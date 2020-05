FOTO:S turističnim bonom in kolesom na počitnice

Končno čas za kolesarske počitnice?

Kolesarske počitnice se lahko spremenijo v pravi pekel, če se na pot odpravite z napačnim kolesom

Najbolj izkušeni kolesarski popotniki največkrat izberejo kolesa, ki imajo jeklen okvir, saj je vožnja na takem kolesu udobna, kolo pa se ne poškoduje tako hitro, če pa se nam kaj pokvari, je tak okvir mogoče brez večjih težav popraviti. FOTO: Shutterstock

O čvrstosti in zanesljivosti

Čeprav so ta kolesa namenjena tako imenovanemu »makadamkanju« (gravel cycling), se lahko z njimi odpravite na počitnice. FOTO: Shutterstock

Ne teža kolesa, teža tovora šteje

Sedeti ali trpeti, to ni vprašanje

Torbe so lahko na zadnjem prtljažniku in ob njem, enako lahko storite na prednjem prtljažniku, ki je nameščen nad prvim kolesom. FOTO: Shutterstock

Na pot z navadnim kolesom?

Druge možnosti: Makadamkarji

Gorska kolesa je lažje spremeniti v potovalna kot specialke, saj jih je že tako več vrst in so čvrstejša. FOTO: Shutterstock

Ste se odločili?

