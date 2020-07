FOTO:Sataraš, polni poletni obrok

FOTO: Tanja Drinovec

Sataraš je verjetno dobro poznana jed mnogim od vas. V višku poletne sezone (sicer nam jo to poletje malo gode z občutkom jeseni), ko imamo vse poletne zelenjave v izobilju, je sataraš torej jed, ki poleti zaseda lonec marsikoga. Pri nas doma je jed družinska poletna stalnica že od nekdaj.Sataraš je doma iz pokrajine Baranja, predel, ki se nahaja v južni Madžarski in Hrvaški, ki meji na Madžarsko. V osnovi gre pri tej jedi za praženo zelenjavo; papriko, paradižnik, čebulo, nazadnje pa ima običajno primešana jajca. V našem receptu ga bomo nekoliko oplemenitili še z nekaj drugih vrst zelenjave in vitaminov, ki so nam trenutno na voljo.Verjetno dobro poznate reklo 5 na dan, kar pomeni 5 barv torej vrst sadja in zelenjave vsak dan. Naš staraš bo tokrat skoraj vse to zajel. Francozi pa bi recimo to jed primerljivo poimenovali ratatouille, ki smo ga tudi že naredili v naši rubriki.Sataraš se običajno uživa kot topla predjed, kot priloga k mesnim jedem ali pa kar kot samostojna jed z rižem in krompirjem. Sami si izberite, kako boste uživali ta vitaminsko mineralni, zdravja in lepih barv polni poletni obrok. Pri meni, ki sem bolj krompirjeva, je na mizi običajno kar s pire krompirjem. Če ste bolj nizkokalorično naravnani in zraven potrebujete dodatek beljakovin, pa tudi z ocvrtim jajcem poleg ne bo šibak obrok.Olivno olje1 čebula1 večji por3 do 4 raznobarvne paprike (rumena, rdeča, zelena)3 veliki olupljeni paradižniki1 večji jajčevec1 bučkaŠopek sesekljanega peteršiljaŽlička mlete sladke paprike2 stroka česnaSol, poper3- 4 jajcaNa olju prepražimo sesekljano čebulo in por. Dodamo ji na trakove narezano papriko. Pražimo jih, dokler se malo ne zmehčajo. Dodamo sesekljan česen nato pa še na koščke narezan paradižnik. Vse skupaj dušimo, dodamo še na koščke narezane bučke, jajčevec, peteršilj in papriko v prahu. Solimo in popramo. Pražimo, da se vse skupaj lepo zmehča. Nazadnje primešamo še jajca in jih mešamo toliko časa, da zakrknejo nato pa jed še toplo serviramo. Nekateri sataraš uživajo tudi ohlajen.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.