Za Rogliča je kronometer na svetovnem prvenstvu preveč raven

Napol dopustniški pozdrav Primoža in Lore

Pika na i za slovensko kolesarstvo bo prav gotovo svetovno prvenstvo v Belgiji. Mesti Brugge in Leuven bosta gostili 94. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vse oči so spet uprte v Slovenijo in slovensko sestavo reprezentance. Tokrat bomo spet imeli v eni ekipi vse najboljše ta hip.inbosta vozila na posamični vožnji na čas kot tudi na cestni dirki. V oči zbode, da bonastopil samo na cestni dirki in tako ne bomo videli na delu olimpijskega prvaka v kraljevski kolesarski disciplini kronometru. Razlog je menda profil proge, ki Rogliču ni pisan na kožo. Vemo, da njemu ustrezajo najtežji, in ne najhitrejši kronometri, med katere pa sodi letošnji v Belgiji, ki je dolg 43 kilometrov, a ima zgolj 78 višinskih metrov. Drugi razlog je utrujenost po tretji zmagi na Vuelti. Roglič bo nastopil 26. septembra na cestni dirki in na skoraj vseh oktobrskih italijanskih klasikah.Primož Roglič je še v cilju olimpijskega kronometra izjavil, da on ni specialist za to disciplino, četudi se je okrasil s tako pomembno zmago. Številni tekmovalci in spremljevalci kolesarstva so ob tej izjavi zastrigli z ušesi. Njegova izjava ni bila dobro razumljena, še manj pa sprejeta. Vendar z odpovedjo nastopa na svetovnem prvenstvu je to potrdil. Specialisti za kronometer vozijo vse kronometre, tisti, ki se nimajo za take, pa lahko izbirajo. Žal Roglič letos posamične vožnje na čas na svetovnem prvenstvu ni uvrstil na svoj koledar.V članski slovenski reprezentanci bodo nastopili:, (oba bosta vozila tudi kronometer),, rezerva jePri dekletih bo v vožnji na čas in cestni dirki tekmovala, samo na cestni dirki pain