FOTO:Roglič bo zamenjal kolo

Cervelo za leto 2021. FOTO: Arhiv proizvajalca/Cervelo

Edoardo Bianchi je naredil kolo za Eleno

Kraljičine oči

Marco je bil Bainchijeva najzahtevnejša stranka v zgodovini. V svoji lasti je imel kar 32 Bianchijev. FOTO: Arhiv proizvajalca/Bianchi

Brez Bianchija v kolesarstvu ni romantike

Roglič in njegov najhitrejši Bianchi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Celeste Bianchi specialka iz jekla opremljeno s Campagnolo grupo ima status umetnije.Tako kolo je kolesarski gral. FOTO: Arhiv proizvajalca/Bianchi

Novica prihaja iz Jumbo Visme in je potrditev objave, že pred Tourom, nizozemske kolesarske spletne strani Wielerflits.Jumbo-Visma bo v naslednji sezoni zamenjala opremljevalca koles, Bianchije bodo zamenjali s kanadskim Cervelom. Ekipa Jumbo Visma bo tako v svoji zgodovini to storila komaj četrtič. Od leta 1984 do leta 2008 so vozili znamko Colnago, od 2009 do 2013 so dirkali z Giant kolesi in od leta 2014 do danes na Bianchijih.je od prvega nastopa v World Touru na italijanskem Bianchiju. Težko si ga bomo predstavljali na kakem drugem kolesu, a vendar, počakajmo do 1. januarja.Cervelo trenutno opremlja ekipo Sunweba, z njimi bo ostal tudi v naslednjem letu, tako da bodo s kolesi opremljali dve ekipi na najvišjem rangu.Rogličevi navijači imamo s »celeste« kolesom ljubezensko razmerje: Galibier,, Lotto Jumbo, Bianchi. Rumeno črn dres, in prav take barve čelada in kolo v čisto drugačni barvi. Ne gre skupaj. Gre. Primož formula! Primula! Rogla!Po tej neverjetni zmagi na Touru leta 2017, je italijanski proizvajalec slovenskemu asu na okvirju naredili prav posebno poslikavo. Na vrhu zgornje cevi je slovenski grb, ob strani pa okvir krasi orel, ki služi, kot spomin na Rogličeva smučarsko skakalna leta. Bianchi se je vrnil na začetek, v leto, ko je izbiral barvo kolesa zaMalokdaj se zgodi, da ima kolesarsko moštvo kolesa, ki so povsem različne barve od klubskih barv. Bianchi ne gre mimo lastne zgodovine, je preveč dragocena. Celeste, Bianchi barva živi od leta 1913.Na eni strani delovne mize je stalo ogrodje ženskega bicikla, pod mizo vsi sestavni deli. Ogrodje je bilo železno, surovo in hladno, lepo, a brezizrazno. Manjkala je barva, ki bi mu dala življenje, vdahnila dušo.Kakšna barva naj bi pristajala kraljicije želel, da se njegovo kolo vozi kot nakit. Želel si je narediti takega, ki bo Eleni raznežilo dan, ko ji ga bo pripeljal. Želel si je, da bi rekla, da tako lepe stvari že dolgo ni videla, da tako lepega kolesa nima nihče na svetu.Modra, zelena, rumena, rdeča, oranžna … vse te barve so bile že videne in vseh teh barv so bili že vajeni. Korakal je po delavnici gor in dol in pogleda ni umaknil z okvirja na mizi. Kaj na Eleni je najlepšega? Njena bledično gladka polt, lesk njenih vranje črnih las, njene rdeče ustnice … njene modro zelene oči?Da, njene modro zelene oči so najlepše oči, kar jih je kdaj videl. Imajo barvo, s kakršno bo pobarval kolo za Eleno?Celeste se imenuje barva, s katero jeleta 1913 začel barvati svoje najlepše in najboljše modele koles. Celeste je barva kraljičinih oči.Elena je bila italijanska kraljica. Soproga italijanskega kralja. Kot črnogorska princesa, hči Črnogorskega kralja, se je leta 1896 poročila z italijanskim kraljem Emanuelom III in tako postala italijanska kraljica. V spominu je ostala kot najlepša kraljica na svetu.je vedno, ko je naredil lepo kolo dejal, da je samolepša od njegovega izdelka.Celeste je barva neba nad Milanom. Tisti sodelavci, ki so bili ob prvem celeste kolesu so pravili, da je Edoardo govoril o kraljičinih očeh in ko se je po dvorišču delavnice na ulici Via Nerone zapeljal na poizkusno vožnjo, je pogledal v nebo, in se zahvalil bogu za srečo, ki jo doživlja ob kolesu, namenjenem najlepši kraljici na svetu. Potem je sodelavcem dejal: »Vidite, barva tega kolesa je enaka Eleninim očmi in poglejte gor v milansko nebo. Enake modro zelene barve sta kolo in nebo.