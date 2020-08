FOTO:Ribji brodet ali Tour naj se začne

Kolesarjeva rižota Pripravite si še:

Na ribji brodet imam zelo lepe morske spomine, ko sem s starši preživljala vse dolge počitnice v istrskem kampu. Tam so nam domačini, ki so postali dobri družinski prijatelji velikokrat pripravljali svoje morske specialitete. Kasneje, brez staršev, pa smo brodet naredili pred prvo etapo oz. prologom dirke po Franciji , saj sem nekje slišala, da je to v južnem delu Francije nourriture officielle vseh navijačev Toura. Seveda smo jim sledili in še danes na prvi dan te dirke pripravljamo in potem jemo - ribji brodet.Ena izmed njih je bila tudi ribji brodet, ki mi je resnično ostal v tistem predalu spominov, na katerem piše :«za ponoviti«. Dolgo sem se pripravljala na to jed, ki se mi je vedno zdela precej zapletena za pripravo, sploh pa imam pri ribah nekakšno strahospoštovanje. Gorenjci mu rečemo »rešpekt«.Naposled je prišlo poletje, ki je seveda odličen čas za pripravo te delikatese. Sploh če se svaljkate kje po jadranski obali in ob jutrih obiskujete ribarnice ali pa še bolje kar sami kaj ujamete. Kot nalašč bo za v naš brodet.Za ribji brodet pravijo, da je jed, ki se pripravlja na toliko načinov, kot je gospodinj in kuharjev. Pripravlja se prav vzdolž celega Jadrana in še kje. Resnično sem prečesala veliko število receptov in se naposled odločila za svoj način, ki se mi je zdel najbolj smiselni.Pri brodetu naj bi veljali dve pravili. V njem naj bi plavale vsaj tri vrste rib in mehkužcev in pri kuhanju brodeta nikakor lonca ne mešamo s kuhalnico, temveč ga samo malo potresamo sem in tja po štedilniku, da nam ribe ne razpadejo.Ker sem sama z izbiro in nakupom ribe malo zamudila večjo izbiro v ribarnici, bom v današnjem brodetu uporabila ugor, košček lososa, šef ribarnice pa mi je priporočil ribji fond in zanj velikodušno podaril še 2 brancinovi ribji glavi. O njem več kasneje. Običajno se za brodet uporablja ribe, ki še ostanejo ob koncu prodaje. Pogosta je škarpena, morski pes, ugor, dagnje, lignji, hobotnica…Kot obrok, je ribji brodet čudovita jed, bogata z vitamini in minerali, saj vemo, kako je z ribami. Lahko prebavljiv in z beljakovinami bogat. Velikokrat poleg brodeta postrežejo s polento, prav odličen pa bo tudi s koščkom kruha.Za fond:2 do 3 ribje glaveKorenje, peteršilj,Zelena, čebulaDruga jušna zelenjava800 g različnih rib in drugih morskih mehkužcev brez kosti (filetov)Olivno oljeVelika čebula1 por3 stroki česna500 g pelatov1 olupljen paradižnik2 pesti krušnih drobtin2 do 3 dl belega vinaLovor listRožmarin, peteršiljMediteranska zeliščaNajprej skuhamo ribji fond s katerim bomo zalili brodet. Ribje glave in vso jušno zelenjavo zalijemo z vodo(cca liter) in kuhamo približno uro, da dober del vode izpari.Na olju na hitro prepražimo koščke ribe in jih odstavimo. Na drugi ponvi na olju prepražimo čebulo, por in česen. Dodamo drobtine, še malo pražimo in dodamo paradižnik in pelate. Zalijemo še z vinom in precejenim fondom, ki smo ga skuhali predhodno. Malo pokuhamo in dodamo koščke ribe, ki smo jih predhodno popekli. Dodamo še zelišča in začinimo s soljo in poprom. Na šibkem ognju kuhamo kakšne pol ure in pri tem lonec samo nežno pretresamo sem in tja, da ribe ne sceframo. Še topli brodet postrežemo.