Vsak človek ima drugačen prag bolečine. Kar se vam morda zdi smrtonosno, je lahko za koga drugega le ščepec bolečine. Poleg občasnih telesnih bolečin in naključnih bolečin pa je modro pri nekaterih bolečinah stopiti do zdravnika.

Nekatere bolečine lahko kažejo na resna stanja, kot so rak, artritis in vnetje. Njihovo ignoriranje lahko poslabša stanje. V nekaterih primerih je lahko ignoriranje teh bolečin tudi smrtno nevarno.

Opozarjamo na sedem bolečin, ki jih ne smete prezreti, še posebej če so premočne ali trajajo več dni. Zapis smo povzeli po MedicineNet, avtorica je zelo izkušena zdravnica dr. Jabeen Begum.

Hude bolečine v trebuhu

Bolečine v želodcu ali predelu trebuha so pogoste. Lahko so posledica nečesa, kar ste pojedli, ali pa so lahko samo plini. Toda če imate nenadno in močno bolečino v spodnjem desnem delu trebuha, ki se sčasoma poslabša, morate iti na pregled.

Bolečina je lahko posledica apendicitisa, vnetja slepiča. Operacija je potrebna za odstranitev vnetega organa, preden poči in povzroči smrt. Podobno je, če imate bolečino na sredini trebuha proti vrhu, tudi to je lahko znak za skrb.

Če bolečina seva v zgornji del hrbta in povzroča tudi slabost, je lahko vzrok pankreatitis. To je vnetje trebušne slinavke. Morda imate tudi žolčne kamne, ki jih mora kirurg takoj odstraniti.

Nenavadna bolečina po vadbi

Med vadbo ali po njej ni nenavadno, če čutimo bolečine. Če je to le bolečina, ki jo čutite zaradi kardio vadbe ali dvigovanja uteži, naj vas ne skrbi. Če pa se bolečina poslabša, od tope in ostre do utripajoče in boleče, morate k zdravniku.

Če bolečina traja več dni po vadbi, je tudi to vzrok za skrb. Morda imate raztrganino ali zlom, ki povzroča toliko bolečine.

Bolečina z oteklino

Če kakršno koli bolečino spremlja oteklina, je to lahko znak okužbe. Če bolečina in oteklina po nekaj urah ne izgineta ali se poslabšata, se posvetujte z zdravnikom.

Grozen glavobol

Glavobol je lahko samo migrena ali simptom možganskega tumorja. Sami morate torej presoditi, kdaj potrebujete zdravniško pomoč in kdaj zadošča tableta proti bolečinam.

Če so simptomi resnejši, kot ste jih občutili kdaj prej, pojdite na pregled. Obstaja široka paleta bolezni, ki bi vam jih lahko diagnosticirali, kot so zastrupitev z ogljikovim monoksidom, možganska kap ali možganski tumor.

Če mislite, da imate najhujši glavobol v življenju, se morate odpraviti na urgenco.

Bolečina v prsnem košu

Vse bolečine v prsih ne kažejo na srčni napad. Toda bolečina v prsnem košu je najvidnejši simptom srčnega infarkta. Če čutite, da vam na prsih leži nekaj zelo težkega, pokličite rešilca. Ljudje, ki so doživeli srčni infarkt, opisujejo občutek, kot da bi jim na prsih sedel slon.

Ženske in starejši imajo bolj subtilne simptome, kot so bolečine v prsih, težko dihanje, bruhanje, slabost in bolečine v ramenih ali vratu.

Če mislite, da imate srčni infarkt, se v bolnišnico ne vozite sami. Prosite prijatelja, da vas odpelje, ali pokličite rešilca.

Bolečina v palcu na nogi

Če čutite bolečino v nožnem palcu, je to lahko znak protina. To je oblika artritisa, ki je bolj boleča od drugih in nastane zaradi kopičenja sečne kisline. Sečna kislina nastane, ko telo prebavi določeno hrano, kot so alkohol, rdeče meso, brezalkoholne pijače in druga živila, bogata s fruktozo.

Uporaba zdravil proti bolečinam brez recepta lahko pomaga znebiti se bolečine. Toda za zdravljenje težave še vedno potrebujete zdravniško pomoč zdravnika specialista.

Nezdravljeni protin lahko povzroči resnejše težave, kot so odpoved ledvic in ledvični kamni.

Neznosni menstrualni krči

Menstrualni krči so lahko prava poguba, če imate nizek prag bolečine. Ko pa jih občutite vsak mesec, veste, kakšna je vaša normalna intenzivnost bolečine.

Če občutite večjo bolečino, je čas, da obiščete svojega ginekologa. Vaš zdravnik bo opravil določene teste in fizični pregled, da izključi resne težave, kot so rak jajčnikov, spolno prenosljive bolezni in nekancerozni tumorji maternice.

Čezmerna bolečina je lahko tudi znak endometrioze. Prej ko se pregledate, boljše zdravljenje lahko dobite. Če endometrioza v vaši situaciji povzroča neplodnost, vam bo zdravnik priporočil operacijo za odstranitev tega tkiva, da boste lahko zanosili.