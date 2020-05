FOTO:Slani keksi s sirom za na pot

Rižota s čemažem Pripravite si še:

Nato testo razvaljamo na nekaj milimetrov debelo in iz njega z modelčki izrežemo poljubne oblike keksov. FOTO: Tanja Drinovec

Zložimo jih na pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. FOTO: Tanja Drinovec

Za cca 2 pekača keksov potrebujemo:

Priprava:

FOTO: Tanja Drinovec

Nekateri izmed vas so izpustili iz karantene, nekateri že dolgo časa krepko delate bodisi od doma ali pa na vaših delovnih mestih celo prekomerno, mnogi pa še vedno po ukazih višjih sil vztrajate doma. Kakorkoli so se razmere malce razrahljale, z druženji pa žal še vedno ne moremo in ne smemo pretiravati. Prenekateri pogrešamo kakšen piknik in zabavo, skupna druženja ob različnih športih.Ob današnjem receptu se pa nehote vedno spomnim na druženja s prijatelji še točneje pa kakšen piknik v naravi, ko so bili v naši popotni torbi z zalogo dobrot vedno tudi slani keksi s sirom. Keksi so bili vedno tako zelo dobrodošlo mašilo za grizljanje med tem, ko smo čakali, da se čevapčiči na žaru le že dokončno odvrtijo.Tokrat nam lahko prav pridejo tudi namesto čipsa, da se izognemo nakupovanju v trgovini. Prav priročni pa bodo tudi v vašem nahrbtniku, ko jo boste pihnili na krajši izlet.Verjetno te kekse mnogi od vas dobro poznate, sama pa sem jih tokrat zamesila iz koruzne moke, za boljši okus pa navadni sir zamenjala s kozjim. Po vrhu potreseni s sezamom, lanom ali pa kakšnimi drugimi zelišči pa bodo dodali še ščepec okusa in tudi zdravja.200 g pirine moke100 g masla50 g sira gauda50 g kozjega trdega siraPol pecilnega praška15 ml mlekaŠčep soliJajce in nekaj žlic mleka za premaSezam, lan, origano, bučna semena …za posipVse sestavine z naribanim sirom vred stresemo v posodo in zgnetemo v gladko testo, ki naj potem kakšno uro počiva v hladilniku. Nato testo razvaljamo na nekaj milimetrov debelo in iz njega z modelčki izrežemo poljubne oblike keksov. Zložimo jih na pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Kekse premažemo z razžvrkljanim jajcem, ki smo mu dodali nekaj kapljic mleka. Posujemo jih z raznimi semeni po želji (lan, sezam, origano, bučna semena…). Kekse pečemo pri temperaturi 180 stopinj dobrih 10 minut, da lepo porjavijo. Pospravljeni v dobro zaprti škatli bodo zdržali kar nekaj časa.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.