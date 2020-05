Robidišče Trail Center je dobil naziv Snovalec 2020

Makadamkanje skozi slovensko džunglo Preberite še:

Novosti v sezoni 2020

FOTO: Robidišče Trail Center

Ponudba Robidišče Trail Centra združuje lokalno prebivalstvo, kulturo in tradicijo, povezuje turistične zanesenjake, zaposluje lokalce, s svojo zeleno in trajnostno naravnanostjo pa prinaša ekonomske, socialne in okoljske koristi.V obrazložitvi svoje izbire je komisija zapisala: »Robidišče Trail Center bo lahko v prihodnje, kot eden redkih legalnih gorsko-kolesarskih centrov pri nas, postal eden glavnih nosilcev kolesarskega turizma v celi Dolini reke Soče.«In: »Vizija je tudi, da bo ta proizvod lahko imel eno ključnih vlog pri revitalizaciji turizma po koncu dobe korona pandemije, ko bo zelo pomemben domači gost, specializirana ponudba in manjše nastanitve.« To je tudi želja ekipe Robidišče Trail Centra.Veliko povpraševanje gorskih kolesarjev v zadnjih tednih je spodbudilo odprtje Robidišče Trail Centra že ta vikend, od 23. do 24. maja 2020. Mali in veliki MTB navdušenci bodo lahko testirali nove ročno zgrajene proge v nekoč umirajoči vasi, ki je s svojo kakovostno ponudbo in čudovito okolico pravi raj za gorske kolesarje.Robidišče postaja sinonim za gorsko kolesarjenje v Posočju in začetek sezone bodo zaznamovale novosti v ponudbi. MTB navdušenci imajo na voljo že 10 kilometrov prog in en poligon za treniranje trikov. Prevoze na izhodišče prog zagotavljata dva kombija, Zeleni domek pa nudi devet sob (dvoposteljne in en apartma za družine ali skupine), skupne prostore in vrt. V maju in juniju so redni prevozi zagotovljeni ob vikendih (ali po dogovoru), julija in avgusta pa vsak dan.Agilna ekipa poskrbi tudi za vodene ture, treninge z izkušenimi mojstri na kolesih, pustolovščine z električnimi kolesi ali pa vam v celoti organizira MTB počitnice po meri, kjer vam zagotovo ne bo dolgčas.Ponudba je oblikovana za različne domače in tuje goste, ki želijo Robidišče Trail center obiskati le za nekaj ur ali pa preživeti aktivne počitnice v čudoviti naravi.Nudijo:Pet ročno izdelanih prog različnih težavnostnih stopenj, ki se vse končajo nad smaragdnimi tolmuni Nadiže, najtoplejše alpske reke v Evropi;Vodene ture za gorske kolesarje, ki bi se naveličali našega parka in želijo višje, bolj strmo, razgledno, big mountain ali zgolj neko drugo doživetje;Podaljšan vikend ali teden po meri za epske MTB počitnice;e-bajk park pustolovščine, ki jih pripravljamo z našimi partnerji Positive Sport iz Kobarida;Zeleni Domek pa nudi nočitve v svojih prijetnih gnezdecih.Vstopnice lahko kupite v Robidišče Trail Centru, pri partnerjih v dolini ali pa neposredno pri voznikih kombijev v času obratovanja. Partnerji v dolini pa sta Positive Sport (Kobarid) in Kamp Nadiža (Podbela).