Vlada je pripravila tretji protikoronski zakon za pomoč gospodarstvu, za nas pa so najbolj zanimivi tako imenovani turistični boni, ki bodo razdeljeni med vse osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.Starejši od 18 let bomo dobili po 200 evrov, mlajši pa po 50. Boni naj bi bili unovčljivi od ponedeljka, prvega junija. Z bonom bomo lahko prebivalci plačevali storitve, ki se nanašajo na nastanitve in nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, turistične kmetije in vsi drugi podobni nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje.Unovčili ga bomo lahko vse do 31. decembra 2020 pri ponudniku storitev v Sloveniji. Unovčiti ga bo mogoče pri ponudniku, ki ima registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti: 55.10 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 55.20 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje ali 55.30 – Dejavnost avtokampov, taborov.Da, prav ste prebrali, unovčiti ga bo mogoče le v Sloveniji, ker pač s tem moramo pomagati slovenskemu turizmu, in ne kakemu tujemu. Jasno, seveda. In takoj se je med nami rekreativci pojavilo vprašanje: Kam? Osebno sem bil presenečen ob ugotovitvi, koliko ljudi ne ve, kam v Sloveniji oziroma kje zapraviti teh 200 evrov ali 400, če greste s partnerjem. In če dodamo še otroke, se nabere za krasen dopust. In vendar: Kam? Težko je najti odgovor, če sploh nikoli niste dopustovali znotraj meja naše države, če ste vedno svoje počitniške užitke preživljali v tujini. Priznam, nisem pričakoval, da bo to problem.Do kod lahko prikolesarim z dvestotimi evri? Vem, nekateri kolesarji prečkajo od Hodoša do Kopra v pičlih desetih urah in jim tako vmes ni treba prespati. Kaj pa, če bi se odločil s kolesom obkrožiti vso državo? S tem bi se nabralo več kot tisoč kilometrov in potem to ne bi šlo v nekaj urah, potreboval bi nekaj dni. Če prenočitev stane od 30 do 50 evrov, govorim za manjše apartmaje, kmečke turizme, potem bi ta turistični bon zadostoval. Kaj menite?Medtem ko premišljujete o naši ideji, si preberite, kaj je o kolesarskih počitnicah napisal naš prijatelj NizozemecStabilnost, robustnost in preprostost so najboljše besede, s katerimi lahko opišemo dobro potovalno kolo.Ker pri nas tovrstno počitnikovanje še ni tako priljubljeno, kot bi lahko bilo, ponujamo nekaj pojasnil, kakšno naj bo dobro potovalno kolo. In dodamo, da je Slovenija za taka potovanja pravi raj. Petdeset kilometrov od Ljubljane ste v taki divjini, da se vam niti sanja ne, a tega ne boste nikoli vedeli, če se na tako pot sploh ne podate.Če se boste odpravili na potovanje s kolesom, ki ni primerno za pot, in ko boste na njem križarili obteženi s prtljago, se za potovanje neprimerno kolo ne bo obnašalo, kot bi si želeli, ali pa se bo celo pokvarilo. Torej za pot izberite kakovostno kolo: preprostost in robustnost sta, naj ponovimo, največji odliki dobrega potovalnega kolesa.Ko se boste odpravili na kolesarske počitnice, si boste od vsega najbolj želeli, da bi se vam kolo ne kvarilo – če pa bi se že kaj zalomilo, bi moralo biti popravilo preprosto. Seveda lahko za potovanje za silo prilagodite svoje dirkalno ali gorsko kolo, toda ... to je zasilna rešitev za kratko potovanje, za dva dni ali konec tedna. Če se odločite za prave, daljše kolesarske popotniške počitnice, je najbolje imeti kolo, ki je namenjeno prav za to. Počasnemu križarjenju po skritih kotičkih narave in premišljanju na kolesu.Ja, vemo. Življenje je drago, že preživeti je težko. A na srečo so potovalna kolesa med tistimi, ki so – in to je dobra novica – med cenejšimi.Potovalno kolo mora biti čvrsto, z močnimi obročniki, deli, ki so zelo vzdržljivi. Takšno kolo mora omogočati stabilno vožnjo in udobno sedenje. In poganjanje po vseh naklonih, za kar je seveda nujno, da imate na zalogi široko paleto prestavnih razmerij, saj vam bodo primerne prestave prišle zelo prav, ko se boste polno natovorjeni zapodili v kakšen zahtevnejši klanec na poti.Pa ne govorim o Vršiču ali Mangartu, tudi o manj usodnih klancih.Najbolj izkušeni kolesarski popotniki največkrat izberejo kolesa, ki imajo jeklen okvir, saj je vožnja na takem kolesu udobna, kolo pa se ne poškoduje tako hitro, če pa se nam kaj pokvari, je tak okvir mogoče brez večjih težav popraviti. Samo dobrega varilca je treba najti, da vam »pošvasa«, kar se je morebiti polomilo. Za potovalna kolesa ne priporočamo, da so vzmetena, to preprosto ni potrebno, vzmetenje pomeni tudi možnost več, da se vam kaj pokvari.Če je pri cestnem kolesarjenju tako, da šteje vsak gram teže kolesa, to pri popotniških kolesih ni tako pomembno. Potovalno kolo je lahko dvakrat težje od dirkalnega! Ko enkrat kolo polno otovoriš, teža kolesa ni več tako pomembna.