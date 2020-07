FOTO:Sladica, ki je dobila ime po kolesarski dirki

Krompirjev polpet z jogurtovim prelivom Pripravite si še:

Paris - Brest pecivo. FOTO: Tanja Drinovec

Za približno 10 sladic potrebujemo:

Paris - Brest pecivo. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava:

Paris - Brest pecivo. FOTO: Tanja Drinovec

Paris - Brest pecivo. FOTO: Tanja Drinovec

Današnji Poletov recept pa ne bo čisto nič lahkotno in dietno obarvan. Prav nasprotno . Tokrat se bomo lotili sladice, ki je nastala v čast in pomoč kolesarjem na legendarni dirki Paris Brest, ki se običajno dogaja nekje od sredine vročih avgustovskih dni. Dirka ima svojo tradicijo že od davnega leta 1891.Prvotno je bila to 1200 km dolga dirka, ki se je odvijala med Parizom in Brestom, s povratkom nazaj v Pariz. Naša današnja sladica pa je ugledala luč sveta prvič leta 1910 pod spretno roko francoskega slaščičarjaS svojo okroglo obliko je simbolizirala kolo, s svojo vsebino in bogato kalorijsko vrednostjo pa je bila kolesarjem v veliko energijsko pomoč. Sladica med njimi še do današnjih dni slovi in ne zamre.Zatorej resni, dolgo progaški kolesarji, pozor! Tole je nekaj za vas. Sladica je izjemnega okusa, o kalorijah pa samo toliko. Kolikor je dobra toliko je močna po svoji energijski vrednosti.Paris Brest je po svoji sestavi narejena iz paljenega testa. Bolj poznana sladica iz tega so vam verjetno princeske in eklerji… Nadevana je z nežno, rahlo čudovito lešnikovo kremo.Paljeno testo:187 g vode187 g mleka150 g masla225 g mokeŠčepec soli5 do 6 jajcMandljevi lističi za posipKrema:8 rumenjakov12 žlic sladkorja250 g zmehčanega maslaVaniljaRumNugat pasta cca 200 g (oziroma po okusu)..dobimo ga v bolje založenih ali slaščičarskih tgovinahŠčepec soliV lonec zlijemo vodo in mleko, dodamo maslo in kuhamo dokler se vse ne stopi in zavre. Primešamo moko in jo na hitro zmešamo z metlico. Ko to zmešamo, nam nastane nekakšna kepa, ki ne sme imeti grudic moke. Odstavimo iz ognja, še malo premešamo in ohladimo na sobno temperaturo. Ko se vse ohladi na temperaturo kože, počasi primešamo jajca. Eno po eno, lahko z mešalcem.Jajca so različnih velikosti, testo mora biti gladko in čvrsto, da tudi ni preveč tekoče. Med mešanjem tudi posolimo. Testo naložimo v dresirno vrečko z zvezdastim nastavkom in na peki papir nabrizgamo obročke premera kakih 12 cm in debeline 2 do 3 cm. Po pekaču naj bodo razporejeni s primernimi razmaki vsaj 2 cm. Ko so nabrizgani, po krogcih potresemo še lističe mandljev.Pečemo jih kakih 20 minut pri temperaturi 180 stopinj, nato pa zmanjšamo temperaturo na kakih 170 ali celo 165 stopinj in jih pečemo še nadaljnih 20 minut da lepo porjavijo in se napihnejo.Pečene krogce ohladimo. Med pečenjem se lotimo kreme. Nad paro zmešamo rumenjake, sladkor, rum in vaniljo. Zmes mora biti gostote pudinga. Med segrevanjem pare zmes neprestano mešamo. Ko je dovolj gosta(temperatura okrog 65 stopinj) jo odstavimo in ohladimo. Penasto stepemo maslo, dodamo rumenjakovo zmes, sol in stopljeni nugat. (nugat dobro stopimo v mikrovalovni pečici ali nad paro).Ko dobimo lepo gladko in čvrsto kremo jo nabrizgamo. (po potrebi kremo nekaj časa pustimo v hladilniku, da se malo strdi). Spečene krogce prerežemo in jih nabrizgamo z lešnikovo kremo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.