« Sodelavci so pogledali in prikimali, da tako lepe barve še nikoli niso videli.Ko je zavladala svetovna kriza so Bianchije iz nebeško modro zelene barve, barvali v vojaško zaščitno modro barvo, ki je bila v tistih časih najdostopnejša cenovno kot količinsko. Celeste je ostala prepoznavni znak Bianchi koles vse do danes.Bianchi je najstarejša še delujoča tovarna koles na svetu. Prvo kolo je Edoardo naredil že leta 1885, ko je bil star le 21 let. Od takrat pa do danes Bianchi ni nikoli nehal delati koles. Bianchi je prvi, ki je v sodelovanju z, kolesa opremil z obročniki enake velikosti in pnevmatikami v katerih so bile zračnice. Postal je proizvajalec najprestižnejših koles, najbogatejša gospoda, so bili redni kupci. Tudi delavskemu razredu je ponudil modele, ki so si jih lahko privoščili in tako so postali najprepoznavnejša znamka koles v Evropi, ki je že leta 1912 imela svoj katalog z dvanajstimi modeli koles. Tik pred drugo svetovno vojno je postal pravi kolesarski gigant, ki je zaposloval kar 4500 delavcev v dveh tovarnah.Poleg koles so izdelovali tudi motorna kolesa in avtomobile. Motorna kolesa so prav tako v motorističnem svetu postala sinonim kakovosti.Strast, tradicija in kakovost so stalne spremljevalke te kultne znamke, s katero so povezana sama največja imena svetovnega kolesarstva. Celeste Bianchi kolo je prav tako znano kot samki je zagotovo bil in ostal največji maneken te znamke. Njegov model se je imenoval Specialissima, ki se je potem še reinkarniral v osemdesetih letih in ponovno leta 2015. Fausto je bil skoraj celo svojo kariero zvest Bianchiju, ki je bil tudi sponzor in solastnik te nepremagljive ekipe, v letih po drugi svetovni vojni.Bianchi je imel rezultatsko krizo le v šestdesetih letih, ko se ni pojavljal na stopničkah največjih svetovnih dirk.Celeste barva jih je ločila od vseh drugih. Ta kultna barva je preživela različne odtenke. V nekaterih obdobjih je bila bolj modra v nekaterih bolj zelena, a je vedno ostala celeste. Specialka v tej barvi in s krono na čelu je najlepše kolo na svetu. V kolesarski zgodovini bo to kolo za vedno zapisano z najbolj žlahtnimi črkami. Tako drugačno, posebno in tako čutno ni bilo nobeno na svetu in težko, da tudi kdaj bo. Nekateri izdelki v kolesarski panogi so pač dobili predznak kulta, svetosti in nepogrešljivosti.Celeste Bianchi specialka iz jekla opremljeno s Campagnolo grupo in Brooks sedežem ima status umetnije. Tako kolo je kolesarski gral. V današnjih časih se to bere malce staromodno, a vendar ...Današnja kolesa zahtevajo raznolikost, da bi zadovoljila pričakovanja kupcev. Nove tehnologije se ne ozirajo na zgodovino, a vseeno brez nje ne bi mogli iztržiti deleža na trgu.Po Faustu Coppiju je Bianchi kolesa zaznamoval tudi. Kolesar, ki je zmagal Giro, Vuelto, Tour in postal svetovni prvak. Felice je bil vse do smrti tesni sodelavec te tovarne, ki je pripomogel, da je leta 2003 Nemec, skoraj premagal, takrat nepremagljivega na Touru,. To je bil spektakularni Tour, na katerem se je prikazala ekipa Bianchi v svoji prvinski izvedbi. Celeste majice z vodoravno belo črto na prsih, na katerih je pisalo samo Bianchi. Vse je spominjalo na Feliceja in Fausta. Jan je dirko končal na drugem mestu, a ostaja grenak spomin, da je na tej dirki Lance igral najbolj umazano igro v zgodovini tega športa.kolesarska ikona je prav na Bianchi kolesu nasledil zadnjega zmagovalca Toura Feliceja Gimondija. V letu 1998 je najprej zmagal na Giru in potem še na Touru. Bianchija je popeljal v Faustove zmagoslavne čase. Prav po zaslugi Marca je Bianchi na njegovo zahtevo naredil kolo, zaradi katerega so morali premakniti mejnik do katerega lahko sega teža kolesa. V časih, ko karbon še ni bil na pohodu, je njegov aluminijasti Mega Pro Bianchi dosegel nepojmljivo težo za tisto obdobje 6,9 kilograma vključno z nosilcema za bidon in pedali. Seveda je kolo prišlo iz dirkaškega oddelka, legendarnega Reparto Corsa. Barva Mega Pro modela je bila podrejena glavnemu sponzorju ekipe Mercatone Uno, a brez celeste ni mogel dobiti svoje identitete.Marco je bil Bainchijeva najzahtevnejša stranka v zgodovini. V svoji lasti je imel kar 32 Bianchijev. Bil je obseden z njimi. Za vsako dirko, na kateri je nameraval zmagati so morali narediti novo kolo. Stalno je spreminjal velikosti in kote okvirjev in stalno je želel nove barvne kombinacije.in Bianchi sta nadaljevala, kar sta začelain Bianchi.Danes je Bianchi zopet med najprestižnejšimi znamkami, ki izdelujejo kolesa za prav vse okuse in želje. Ponovno so se lotili izdelave »top end« koles in ponovno imajo ambicije sodelovati na najznamenitejših dirkah. Če si boste privoščili katerikoli njihov model se spomnite na kraljico Eleno in njene oči, spomnite se na modro zeleno barvo neba nad Milanom in seveda na