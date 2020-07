Shujšati s tekom, sedmič. Lahko tudi samo s hojo

Pri teku izgoreva veliko kalorij, lahko vam pomaga, da kalorije kurite tudi še po končani vadbi, lahko zmanjša apetit in z njim s časoma lahko odpravimo škodljive trebušne maščobe. FOTO: Shutterstock

Ponedeljek: hoja in tek, hodimo dve in tečemo tudi dve minuti, to ponovimo sedemkrat in naberemo 28 minut vadbe. FOTO: Shutterstock

Torej, če le zmorete, hodite in tecite, po programu, ki se v tretjem tednu nadaljuje takole:

Če ste naše zapise, kako shujšati s tekom, odkrili šele zdaj, se boste seveda vprašali tako, kot smo se v prvem zapisu: kako hitro lahko shujšamo s tekom?Predlagamo, da preberete vsa nadaljevanja, saj boste tako dobili vpogled v cel proces - in spoznali, da so največ vredna načela postopnosti, zmernosti in vztrajnosti.Na univerzi Harvard so primerjali kalorije, ki so jih različno težki ljudje pokurili v pol ure in prišli do podobnih rezultatov. Natančneje, odkrili so, da lahko človek, težak 70 kilogramov v 30 minutah z zmernim tempom 10 kilometrov na uro pokuri 372 kalorij.Teki z visoko intenzivnostjo so odlični za kurjenje kalorij in vam tudi dajejo občutek, da ste to storili. Toda počasnejši teki vam pomagajo zgraditi vzdržljivost, prav tako kurite maščobo in so boljši za okrevanje. Če resno razmišljate o hujšanju in ste dovolj zdravi za visoko intenzivno vadbo, strokovnjaki za izgubljanje telesne mase priporočajo intervalne teke.Velikokrat ljudje vprašajo, če bi ne mogli shujšati s hojo. Tudi. Vendar, tek ali hoja? Oboje. Ko telovadite, se kalorije topijo, odstotek telesne maščobe pa se zmanjšuje. Torej vadba ne samo, da pomaga zmanjšati trebušne maščobe, ampak odvaja maščobe tudi z drugih delov telesa. Tek in hoja sta dve najboljši vaji za izgorevanje maščob. Poleg tega je edina oprema, ki jo potrebujete, dober par čevljev.Tek je, kot zdaj pišemo že nekaj časa, odlična oblika vadbe za hujšanje. Pri teku izgoreva veliko kalorij, lahko vam pomaga, da kalorije kurite tudi še po končani vadbi, lahko zmanjša apetit in z njim s časoma lahko odpravimo škodljive trebušne maščobe.Če tečemo približno 20 do 30 kilometrov na teden to zagotavlja optimalne zdravstvene koristi, pravijo strokovnjaki.Tudi hoja lahko prinese zdravje, od treh kilometrov na dan in vse do 60 kilometrov na teden. Dobro je vedeti, da praktično vse vrste vadbe in dejavnosti krepijo zdravje, vendar je za dolgoročne koristi najboljša zmernost.Večinoma je hujšanje notranji proces. Najprej boste izgubili trdo maščobo, ki obdaja vaše organe, kot so jetra, ledvice, nato pa boste začeli izgubljati mehke maščobe, kot so pas in stegenska maščoba. Tudi izguba maščobe iz organov vas naredi vitkejša in močnejša.Ponedeljek: hoja in tek, hodimo dve in tečemo tudi dve minuti, to ponovimo sedemkrat in naberemo 28 minut vadbe.Torek: počitek ali nenaporna telovadba. 30 minut.Sreda: hoja in tek, hodimo minuto in tečemo dve minuti, to ponovimo devetkrat in dobimo 27 minut treninga.Četrtek: počitek ali nenaporna telovadba. 25 minut.Petek: hoja in tek, hodimo tri minute, nato minuto tečemo, to ponovimo sedemkrat, dobimo 28 minut.Sobota: počitek ali nenaporna telovadba. 30 minut.Nedelja: popoln počitek.