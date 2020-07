FOTO:S kolesom po štrekni

Štrekna bus je trideset sedežni avtobus s prikolico za šestnajst koles. FOTO: Strekna.si

Štrekna bus

V celotni dolžini 24 kilometrov med Gornjim Doličem in Otiškim Vrhom je asfaltirana, enotno označena ter ločena od prometa. FOTO: Strekna.si

Vozni red

Ob Štrekni srečate številne zanimive objekte, kot denimo obnovljen nekdanji železniški most v Slovenj Gradcu, nekdanja predora v Mislinji in Gornjem Doliču ter pri slednjem še kamniti viadukt. FOTO: Strekna.si

Štreka_kolesarska pot Foto Strekna.si

Ime kolesarske poti izhaja iz dejstva, da je kolesarska pot speljana po opuščeni železnici oz. t. i. »štreki«. Gre za eno infrastrukturno najbolje urejenih tovrstnih kolesarskih poti v Sloveniji s slikovito panoramo Pohorja in Uršlje gore.V celotni dolžini 24 kilometrov med Gornjim Doličem in Otiškim Vrhom je asfaltirana, enotno označena ter ločena od prometa. Ob poti so kolesarjem in uporabnikom na voljo številna postajališča z vso opremo. Z blagim in enakomernim naklonom je pot še posebej primerna za družine in starejše. V Otiškem Vrhu pot doseže 345 metrov nadmorske višine, v Mislinji pa na najvišji točki kar 590 metrov.Štrekna ni le sodobna, slikovita kolesarska pot, temveč je tudi bogata zakladnica tehniške dediščine, ki služi kot brezčasni spomenik človeški iznajdljivosti in odločenosti pri premagovanju zahtevnega naravnega terena. Nekdanji infrastrukturni objekti ob Štrekni vključujejo mnogo predorov, mostov, viaduktov in drugih gradbenih posegov, ki sodobnim popotnikom omogočajo, da s kolesom odkrijejo slikovito naravno lepoto in tehniško zapuščino Koroške.Ob Štrekni srečate številne zanimive objekte, kot denimo obnovljen nekdanji železniški most v Slovenj Gradcu, nekdanja predora v Mislinji in Gornjem Doliču ter pri slednjem še kamniti viadukt. Pot pa vas popelje tudi skozi srednjeveško mestno jedro Slovenj Gradca.Štrekna bus je trideset sedežni avtobus s prikolico za šestnajst koles. Vozi na relaciji med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom ter kopalnim jezerom v Labotu (Lavamünd) na avstrijski strani. V poletnih mesecih, juliju in avgustu, vozi dvakrat dnevno vsak dan. V maju, juniju in septembru pa ob vikendih in praznikih - slovenskih in avstrijskih.Štrekna bus med 1. 7. in 31. 8. 2020 vozi vsak dan. Med 1. 9. in 30. 9. 2020 pa vozi ob sobotah in nedeljah. V poletni vročini prija ohladitev v Velenjskem jezeru. Zato so v juliju in avgustu na relaciji Mislinja - Velenjsko jezero uvedli dodatno popoldansko vožnjo Štrekna busa.Cene so določene kot cene medkrajevnega avtobusnega prometa v Sloveniji, prevoz kolesa pa je brezplačen; na primer vožnja za eno osebo med Velenjem in Dravogradom stane 4,7 evra, do Labota v Avstriji pa še dodatna 2 evra. Med Velenjem in Dravogradom avtobus počaka na vseh obstoječih avtobusnih postajališčih, za kolesarje pa priporočamo uporabo avtobusnih postajališč Velenje, Gornji Dolič, Mislinja, Slovenj Gradec, Šentjanž, Otiški vrh, Dravograd, Labot/Lavamünd in Labot/Lavamünd kopalno jezero. Vožnja med Velenjem in Labotom/Lavamündom traja 1 uro in 20 minut.V primeru skupin, večjih od pet oseb s kolesi, naj svoj prihod najavijo tri dni pred prihodom.V Labotu v Avstriji je možen prestop na avtobus s prikolico za kolesa, ki vozi do Wolfsberga v Labotski dolini, kjer poteka tudi med Slovenci priljubljena kolesarska povezava R10 po Labotski dolini.Vozni red Štrekna busa je usklajen tudi z voznim redom poletnega kolesarskega vlaka med Mariborom in Pliberkom. S prestopom v Dravogradu je omogočeno povezovanje kolesarjenja po Štrekni, Dravski kolesarski poti in kolesarski poti po Labotski dolini ter uporabe javnega potniškega prometa.Poletni kolesarski vlak vozi dvakrat dnevno ob sobotah med 22. junijem in 31. avgustom. Vozovnica med Mariborom in Pliberkom stane 7 evrov (med Dravogradom in Pliberkom 1,85 evra), prevoz kolesa pa 3,2 evrov. Vožnja med Mariborom in Pliberkom traja 1 uro in 45 minut.