S kolesom k baronu Juriju Vegi

Košček raja je tudi v Tržiču Preberite še:

Kategorije:

1 Mladinci / mladinke do 18 let

2 Moški / ženske od 19 do 40 let

3 Moški / ženske nad 41 let

FOTO: ŠD Zagorica pri Dolskem

FOTO: ŠD Zagorica pri Dolskem

Tradicionalni, že 17. kolesarski vzpon k Baronu Juriju Vegi bo v nedeljo, 30. avgusta, ob 11. uri. Štartno mesto je izpred mosta v Kamnici. Proga oz. vzpon je dolg 4,7 kilometra, višinska razlika je 310 metrov, cilj je v Križevski vasi, cesta je v celoti asfaltirana, tako, da bodo imeli največjo prednost prav specialkarji.In kje je Kamnica, se verjetno sprašujete?Organizator je Športno društvo Zagorica pri Dolskem. Vabijo v Kamnico, kamor lahko pridemo z avtom ali avtobusom po cesti Ljubljana – Litija. Kamnica je sestavljena iz dveh večjih skupin hiš. Na desnem bregu potoka Kamnice je naselje Kamnica, na levem bregu je nekoliko v hrib pomaknjena cerkev Svete Helene.V Kamnici ni večjih javnih zgradb. Pomembnejši objekti so cerkev Svete Helene, ki se omenja že od leta 1490, deloma ohranjen Žerjavov grad iz leta 1580, vaška tehtnica ali »vaga«, Stara Kamenčarjeva hiša in Joškova gostilna.Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bosta po končanem tekmovanju potekali pred muzejemv Zagorici, kjer se boste tekmovalci lahko tudi okrepčali s toplo malico in osvežilnim napitkom. Zagorica je vemo rojstni kraj Jurija Vege, slovenskega matematika, fizika, geodeta, meteorologa, plemiča in topniškega častnika.Ker letošnji Juriš na Vršič odpade, je mogoče vzpon ktisti pravi preizkus vaših klancarskih sposobosti.