FOTO:Rižota s škampi in kolesom

Sataraš, polni poletni obrok

Pripravite si še:

FOTO:Tanja Drinovec

Za 3 do 4 osebe potrebujemo:

Škampe olupimo. Lupine in vse sestavine za fond damo v dober liter vode in vse skupaj počasi kuhamo vsaj pol ure (bolje še več). FOTO:Tanja Drinovec

Še vedno je poletni čas in še vedno in celo bolj in bolj se navdušenci kolesarjenja nahajamo v dneh, ko popoldneve krojijo televizijski sprejemniki in kavč namesto preganjanja na kolesih in drgnjenja lastnih pedal. Hvala bogu (v resnici tehnologiji !) za časovni zamik, ko dirko po deželi francoski lahko premaknemo na kasnejši čas in še vedno lahko izkoristimo zadnje tople kolesarske poletne dni. Le izdajalcem in poročevalcem stanja na dirki se moramo z malo spretnost izogniti, da je užitek ob gledanju potem popoln.Če združimo poletje, ki se počasi na žalost izteka, z njim pa spomine na morje in kolesarjenje, nam priročno pride prav še ena jed. Rižota s škampi. Vonj po poletju, če hočete morju, rižota sama po sebi pa kot zelo kolesarska jed. Verjamem, da se premnogokrat znajde na krožniku marsikaterega kolesarja, pa tudi drugih športnikov seveda.O škampih in njihovih sorodnikih smo že nekajkrat govorili. So izjemno beljakovinsko živilo s kar nekaj mineralnimi sestavinami. Na naši rižoti bodo poskrbeli za dober beljakovinski dodatek poleg škrobnega riža.Pol kg škampovCca 400 g rižaOlivno olje2 dl suhega belega vina1 čubulaSteblo pora2 stroka česnaPeteršiljPest češnjevih paradižnikovSol, poperŽlic maslaparmezanZa fond: korenje, čebula, česen, peteršilj, zelena, lupine škampov, rezina limoneŠkampe olupimo. Lupine in vse sestavine za fond damo v dober liter vode in vse skupaj počasi kuhamo vsaj pol ure (bolje še več). Ko bomo zaključili s kuhanjem fonda, ga precedimo. Z njim bomo zalivali našo rižoto.Na vročem olju na hitro popečemo olupljene škampe. Vzamemo jih iz ponve. Na olje damo sesekljan por, čebulo, česen in riž. Pražimo nekaj minut. Prilijemo vino in počasi začnemo s prilivanjem fonda. Ko je riž že dobro zmehčan, dodamo peteršilj, češnjevce in naše popečene škampe. Solimo in popramo. Pražimo še nekaj minut in po potrebi zalijemo še z nekaj vode in dodamo žlico masla. Rižota mora biti dovolj sočna. Po želji na koncu potresemo še z sveže naribanim parmezanom.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.