obutve