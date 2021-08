Ličenje je za kolesarke

Tokrat sem za vas preizkusila make up med kolesarjenjem. Prepustila sem se spretnim rokam vizažistke Jane Kotnik, ki mi je v pičlih 15 minutah nanesla svež make up, primeren tudi za športne aktivnosti. Za podlago je uporabila lahkotno kremo Gerard's aqua soul in puder Clarins ever matte, vse pa je »fiksirala« še s suhim pudrom. Sledili so senčenje obraza in rahlo senčenje oči ter nanos maskare in glosa za ustnice s kozmetiko KIKO Milano. Precej enostavno. Zagotovila mi je, da si sama lahko to doma naredim v nekaj minutah.

Med ličenjem sem se naučila, da je pri športnem make upu pomembno, da zagotovimo koži dovolj vlage, saj telo med športno aktivnostjo pospešeno izgublja vodo. Priporočljivo je izbrati izdelke, ki niso na oljni osnovi, da koža med športno aktivnostjo lahko diha. Krema in puder bosta za nameček poskrbela tudi za zaščito pred nevarnimi UV-žarki. Za poudarjanje trepalnic je priporočljivo izbrati neprepustno maskaro, da se ne razmaže, vendar pri nanosu ni treba pretiravati, saj smo še vedno na kolesu in ne na gala prireditvi. Ustnice je priporočljivo navlažiti s hranljivim balzamom v naravnih barvah.

Med 50-kilometrskim kolesarjenjem po razgibanem terenu pri 30 stopinjah je make up odlično odslužil svoje. Ker sem prvič kolesarila tako naličena, sem bila presenečena, da me kljub potenju zaradi visokih temperatur in športne intenzivnosti make up ni oviral, na cilju pa sem bila še vedno urejena. Saj ne rečem, da se bom zdaj naličila vsakič, ko bom sedla na kolo, za kakšno nedeljsko vožnjo s kavico tukaj, kavico tam pa si bom vsekakor privoščila tistih nekaj minut pred ogledalom.