Rižota s čemažem

Za pribl. 4 osebe potrebujemo:

Čemaž razstruplja in čisti kri in dihalne poti, deluje protivnetno, krepi imunski sistem...

Priprava:

Na vročem olju prepražimo sesekljano slanino in čebulo.

Glede na to, da je najbolj pametno, da si omejimo obiske trgovin, bomo našo glavno surovino za kosilo nabrali kar v bližnjem gozdu, kjer se trenutno pričenja bohotiti v izobilju. Seveda govorimo o čemažu. Pripomniti moram, da ga nabirajte le, če ste prepričani, da ga poznate.Tokrat bo za naš recept nastopal v čudoviti slastni in zdravi rižoti. Riž kot vsestransko uporabno, nasitno živilo, čemaž pa za dodatek zdravja. V čemažu se skriva obilica pomladnega zdravja. Razstruplja in čisti kri in dihalne poti, deluje protivnetno, krepi imunski sistem... Kaj boljšega v dani situaciji kjer smo se vsi trenutno znašli sploh še hočemo.Za rižote na splošno pa vemo, da so med športniki, zlasti pa kolesarji, vsaj kar jih sama poznam, velika slast in strast ob enem pa tudi zelo praktična jed.Olivno oljeNekaj rezin slanine2 do 3 mlade čebule350 g riža za rižoteFond za zalivanje (ali voda)0,5 dl belega vina1 dl smetane2 velika šopa čemažaSol, poperNa vročem olju prepražimo sesekljano slanino in čebulo. Dodamo riž in vse skupaj mešamo in pražimo nekaj časa. Počasi dolivamo vino in fond (lahko vodo z jušno kocko). Ko se riž napne mu dodamo sesekljan čemaž, ki smo mu med sekljanjem primešali smetano. Kuhamo in po potrebi zalivamo, da je riž primerno mehak. Pokapljamo še z nekaj kapljicami olivnega olja in pri serviranju po želji potresemo s sirom.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.