Sadni desert za celodnevno akcijo

Za nekaj kozarčkov potrebujemo:

Priprava:

Vdihnil bo kar lepo število kalorij in za nekaj časa prelisičil neprijeten občutek lakote. Foto: Tanja Drinovec

V zgodnje novoletnem času se marsikdo zateče k novoletnim zaobljubam. Običajnejša je zaobljuba k bolj zdravemu načinu prehranjevanja ali pa točneje dieta . Če se tega lotite, vam želim vso srečo, če pa obupujete že v začetnih dneh v pomanjkanju kalorij, tokrat ponujam rešilno bilko, nekakšen kompromis, da bo volk sit in koza cela. Pravzaprav boste nekaj časa siti vi. V časih moje zgodnje mladosti, zlasti v zimskem času je veljal tale desert za zelo razveseljiv obrok pri naši hiši. Imenovali smo ga »Juice«. V tistih časih je bila beseda smoothie abstraktni pojem ali bolje rečeno neznanka. V resnici pa gre za podobno zadevo. Vendar je bil ta sadni juice izključno iz sadja, brez kakšnih novodobnih modernejših zelenjavnih dodatkov, posebnih semen ali kaj podobnega. Namenjen je bil uživanju ob prijetnem sladkem sadnem okusu.S takšnim zmešančkom si lahko dobro popestrite in posladkate lačno popoldne ali še bolje jutro, ko boste imeli pred seboj še cel dan akcije. Vdihnil bo kar lepo število kalorij in za nekaj časa prelisičil neprijeten občutek lakote. Za povrh pa je neverjetno slasten. Piko na i ali krono sadnega kozarčka pa si naredite z žlico (ali žličko) stepene sladke smetane. Pri izbiri sadja pa seveda zopet upoštevajte svoje želje in ideje.2 banani1 pomarančaPol breskovega kompota (bolje zmrznjene breskve)Nekaj rezin ananasaPest malin (lahko zmrznjenih)2 manjši očiščeni jabolkiCimet, klinčki (ščep)Stepena sladka smetanaVse sadje olupite in očistite. Narežite na manjše kose in ga dajte mešalnik. Po potrebi zalijte z nekaj tekočine (lahko iz kompota, sok ali voda). Dobro zmiksajte. Ko je zmes gladka, jo nalijte v kozarčke in okrasite z nekaj stepene smetane (po želji).