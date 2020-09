S programom Varno na kolesu do novih prometnih znanj

Slovenija uspešna na svetovnem mladinskem festivalu v košarki 3X3 Preberite še:

Mladi kolesarji in kolesarke se bodo v sklopu inovativnih, tematskih in zabavnih nalog spoznavali s cestnoprometnimi predpisi, se s pomočjo zanimivih kolesarskih aktivnosti pripravljali na varno vključitev v promet in se obenem še potegovali za privlačne praktične in denarne nagrade. FOTO:Varnonakolesu.si

Slovenski šolarji so po poletnih počitnicah ponovno sedli za šolske klopi, z novim šolskim letom pa se vrača tudi program Varno na kolesu, največji kolesarski projekt za osnovnošolce v Sloveniji.Od leta 2012 je namreč združil že več kot 26.000 šolarjev in šolark iz več kot 250 slovenskih osnovnih šol ter tudi letos nadaljuje svojo pot ozaveščanja o varnosti v prometu. Mladi kolesarji in kolesarke se bodo v sklopu inovativnih, tematskih in zabavnih nalog spoznavali s cestnoprometnimi predpisi, se s pomočjo zanimivih kolesarskih aktivnosti pripravljali na varno vključitev v promet in se obenem še potegovali za privlačne praktične in denarne nagrade. Programu Varno na kolesu se lahko pridružijo vse osnovne šole, in sicer s prijavo prek spletnega obrazca do 15. septembra 2020. Naloge so kot v preteklih letih razdeljene na dva sklopa, ki sta namenjena:• petošolcem, ki bodo v letošnjem šolskem letu opravljali kolesarski izpit (RAZPIS A),• vsem ostalim učencem od 1. do 9. razreda (RAZPIS B).Poleg ozaveščanja o varnosti v prometu program letos postavlja v ospredje tudi pomen kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva in v čim večjem številu spodbuja mlade, da svoj prosti čas preživljajo aktivno in z ozirom na okolje. Učenci, ki se bodo v letošnjem šolskem letu pripravljali na kolesarski izpit, bodo analizirali nevarne točke v svojem kraju, predstavljali pozitivne primere kolesarjenja v svoji občini in na kreativen način razmišljali o različnih prometnih situacijah. Vsi ostali učenci pa bodo pripravljali ukrepe in priporočila za odpravo prometnih pomanjkljivosti v šolski okolici ter v svojem prostem času na kolesu nabirali kilometre za svojo šolo.Za svoj trud, uspešno opravljene naloge in aktivno ozaveščanje o varnosti v prometu bodo sodelujoče šolenagrajene v maju 2021, ko bo potekala slavnostna razglasitev zmagovalcev. Vse novice o kolesarskih aktivnostihin poteku letošnjega programa bodo na voljo na spletni strani in Facebooku.