Sardine, losos in sirotka kot najboljše jedi za regeneracijo 

Sardine ali losos s pečenim sladkim krompirjem

Sirotka

Vse napisano priporočamo tudi starejšim rekreativcem! Foto Roman Šipić

Izbira prehrane po dolgem in napornem treningu bo imela odločilno funkcijo pri vaši telesni regeneraciji in pri tem, kako dober trening boste lahko opravili naslednjič. Revija Outside Magazine in njen avtorsta pripravila obširen nabor najboljših jedi za regeneracijo in se ob raziskovanju pogovarjala s strokovnjaki iz področja prehrane, športa in zdravja. In ponovno, ni ga čez prehrano, ki je uravnotežena in vsebuje primerne količine kakovostnih živil, tudi sadja in zelenjavo. Zdi se, da je primerna prehrana, ki ji dodamo primerno količino ogljikovih hidratov in beljakovin za potrebe športa, zdaj najbolj obetajoča strategija za regeneracijo.Kdor ne je normalno, bo zbolel. Visokozveneči prehranski dodatki, ki slišijo na ime »imunostimulans«, imajo zelo kratek in dvomljiv rok trajanja. Pogosto je njihov učinek bolj teoretičen, brez pravega dokaza v praksi. Gladko jih namreč premaga navaden cuker. Tako boste v priporočilih, kako zmanjšati poškodbo imunskega sistema, najprej srečali pozitivne raziskave z ogljikovimi hidrati.Ne samo, da sta ti dve ribi izjemno bogat vir beljakovin, ampak imata tudi visoko vsebnost omega-3 maščob, ki znanstveno dokazano umirjajo srčni utrip med naporno vadbo. Raziskovalci na univerzi vso poleg tega ugotovili, da so športniki, ki so zaužili ribjo maščobo ali olje znotraj treh ur po končani naporni vadbi, imeli bolje odziven in močnejši imunski sistem. Da nas naporni treningi hitro lahko pahnejo v prehlad ali bolezen je že znano, zato ni slabo jedi dodati ribjo maščobo, kot tisto v lososu ali sardinah. Sladki krompir pa je poleg rib odličen vir vitamina A in ogljikovih hidratov.Prav nič ni narobe z beljakovinskimi napitki, praški in podobno. Seveda, superhrana je postala eden največjih trendov v prehranski industriji, a tudi žlička proteinskega praška v skodelici pred napornim dnem v službi zaleže. Vse je bolje, kot če ne pojeste ničesar, ker nimate časa., nutricist in osebni trener iz Južne Karoline pravi: "Sirotka je odlična za odličen začetek dneva. Njena biološka vrednost je dobra, zato jo telo lepo prebavi, obenem pa na kalorijo vsebuje veliko beljakovin. Opozorilo: pazite na dodani sladkor v sirotkah z dodanim okusom, ki jih kupite v trgovini.