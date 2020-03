Sezamove energijske ploščice

Vsa semena damo v ponev in jih prepražimo, da se malo posušijo. FOTO: Tanja Drinovec

Za cca 20 ploščic potrebujemo:

Priprava:

Prav gotovo ste na policah trgovin kdaj že opazili, če ne tudi okusili sezamove ploščice v sladki karameli. Običajno se ponujajo ob blagajnah, saj trgovci dobro vedo, da nas veliko podleže utrujenosti , pomanjkanju energije, lakoti in si nazadnje postrežemo že kar v trgovini z hitrim vnosom lepega števila kalorij.Tokrat bomo v Poletovem receptu izdelali takšne ploščice kar sami doma. Kupljene sezamove ploščice so običajno zelo trde, saj so narejeno pretežno iz sladkorne karamele. Domače pa naredimo pretežno iz medu in manjše količine sladkorja (po želji) tako, da bodo veliko mehkejše in seveda iz sestavin, ki si jih bomo sami izbrali. V mojem primeru bodo ploščice iz sezama, nekaj bučnih semen, lešnikov za začimbo pa jim bomo dodali nekaj pomarančne lupinice in soli.Takšne ploščice izhajajo iz Grčije, podobne pa izdelujejo tudi v srednje vzhodnih deželah. Sezam je čudežno seme, ki vsebuje ogromne količine, zdravih maščob,vitaminov in mineralov, slovi pa tudi po visokem deležu beljakovin. Tako je. Zopet govorimo o enem izmed tako imenovanih super živil. Njegovi pozitivni učinki so zelo širokega spektra. Skrbi za nižanje slabega holesterola v krvi, niža krvni tlak, z velikim vsebnostjo železa odpravlja slabokrvnost, pomaga v borbi z rakom z veliko količino antioksidantov, skrbi pa tudi za lepo napeto kožo.Naše ploščice so lepo in bogato nadomestilo izgubljenih kalorij. Dobro zavite bodo prav prišle tudi na dolgi poti, na kolesu v žepu pa za njih ne bi ravno stavila, saj bo med (kakor ga poznam) skoraj zagotovo kmalu tudi na našem krmilu in še kje.Skodelica meduPol skodelice sladkorja1,5 skodelice sezamovih semen0,5 skodelice bučnih semen2 pesti lešnikovNastrgana lupina pomarančeŠčep soliVsa semena damo v ponev in jih prepražimo, da se malo posušijo. V lonec stresemo sladkor in ga segrevamo, da karameliziramo. Sladkorja ne mešamo temveč lonec samo obračamo, da se naša karamela ne zažge. Ko je stopljen in lepe karamelne barve, ga odstavimo in počakamo kakšno minutko, da se malo ohladi.Nato mu dodamo med in vse skupaj zopet počasi segrejemo, da med postane tekoč. Nato odstavimo. Mešanici semen dodamo pomarančno lupino in sol. Nato pa prelijemo medeno mešanico čez semena. Dobro premešamo in zmes namažemo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Zmes zgladimo in še zgornjo plast prekrijemo s papirjem za peko. Postavimo za nekaj ur v hladilnik in masa je nared za rezanje. Shranjene ploščice v hladilniku bodo zdržale kar nekaj časa.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.