Rogličevi tekmeci vse bolj odločeni, da bodo dirkali za drugo mesto

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Hribovita 12. etapa od Jaena do Cordobe je dolga 178 kilometrov. Dva gorska cilja, prvi sodi v 3. kategorijo, drugi pa v 2. kategorijo in bo prav gotovo odločilen na današnji dirki, saj je vrh 17 kilometrov pred ciljem. Potem sledi samo še 10 kilometrov dolg spust in ravnina vse do ciljne črte. Pred obema klancema je še edini leteči cilj.Vendar klanec s čudnim imenom Alto del 14% že sam pove, da je najhujša strmina 14-odstotna. Klanec je dolg 7,2 kilometra, povprečen naklon pa je 5,6-odstoten. Najtežji del klanca so zadnji trije kilometri. Tudi prvi klanec na Alto de San Jeronimo ni nedolžen, saj je dolg kar 13,3 kilometra.Hribovska 12. etapa je spet idealna za pobeg večje skupine. Treba pa je še omeniti težave z vročino, kajti Cordoba je znana po najvišjih poletnih temperaturah v Evropi, kolesarji pa so že do zdaj jamrali, da je vročina na dirki skoraj največji njihov nasprotnik. Tudi Roglič stalno omenja super hot ozračje, vsakič, ko pride v cilj.je trenutno na 3. mestu, za vodilnimzaostaja za 1:56. Vmes je malce bolj nevaren kolesar za skupni seštevek, ki je 58 sekund za vodečimi in 58 sekund pred Rogličem.je na 17. mestu, do prve deseterice ga loči dobrih osem minut. Vuelta še zdaleč ni odločena, kajti prihaja še tretji peklenski teden. Seveda najbolje kaže Rogliču, ki je do današnje etape jasno nakazal, da je trenutno vladar dirke po Španiji.in kolegi iz Ineosa vse bolj namigujejo na dejstvo, da bodo morali dirkati za drugo mesto na letošnji Vuelti.