FOTO:Shujšati ali kupiti lažje kolo je še vedno dilema

Scott Addict RC Premium, 7.12 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca Scott

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2, 6.8 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca Willier

Vprašanje: Naj shujšam ali kupim lažje kolo? Obstaja razlika?

Cervelo R5 Red eTap AXS, 6.9 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca Cervelo

Trek Emonda SLR 7 Disc, 7.07 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca Trek

BMC Teammachine SLR01 Disc Two, 7.14 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca BMC

Giant TCR Advanced SL 1, 7.32 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca Giant

Specialized S-Works Tarmac SL6 Disc Dura-Ace Di2, 6.8 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca Specialized

To je jasno že takoj po prebranem, kajne? Med kolesarji, ki si radi pripnejo tudi startno številko, je lahkost opreme in samega kolesarja stalno na dnevnem redu pogovorov. Mogoče se še več pogovarjamo samo o prevoženih kilometrih in opisovanju novih tras. In potem se spet zapletemo okoli prehrane kolesarja in opreme, ki ni nikoli zadosti dobra in lahka.Moje osebno mnenje je, da mora biti specialka lahka oz. nova specialka mora biti lažja od stare. Vedno, ko me nekdo vpraša kakšno kolo naj si kupi, mu že med prvimi petimi alinejami rečem, da mora biti lažje od starega. No, če si kupuje prvo specialko to ni toliko pomembno, ker bo v vsakem (skoraj vsakem) primeru specialka lažja od drugega kolesa.Specialke najvišjega tekmovalnega razreda morajo tehtati najmanj 6,8 kilograma. Manj ne sme, več pa je lahko, vendar tekmovalci vedno stremijo k temu, da so s težo na limitu. Včasih so sodnike pri tehtanju goljufali tako, da so v cevi kolesa nasuli led, ki se je potem med vožnjo stopil, in je kolo postalo nekaj dekagramov lažje. No, takih in podobnih goljufij si danes ne privoščijo več, čeprav je treba vedeti, da varno, zanesljivo in funkcionalno kolo lahko shujšamo tudi za cel kilogram in bo še vedno tekmovalno vozno.Mimogrede, enega od najlažjih na svetu in še uporabnega za vožnjo so naredili ravno Slovenci; naredili so kolo, ki tehta zgolj 3986 gramov! Ne, ni samo za v vitrino, ampak pride tudi na Vršič in nazaj tudi in vozen je prav vsak dan.Lahke specialke so tudi dražje, torej, če si kupite model, ki tehta devet kilogramov, ker do devet kilogramov je specialka še specialka, če tehta več, je samo še cestno kolo, brez pridevnika - dirkalno, boste za tako kolo odšteli tisoč evrov, za tistega ki pa tehta 6,8 pa deset do petnjst tisoč. Koliko potem stane kilogram specialke?Dobro dirkalno kolo, tako primerno za rekreativce tehta manj od devetih kilogramov. Proizvajalci jih tehtajo vedno brez pedal in nosilcev za bidon, ker so to dodatki, ki jih morate sami kupiti, ko že kupite novo kolo. Najtežji kos opreme na specialki sta obročnika, na drugem mestu je okvir in tako naprej.Če hočete shujšati svojo specialko, morate kar globoko seči v mošnjiček. Recimo, da imate že zdaj vrhunski model, ki tehta med 7,5 in 8,5 kilogramov, vi pa hočete imeti še lažjega. Kaj storiti? Najprej morate ugotoviti koliko tehta posamezen kos opreme na vašem kolesu in potem morate začeti iskati lažje kose. Zahtevno opravilo, vendar najbolj sladko, kar si jih kolesar lahko privošči. V tem primeru so razlike zelo majhne, ampak so, in hitro se zgodi, da morate zamenjati vsaj pet ali več kosov opreme,Najbrž boste morali zamenjati sedež, krmilo in toporišče, obročnike z verižnikom vred, gume, verigo in še kako malenkost kot so pedala ali zadnji zobniki ... Boste rekli, da je bolje, da sami sebe shujšate, kajne? No in smo pri današnji temi. V nadaljevanju je članek, ki je bil v malce drugačni obliki že polemika na naši spletni strani, zdaj smo mu dodali ugotovitve Outside magazina in še malce več razlage.Odgovor: Razlika med tem ali kupite lažje kolo ali pa izgubite nekaj kilogram in obdržite starega obstaja. Seveda v primeru, da vaša pozicija na kolesu, treningi in hranjenje energije ostanejo enaki.Dve največji sili, ki delujeta na kolesarja sta upor vetra in gravitacija. Začnimo z vetrom. Faktorji upora vetra na kolesu so na frontalnem delu vašega kolesa in telesa ter vplivajo na hitrost. Hitreje kot boste kolesarili, z večjim uporom vetra se boste ukvarjali na že omenjenih delih.sta v svoji raziskavi »Izboljšanje kolesarskega učinka: kako porabiti čas in denar«, ugotovila kako več zunanjih dejavnikov vpliva na 40-kilometrski ravni progi. En izmed dejavnikov je bila tudi izguba teže.Primerjala sta izgubo treh kilogramov na človeškem telesu in prav toliko kilogramov lažjim kolesom. Raziskavo sta opravljala z kolesarskimi začetniki, rekreativci in profesionalci. V vseh treh primerih je izguba telesne teže pomenila manjši upor vetra. Z lažjim kolesom na drugi strani pa ni prišlo do bistvene razlike v uporu.Ko kolesarimo v klanec je glavna sila, ki deluje na nas gravitacija in ne upor vetra. Torej če izgubimo telesno težo nam to v boju s klancem pomaga, isto velja tudi za lažje kolo. V tem primeru imata tako telesna teža, kot tudi lažje kolo velik vpliv.sta ugotovila, da kolesar začetnik s tri kilogramov lažjim kolesom na 20-kilometrski razgibani progi s 3 odstotnim vzponom pridobi do 1 minute in 36 sekund!trener in psiholog nekdaj profesionalne ekipe Euskaltel Euskadi: »Če je kolesar pretežak, je težje tudi delo. Shujšati bi bilo v tem primeru tudi precej bolj poceni, saj vam ne bi bilo treba kupovati nove opreme, pa še manj hrane bi kupovali,« v smehu doda Mujika.Razmerje moči in mase je najpomembnejše pri vožnji v klanec. Večja moč in manj mase pomeni več hitrosti in obratno. Ampak če izgubite preveč mase, izgubite tudi moč. Razmerje mora biti popolno.Torej, če morate izgubiti kilograme, jih dajte. Mujika priporoča, da jih izgubite takrat, ko ni sezone, torej pozimi in ne pred kakšno preizkušnjo, saj je proces hujšanja psihično izčrpljujoč. Prav tako predlaga počasno hujšanje, da se izognemo izgubi moči, ki jo prinese nezdrava in hitra izguba kilogramov.Zaključek: Izguba telesne teže prinaša večjo prednost kot lažje kolo. A takoj, ko se proga začne vzpenjati, je zelo pomembno oboje. Hujšanje pa je vseeno bolj poceni.