Če se odločite, da boste na poti spali v šotoru, boste na kolo navesili veliko prtljage. Torbe so lahko na zadnjem prtljažniku in ob njem, enako lahko storite na prednjem prtljažniku, ki je nameščen nad prvim kolesom. Če na sprednjih vilicah nimate posebnih pritrdišč za prtljažnik, je mogoče dobiti posebne nastavke, s katerimi lahko prtljažnik čvrsto namestite nad prvi obročnik. Pozorni bodite, kako boste na kolesu razporedili težo tovora. Če se vam to ne bo najbolje posrečilo, bo upravljanje kolesa naporno, morda celo nevarno. Načeloma velja, da mora biti dve tretjini teže tovora zadaj, tretjina pa spredaj.Del prtljage lahko obesite tudi spredaj, na krmilo. V takšno torbico lahko spravite fotoaparat, telefon, dokumente in denarnico. Vendar mora biti teža na krmilu majhna, saj je s težko obremenjenim krmilom nevarno voziti, obračanje kolesa pa je tako močno oteženo.Če se odpravljate na dolgo popotovanje, je zelo pomembno, da izberete kakovosten kolesarski sedež. Prav sedež je morda najpomembnejši del potovalnega kolesa, saj vam ožuljena zadnjica lahko popolnoma pokvari dopust. Izbira sedeža je zelo osebna, ni splošnega pravila, komu bo kaj ustrezalo. Nekaj, kar je grozno za enega, je lahko odlično za drugega!Preden se odločite za neki model, ga je najbolje preskusiti. Dobre kolesarske trgovine to omogočajo! Tiste, ki ne, niso dobre.Sedeži retro oblike izdelovalca Brooks so vedno dobra izbira, saj se bo usnje prilagodilo obliki zadnjice. Zavedajte se, da bo prvih nekaj kilometrov na takem usnjenem sedežu zelo napornih, saj se mora usnje »zlomiti in se prilagoditi zadnjici«. Torej je modro, da začnete kolesariti na novem sedežu precej prej, kot greste na potovanje.Če se s kolesom odpravljate na krajša popotovanja po Sloveniji, si za pot lahko prilagodite svoje običajno športno kolo. Za dirkalna cestna kolesa in gorska kolesa je mogoče dobiti prtljažnike, ki jih namestimo na sedežno oporo ali pa na zadnje vilice.Prtljažniki, ki jih pričvrstite na sedežno oporo, ne smejo biti obteženi z več kot desetimi kilogrami! In še nekaj velja: nikoli ne obešajte takega prtljažnika na karbonsko sedežno oporo! Običajni prtljažniki, ki jih lahko na zadnji del kolesa namestite tako, da jih pričvrstite na za to že pripravljena mesta, so sposobni nositi več tovora.Toda pozor: ne pozabite, da dirkalna kolesa niso namenjena za prevažanje tovora: sile, ki se bodo na okvir prenašale z dodatnimi kilogrami obtežitve, lahko poškodujejo kolo. Če greste na pot z dirkalnikom, potem prtljažnik čim manj obtežite. Ker so dirkalna kolesa že tako manj čvrsta in stabilna, bodo še toliko nemirnejša, če bodo otovorjena.Je pa z nekaj tovora na prtljažniku na sedežni opori in z nekaj kilogrami v nahrbtniku, če se boste vozili predolgo, mogoče preživeti čudovit konec tedna – a le, če ste dobro fizično pripravljeni. Nahrbtnik pa za kolesarsko potovanje v resnici ni primeren.Gorska kolesa je lažje spremeniti v potovalna kot specialke, saj jih je več vrst in so čvrstejša. Okvirji in obročniki so močnejši kot na specialkah in večjo dodatno težo taka kolesa lažje prenašajo. Če boste večinoma vozili po asfaltu in lepem makadamu, se vam izplača zamenjati vaše terenske pnevmatike za bolj gladke, potovalne. Tako bo vožnja udobnejša in hitrejša, za poganjanje boste porabili manj energije. Je pa res, da so gorska kolesa, ko jih predelamo v potovalna, manj primerna za hitrejšo vožnjo.Torej, če združimo naše novo znanje: cestna dirkalna kolesa niso dovolj čvrsta in stabilna, da bi bila varna za daljša potovanja, gorska kolesa so navadno precej počasna. Primerno potovalno kolo je treba iskati nekje med obema skupinama.V zadnjih letih se je pojavila nova skupina koles, pravzaprav nekakšen novi razred, ki predvsem v ZDA dobiva veliko privržencev. Po mnenju nekaterih je to kolesarjenje, ki bo na bicikle zvabilo ljudi, ki si ne želijo preveč sveta deliti z avtomobilisti. V tujini jih imenujejo adventure bikes, kolesa za avanture, gravel kolesa, makadamkarji, o tem smo v Poletu že pisali. Gre za nekakšno mešanico oziroma križanca med cestnimi dirkalniki in kolesi​ ciklokros​.Ta kolesa omogočajo zelo udobno vožnjo, na obročnika je mogoče namestiti debelejše pnevmatike, tako da se ti modeli počutijo doma tako na asfaltu kot na makadamu. S takšnim kolesom lahko prevozimo tudi tiste dele Slovenije, kjer je makadam doma, bele ceste. Številna kolesa iz tega razreda imajo na okvirju že pripravljene nastavke, na katere namestimo prtljažnik. Če hočete potovati hitro, lahkotno in po vsakem terenu, potem je vredno pogledati tudi v ta razred. Najnovejši modeli imajo diskaste zavore in aluminijaste ali celo karbonske okvire. Čeprav so ta kolesa namenjena tako imenovanemu »makadamkanju« (gravel cycling), se lahko z njimi odpravite na počitnice.No, kolesa za makadamkanje, tista cenejša, z možnostjo pritrditve prtljažnika, so kot izumljena za vse zaljubljence v kolesarjenje.Z gladkimi pnevmatikami so kot specialke, z robustnejšimi so kot kolesa​ciklokros, s potovalnimi pnevmatikami so taka kolesa kralji vseh naših poti, dolgih do tri dni – ali pa se z njimi preprosto vozimo vsak dan v službo in po opravkih.Če ste prebrali Markov zapis, ste najbrž ugotovili, da imate doma kolo, ki je ravno nalašč za letošnje počitnice, kajne?Priznati pa morate tudi, da imamo prav, da smo podali krasno idejo in da je končno prišel čas, da svoj dopust preživite na kolesu, s kolesom in najboljšo družbo ali pač sami, zakaj pa ne?