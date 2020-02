Rizi bizi: športnikom prijazna jed

Za 2 osebi potrebujemo:

Foto: Tanja Drinovec

Priprava:

Foto: Tanja Drinovec

Glede na enostavnost in preprostost sestavin, je rizi bizi lahko prav okusna jed, ki nam postreže z veliko mero ogljikovih hidratov in še nekaj zelenjave, točneje bogatega graha. Jed pa je seveda tudi brez glutena , če ste med tistimi, ki se ga iz kakršnihkoli razlogov branite.Grah doda tej jedi poleg vitaminov (A, B1, B2, B6, C in K) in mineralov (kalij, železo, magnezij in mangan) kar nekaj beljakovin, ki se nahajajo v grahu. Grah je živilo, ki je morda malce zapostavljeno glede svojih zdravilnih in koristnih lastnosti. V poplavi trendovskih in modernih super živil na policah trgovin pogosto spregledamo živila, ki nam »rastejo« pred nosom, so poceni in so nam vsem zelo dostopna. Grah je že v zgodovini veljal za živilo, ki je bogatilo z vitamini siromašne jedilnike. Rizi bizi bo kot nalašč primerno za kolesarsko kosilo. Z dodatkom nekaj sira z modro plesnijo pa bo še malo ojačano. Če ga bomo zaužili dobro uro pred treningom, nam ne bi smelo delati težav, kalorij pa bomo imeli na zalogo za recimo srednje težak trening.Olivno olje1 čebula2 stroka česnaCca 250 g dolgozrnatega riža1 dl belega vina300 g zmrznjenega graha6 dl jušne osnove (lahko jušna kocka)Sol, poperŠop peteršilja100 g sira z modro plesnijoNa segretem olju popražimo sesekljano čebulo. Ko postekleni dodamo grah ga nekaj časa pražimo. Nato dodamo riž, ki ga prav tako pražimo. Čez nekaj časa dodamo vino, jušno osnovo, sesekljan peteršilj, česen, sol in poper. Ko je riž že precej skuhan , dodamo še sir. Vse skupaj kuhamo še, da se riž skuha ravno prav.(pomagamo si z navodilom za kuhanje riža na embalaži) Po potrebi zalijemo še z nekaj vode ali jušne osnove. Ko je riž ravno prav kuhan odstavimo posodo in postrežemo. Po želji ga potresemo še z nekaj sira.***Tanja Drinovec, študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.